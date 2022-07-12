学校构成青少年生活的很大一部分。在几乎任何生活领域的困难往往表现为学校问题。

当学校的要求日益苛刻的时候，学习障碍会首次表现出来，尤其是那些以前一直能够改变弱点的聪明孩子。

有时，在生命中早期没有认识到的轻度智力障碍会导致学校问题。儿童早期发展的行为问题，如注意缺陷/多动障碍，可能继续导致青少年的学校问题。

特殊的学校问题包括

上学恐惧

未经许可的旷课（逃学）

辍学

学业成绩不好（特别是成绩变化或下降）

1％至5％的青少年开始害怕上学。这种恐惧可以推广或与某个特定的人（教师或另一个学生-另见欺凌），或学校的活动（如体育课）有关。青少年可能会出现身体症状，如腹部疼痛，或可能完全拒绝上学。学校人员和家庭成员应确定原因，如果有的话，恐惧和鼓励青少年上学。

反复旷课或辍学的青少年有意识地决定不上学。这些青少年的学业成绩一般较差，参与学校相关活动的成果不大，或得不到什么满意。他们经常参与高风险行为，例如无保护的性行为，服用毒品和暴力。有辍学风险的青少年应该意识到其他教育选择，如职业培训和替代性计划。

在青少年期间的学校问题可能是的结果

精神健康障碍，例如焦虑或抑郁

药物滥用

家庭冲突

学习障碍

行为障碍

叛逆和独立的需要

随着青少年开始寻求更多的自由，他们这样做的愿望可能与他们的父母希望保持他们的安全的愿望冲突。青少年以各种方式反抗，如拒绝上学或饮酒。焦虑或抑郁的青少年可拒绝治疗或停止服用处方药。所有这些具有挑战性的行为都会在家庭和学校中造成问题。

青少年学校问题的诊断 学习和心理健康评估 一般来说，具有重大学校问题的青少年应该接受完整的学习和心理健康评估。