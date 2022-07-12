药物和毒品在青少年中的使用

青少年中的药物使用范围从实验到严重物质使用障碍。根据药物，情况和使用频率，急性和长期后果从最小到轻微到威胁生命。 然而，即使偶尔使用也可能使青少年面临严重危害的风险增加，包括过量，机动车辆撞车，暴力行为和性接触的后果（例如，怀孕，性传播感染）。物质使用也会以剂量依赖的方式干扰青少年大脑发育。青春期经常使用酒精、大麻（大麻制品）、尼古丁或其他药物与心理健康障碍的发病率较高、成年后功能较差和成瘾率较高有关。
（参见物质相关障碍概述。)
青少年药物滥用有各种原因：
分享社交体验或感觉自己是社交群体的一部分
缓解压力
寻求新的经历和冒险
缓解精神健康障碍的症状（如抑郁，焦虑）
另外的风险因素包括自我控制差，父母监测不足和各种精神障碍（如，注意力缺陷/多动症和抑郁）。父母的态度和榜样作用包括父母自己使用酒精、烟草、处方药和其他药物会对孩子产生重大影响。
根据美国全国性调查显示，在过去40年中，报告终身戒除所有物质的高中生比例一直在稳步上升。然而，与此同时，广泛的强效、成瘾性和危险性更强的产品（如处方阿片类药物、强效大麻产品、芬太尼、电子烟）已经问世。这些产品使开始使用药物的青少年面临更高的发生急性和长期后果的风险。
COVID-19 大流行对青少年物质使用产生了不同的影响。在居家期间，开始使用率下降，但大量使用率增加，因为一些青少年增加了物质使用作为应对压力的机制。所有物质的使用，尤其是吸入性物质的使用，都会增加感染的风险，也会增加患严重疾病的风险。因此，减少物质使用的干预措施是 COVID-19 缓解策略的重要组成部分。
特殊的物质
青少年使用最多的物质是酒精、尼古丁（在烟草或电子烟产品中）和大麻。
酒精
饮酒是常见的，是青少年最常使用的物质。《药物使用监测未来调查》报告称，在2021年，至12年级，54%的青少年尝试过饮酒，近26%的青少年目前正在饮酒（过去一个月内饮酒）（1)。大量饮酒也很常见，青少年饮酒者可能有严重的酒精中毒。青少年消耗的所有酒精的近90％发生在狂暴期间，使他们处于事故，受伤，不想要的性活动和其他不良后果的风险中。暴饮暴食被定义为一种饮酒模式，将血液中的酒精水平提高到 80 毫克/分升（17.37 毫摩尔/升）。构成暴饮暴食的饮料数量取决于年龄和性别，对于年轻的少女来说，在 2 小时内可以少喝 3 杯。
社会和媒体将饮酒描述为可接受的、时尚的，甚至是一种管理压力、悲伤或心理健康问题的健康机制。尽管有这些影响，父母可以通过向青少年传达关于饮酒，一贯设置限制和监控的明确期望来改变。另一方面，家庭成员过度饮酒的青少年可能认为这种行为是可以接受的。一些尝试酒精的青少年会发展为酒精使用障碍。已知的发展疾病的风险因素包括在年轻时开始饮酒和遗传学。对于患有酒精使用障碍的家庭成员的青少年，应了解其增加的风险。
烟草
大多数吸烟的成年人在青春期开始吸烟。如果青少年在19岁之前不尝试吸烟，他们不太可能成为成人的吸烟者。儿童10岁可能开始吸烟 (1)。
20世纪90年代和2000年代，青少年的可燃性烟草使用率急剧下降，并继续下降。监测未来调查报告称，到 2021 年，大约4.1%的12年级学生报告了当前正在吸烟（过去30天内吸烟），低于1991年的28.3%和2019年的5.7%；只有大约2%的人报告每天吸烟。
青少年吸烟的最强的风险因素是吸烟的父母（单一最可预测因素）或吸烟的同伴和榜样（例如名人）。其他危险因素包括
学校表现差
高风险行为（例如，特别是女孩过度节食；身体战斗和醉酒驾驶，特别是男孩；使用酒精或其他药物）
解决问题的能力差
易得到香烟
自尊心差
青少年也可能以其他形式使用烟草制品。约2%的高中生目前使用无烟烟草（1）；这一比率在过去10年中有所下降。无烟烟草可以咀嚼（嚼烟），放置在下唇和牙龈（浸渍烟草）之间，或吸入鼻子（鼻烟）。抽烟斗在美国比较少见。 12岁以上吸雪茄的人比例已经下降。
父母可以通过积极的榜样（即禁止吸烟或咀嚼），公开讨论烟草的危害，鼓励已经吸烟或咀嚼的青少年，包括支持他们，帮助防止青少年吸烟和使用无烟烟草制品 如有需要寻求医疗援助 see page 戒烟)。
电子烟产品（vaping产品）
