传统的抗精神病药有一些严重的不良反应，如镇静、认知下降、肌张力障碍、肌肉僵硬、震颤、催乳素水平升高(导致溢乳)、体重增加、降低癫痫阈值增加癫痫风险（见表抗精神病药物急性不良反应的治疗）。静坐不能（运动不安）尤其令人不快，并可能导致不依从； 可用普萘洛尔治疗。

第二代抗精神病药不太可能引起锥体外系（运动）不良反应，包括迟发性运动障碍，但这些情况可能会发生。代谢综合征（腹部脂肪过多、胰岛素抵抗、血脂异常和高血压）是许多SGA的显著不良反应。

表格 抗精神病药物的急性不良反应 表格

迟发性运动障碍是一种不自主的运动障碍，最常见的特征是嘴唇和舌头的皱缩、手指的运动、手臂或腿的扭动或更多。对于服用传统抗精神病药物的患者，每年药物暴露后，迟发性运动障碍的发生率约为5%，而服用SGA的发生率要低得多。约2％的迟发性运动障碍可导致严重的形象损害。有些即便停用药物也会一直持续。 由于存在此类风险，对于长期维持治疗的患者至少每6个月要评估一次。评估工具如异常不自主运动量表可用于更精确地跟踪随时间的变化。需要持续用药的精神分裂症患者可以用氯氮平或喹硫平治疗等SGAs。Valbenazine 是一种囊泡单胺转运蛋白 2 抑制剂，最近已被批准用于治疗迟发性运动障碍。起始剂量为每天 40 毫克，在没有肝功能障碍的情况下，1 周后增加至每天 80 毫克。最重要的副作用是超敏反应、嗜睡、 QT间期延长， 和 帕金森症。

抗精神药物恶性综合征是一种罕见但可能致命的恶性疾病，其特征是僵硬、发热、自主神经不稳定和肌酸激酶升高。