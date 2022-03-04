不明原因的环境不耐受

特异性环境不耐受的特征是接触普遍存在于环境中的低浓度的化学无关物质，反复出现的非特异性症状，有时是对电磁场过敏。症状诸多，也累及多个脏器，但没有明显的体检结果的异常。诊断需要排除法。治疗常为心理支持和避免接触致敏物，但很少能够确认哪些是致敏物。

对此病症尚无普遍接受的定义，通常被定义为特发性环境不耐受，即任何数目可鉴定或不可鉴定物质（吸入、接触或摄入）或其他形式的暴露可促发多种症状，但没有临床上可被检测到的器官功能异常或躯体体征。

病因 触发因素 特异性环境不耐受的触发因素如下： 酒精和毒品

咖啡因及其食品添加剂

地毯或者家具的气味

汽油味或者发动机尾气

油漆物件

香水或者其他芳香产品

杀虫剂或者除草剂

移动通讯设备 机制 免疫性的或非免疫性的，被提出用来解释。由于对可疑的致病物缺乏持续稳定的剂量反应，这些理论遇到了障碍，如接触高剂量物质后没有复制出症状，而其之前接触低剂量物质时即能促发反应。另外，也缺乏与症状有关的系统性炎症、细胞因子分泌或免疫系统活化等稳定的证据。许多医师认为其病因是心理性的，是躯体感觉异常的一种。其他迹象表明这种症状可能是广场恐怖或 恐慌发作）的一种。 40％的患者伴有 慢性疲劳综合征，16％的患者伴有纤维组织肌痛。不明原因的环境不耐受在女性中发病率更高 尽管少有实验室检测结果异常（例如B淋巴细胞较少，而IgE较高），也确有部分患者有如此表现。然而，这些异常的出现没有一个统一的模式，它们的意义是不确定的，而且不应该通过检测这些异常来建立疾病的免疫学基础。

症状和体征 特发性环境不耐受的症状（如心悸，胸痛，出汗，气短，疲劳，潮红，头晕，恶心，窒息，颤抖，麻木，咳嗽，声音嘶哑，注意力难以集中）很多，通常涉及多个器官系统。大多数患者有自我认定或医师认定（在他既往发作时）的可疑物质清单。他们为了避免接触这些物质可以进行长期不懈的努力，包括更换住所或工作，不吃可能含有“化学物”的食品，有时在公众场合戴口罩或避免参加公众活动聚会等。然而他们的体格检查的结果常无特征性。

诊断 排除其他原因 特发性环境不耐受的诊断最初包括排除具有相似表现的已知疾病： 过敏（例如，过敏性鼻炎，食物过敏）

特应性疾病（如 哮喘、，血管神经性水肿）

建筑物相关性疾病

内分泌性疾病（如类癌综合征、嗜铬细胞瘤、肥大细胞增多症） 依据典型的病史资料、皮肤点刺试验、血清特异性IgE或者以上所有三点，可除外特应性疾病。咨询变态反应科专家可能会有帮助。建筑物相关的疾病也应该被考虑，包括许多人由于在同一个建筑物内花费时间可出现症状。 如果没有强烈提示结缔组织或系统性自身免疫风湿性疾病的症状或体征（如，关节、皮肤和/或黏膜的临床表现），不应广泛的检测自身抗体（例如，抗核抗体[ANA]，类风湿因子，可溶性抗原[ENA]）。 在这种情况下，预测概率很低，且假阳性结果远比真阳性结果的可能性大；约20%人群的ANA为弱阳性。