青少年心理社会问题概述

社会心理障碍在这个阶段的发生率很高，常见的抑郁症需要积极地进行治疗()。筛查精神健康障碍被认为是青少年卫生保健的一项常规工作。抑郁症是常见的，应该进行积极筛查。自杀意念 也很常见，多达 18.8% 的美国青少年报告了他们一生中有过自杀的想法（1)。2018 年美国自杀 发生率 < 10/100,000 (1)。 焦虑通常在青春期表现，如情绪障碍和破坏性行为障碍（例如，对立违抗性障碍，行为障碍）。新冠肺炎疫情及其全球应对措施，包括家庭和学校时间表的中断，增加了青少年抑郁和焦虑的发生率。具有思维障碍（精神病）的个体在青春期经常表现出“精神分裂”。进食障碍，尤其在女孩很普遍。一些患者需要非常长的时间来隐藏进食障碍的症状。

与青少年建立开放，信任关系的临床医生通常可以识别这些问题，建立治疗关系，提供实用建议，并在适当时鼓励青少年接受转诊到专门护理。