电子烟（电子烟、电子烟、电子烟）利用热量使含有活性成分的液体挥发，通常 尼古丁 或四氢大麻酚（THC）。电子烟最初是作为成人吸烟者的替代品进入市场的，最初的模式并没有被青少年使用。从那以后，电子烟就演变成了“电子烟”，在过去几年中电子香烟对青少年的吸引力越来越大，越来越受青少年欢迎，特别是在中上层社会经济地位的青少年中。目前12年级学生的电子烟使用率（尼古丁电子烟，不包括其他物质）从2017年的11%显著增加到2019年的25.5%。根据监测未来调查，2021 年电子烟使用率下降至 19.6%，约 40.5% 的 12 年级学生尝试过电子烟（尼古丁 和其他物质），比 2019 年的 45.6%（1)。
与电子烟相比，电子烟造成不同的不良影响 抽烟。 电子烟产品中含有的其他化学物质会导致肺损伤，这些损伤可能是急性的、暴发性的或慢性的，最严重的形式是致命的。此外，这些产品可以提供非常高浓度的尼古丁和 THC。 THC 和尼古丁具有很强的成瘾性，并且可能产生毒性。 电子烟越来越多地成为青少年接触尼古丁的最初形式，但它们对成人吸烟率的影响尚不清楚。 电子烟的其他潜在长期风险也是未知的（2）。
大麻（大麻毒品）
其他物质
特殊物质参考
1.Johnston LD, Miech RA, O’Malley PM, et al: Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use 1975-2021: 2021 Overview, Key Findings on Adolescent Drug Use.Ann Arbor, Institute for Social Research, University of Michigan, 2022.
2.Underwood JM, Brener N, Thornton J, et al: Youth Risk Behavior Surveillance—United States, 2019.MMWR Suppl 69(1):1–83, 2020.doi: 10.15585/mmwr.su6901a1
青少年物质使用障碍筛查
临床评价，包括常规筛查
筛选问题和药物测试
有些行为应该促使父母、老师或其他与青少年有关的人关注可能的物质使用障碍。其他行为是非特定的，例如
古怪行为
抑郁或情绪波动
朋友的变化
学校表现变差
爱好的兴趣损失
表现出任何这些行为的青少年应该对心理健康和物质使用进行全面的医学评估。即使筛查结果为阴性，也应将物质使用障碍视为这些行为的可能原因。物质使用障碍是根据临床标准诊断的。
筛查青少年物质滥用情况
筛查烟草、酒精和其他药物的使用是健康维护的标准部分。青少年及其父母可以从有关安全使用和监控非处方药和处方药的建议中受益。普遍物质使用筛查可以使关于物质使用的讨论正常化，加强健康的行为和选择，识别有问题物质使用或物质使用障碍风险的青少年，指导干预措施，并识别需要转诊治疗的青少年。
有许多不同的有效筛查工具。国家药物滥用研究所 (NIDA) 有两种此类电子筛查工具可用于 12 至 17 岁的患者，即 Brief Screener for Tobacco, Alcohol, and other Drugs (BSTAD) 工具和 Screening to Brief Intervention (S2BI) 工具。每个筛查工具可以由患者自行管理或由医疗保健专业人员管理。建议自我管理，因为青少年更喜欢自我管理。这些工具从过去一年中烟草、酒精和大麻使用频率的问题开始。肯定的回答会提示有关其他类型的物质使用的问题。这些工具将青少年分类为物质使用障碍的三个风险类别之一：未报告使用情况、风险较低和风险较高。基于结果，这些工具提供基于专家共识指导的行动计划。尽管时间可能因给药方法和后续问题的数量而异，但这些工具通常可以在 2 分钟内完成。
CRAFFT问卷是一种较早的、经过验证的酒精和药物使用筛选工具。由于最初的CRAFFT问卷不筛查烟草使用情况，不提供使用频率的信息，也不区分毒品和酒精的使用，它已不再广泛使用，并已开发了其他筛查工具，包括更新的 CRAFFT 2.1+N 问卷，其中确实有一个关于使用烟草和尼古丁的问题。
酒精筛查
为了更具体和全面的酒精筛查, 国家酒精滥用和酒精中毒研究所（NIAAA）已经开发出一种指南这表明从两个筛选问题开始。答案的问题和解释因年龄而异（见表 NIAAA儿童和青少年酒精筛查问题）。
儿童和青少年NIAAA酒精筛查问卷
年龄组（岁）*
第一个问题
第二个问题
解释
基于年龄的风险水平
小学（通常9-11岁）
你有朋友在过去一年里喝过含酒精的饮料吗?
