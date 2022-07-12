青春期是发展独立的时候。通常，青少年通过质疑或挑战父母（或监护人）的规则来锻炼他们的独立性，这有时会导致违反规则。父母和保健医生必须区分偶尔的判断错误（这是典型的和预期的）和需要专业干预的不当行为。违规的严重性和频率是指南。例如，复发性饮酒和参与复发性逃避或盗窃比同样活动的单独事件更为显着。提示破坏性行为障碍正在损害功能的警告信号包括学校表现恶化和离家出走。特别令人担忧的是对自己或他人造成严重伤害，或在战斗中使用武器的青少年。

因为青少年比他们作为孩子更独立和移动，他们往往不在成人的直接身体控制之下。在这些情况下，青少年决定自己的行为，这可能会受到成熟度和执行功能的影响。家长指导，而不是直接控制他们的孩子的行动。冒险、极端行为、考验能力都是青春期的正常行为。感受到父母温暖和支持的青少年不太可能出现严重问题，父母对孩子的行为表达了明确的期望，并表现出一贯的限制和监控的人也是如此。

权威育儿 是一种育儿风格，儿童参与制定家庭期望和规则。这种育儿风格，而不是苛刻的或允许的养育，最有可能促进成熟的行为。

权威父母通常使用分级特权制度，其中青少年最初获得一点点责任和自由（例如，照顾宠物，做家务，购买衣服，装饰房间，管理津贴，参加社交活动。 朋友，开车）。如果青少年在一段时间内处理好这项责任或特权，就会获得更多的特权。相反，糟糕的判断或缺乏责任导致特权丧失。每个新特权都需要父母密切监视，以确保青少年遵守商定的规则。权威育儿涉及限制设置，这对于健康的青少年发展很重要。

一些父母和他们的青少年几乎冲突。在这些情况下，核心问题是真正的控制。青少年想要控制自己的生活，但父母们还没有准备好放弃这种控制。 在这种情况下，每个人都可以受益于父母选择他们的战斗，并集中精力在青少年的行动（例如，上学和遵守家庭责任），而不是表达（例如，衣服，发型和首选娱乐）。

青少年的行为是危险的或以其他方式不可接受的，尽管他们父母的最大努力可能需要专业干预。物质使用障碍是行为问题的常见触发因素，物质使用障碍需要特殊治疗。行为问题也可能是学习障碍，抑郁症或其他精神健康障碍的症状。这种疾病可能需要药物治疗和咨询。如果父母不能限制其孩子的危险行为，他们可以请求法院系统的帮助，并分配给可以帮助执行合理的家庭规则的缓刑官员。

特定行为障碍 破坏性行为障碍在青春期常见。 注意力缺失/多动症（ADHD）是儿童最常见的精神健康障碍，并且经常持续到青春期和成年期。一旦被认为是儿童的“滋扰”障碍，研究显示，与同龄人相比，诊断为注意力不集中症的儿童的长期功能结果不佳。行为治疗和药物治疗可以改善结果。临床医生应该继续治疗和监测儿童期诊断为ADHD的青少年患者。尽管药物使用障碍在患有注意力不集中症的人中更常见，但用兴奋剂治疗似乎不增加发展物质使用障碍的风险，甚至可以降低风险。 临床医生提醒在开始治疗之前仔细地做出注意力不集中症的诊断，因为其他条件，如抑郁症和学习障碍（可能主要表现为注意力不集中的症状，并可能模仿ADHD。在一些情况下，青少年可能抱怨不注意的症状，试图获得兴奋剂的处方，用作研究辅助或娱乐。由于高潜在滥用和依赖，兴奋剂规定后才诊断为多动症应该已经得到证实。 儿童的其他常见的破坏性行为包括对立违抗性障碍和行为障碍。这些条件通常用对儿童的心理治疗和对父母的建议和支持来治疗。