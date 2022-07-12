药物和毒品在青少年中的使用

青少年中的药物使用范围从实验到严重物质使用障碍。根据药物，情况和使用频率，急性和长期后果从最小到轻微到威胁生命。 然而，即使偶尔使用也可能使青少年面临严重危害的风险增加，包括过量，机动车辆撞车，暴力行为和性接触的后果（例如，怀孕，性传播感染）。物质使用也会以剂量依赖的方式干扰青少年大脑发育。青春期经常使用酒精、大麻（大麻制品）、尼古丁或其他药物与心理健康障碍的发病率较高、成年后功能较差和成瘾率较高有关。

（参见物质相关障碍概述。)

青少年药物滥用有各种原因：

分享社交体验或感觉自己是社交群体的一部分

缓解压力

寻求新的经历和冒险

缓解精神健康障碍的症状（如抑郁，焦虑）

另外的风险因素包括自我控制差，父母监测不足和各种精神障碍（如，注意力缺陷/多动症和抑郁）。父母的态度和榜样作用包括父母自己使用酒精、烟草、处方药和其他药物会对孩子产生重大影响。

根据美国全国性调查显示，在过去40年中，报告终身戒除所有物质的高中生比例一直在稳步上升。然而，与此同时，广泛的强效、成瘾性和危险性更强的产品（如处方阿片类药物、强效大麻产品、芬太尼、电子烟）已经问世。这些产品使开始使用药物的青少年面临更高的发生急性和长期后果的风险。

COVID-19 大流行对青少年物质使用产生了不同的影响。在居家期间，开始使用率下降，但大量使用率增加，因为一些青少年增加了物质使用作为应对压力的机制。所有物质的使用，尤其是吸入性物质的使用，都会增加感染的风险，也会增加患严重疾病的风险。因此，减少物质使用的干预措施是 COVID-19 缓解策略的重要组成部分。