在过去的一年里，你喝过几口含酒精的饮料吗?
朋友们：任何饮酒都会加剧担忧
患者：任何饮酒的最高风险
≤11岁：任何饮酒的最高风险
中学（通常是11-14岁）
你有朋友在过去一年里喝过含酒精的饮料吗?
在过去的一年里，有多少天你喝了不止几口含酒精的饮料?
朋友们：任何饮酒都会加剧担忧
患者：中度至最高风险的饮酒取决于饮酒年龄和天数
≤11岁：任何饮酒的最高风险
12-14岁：1-5天，中等风险；> 5天，最高风险
高中（通常14-18岁）
在过去的一年里，有多少天你喝了不止几口含酒精的饮料?
如果你的朋友喝酒，他们通常一次喝几杯？
患者：低，中等或最高风险取决于年龄和天数
朋友：豪饮（3-5+杯）提高关注度
14-15岁：中等风险1-5天；最高风险> 5天
16岁：中度风险6-11天；最高风险> 11天
17岁：中等风险6-24天；最高风险> 24天
18岁：中等风险12-52天；最高风险> 52天
*使用学校级别是因为在向更高级别过渡时风险会增加。
NIAAA = National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.
对于中等和高危患者，应询问一下
饮用模式：平时和最大饮酒量
饮酒导致的问题或风险：辍学、打架、受伤、车祸
使用其他物质：任何其他使人兴奋的东西
NIAAA指南还提供了有用的策略来解决发现的问题。
药物检测
药物检测可能有助于识别物质使用，但有很大的局限性。当父母需要药物测试时，他们可能创造一种对抗气氛，使得难以获得准确的物质使用历史并与青少年形成治疗联盟。筛查检测（包括家庭检测）通常是快速定性尿液免疫检测，与许多假阳性和假阴性结果相关。此外，药物检测能确定是否使用药物，但无法确定使用的频率和剂量，因此无法判断偶尔使用者和惯用者。 临床医师必须通过其他方式（如病史、问卷）来确定影响每位青少年的药物滥用的程度。
鉴于这些关注和限制，通常与药物使用障碍专家协商确定在特定情况下是否需要进行药物测试是有用的。然而，不进行药物测试的决定不应过早地终止对可能存在的药物使用障碍或精神健康障碍的评估。有药物使用障碍或精神健康障碍的非特异性征象的青少年应提交专家进行全面评估。
青少年使用药物和毒品的治疗
针对青少年的行为治疗
通常，患有中度或重度物质使用障碍的青少年通常由行为健康专家进行进一步评估和治疗，或在某些情况下，转至专门的物质使用障碍治疗计划。一般来说，用于具有物质使用障碍的成人的相同行为疗法也可用于青少年。然而，这些治疗应该适应。青少年不应在与成人相同的方案中治疗；他们应该接受来自青少年项目和具有治疗药物使用障碍青少年专业知识的治疗师的服务。
用于治疗因停止使用本品而引起的戒断症状的药物 尼古丁、THC 和其他物质可供青少年使用，可由初级保健提供者开处方。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA): Alcohol Screening and Brief Intervention for Youth guide for health care practitioners
National Institute on Drug Abuse (NIDA): Brief Screener for Tobacco, Alcohol, and other Drugs (BSTAD) tool