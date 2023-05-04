血管异常引起的出血概述

出血可能归因于以下方面的异常

血小板

凝血因子

血管

胶原蛋白对维持体内血管的强健具有重要作用。如果胶原蛋白异常或者血液内的异常物质进入血管壁，血管会变弱，容易出血。

脆弱的血管导致皮下出血，使皮肤上出现微小的红色、紫色或棕色斑点（瘀点），稍大些的斑点看起来像淤血（紫癜），更大的看起来是一块青紫区域（瘀斑）。这在肤色较浅的人中可能为红色或紫色，在肤色较深的人中为棕色或黑色。血管脆弱引起的大多数疾病都不会造成严重失血。但遗传性出血性毛细血管扩张症是一个例外。

血管内胶原蛋白异常可见于坏血病（由于饮食中缺乏维生素 C）、埃勒斯-当洛综合征以及其他罕见的遗传性结缔组织疾病（包括马凡综合征、成骨不全症和弹力纤维性假黄瘤），导致这些疾病患者的出血风险增大。

血管也可能会由于异常蛋白质沉积于血管壁（如淀粉样变性、冷球蛋白血症和高丙种球蛋白血症性紫癜）或者由于炎症（如自身免疫性血管炎）而变得脆弱。例如，出血是免疫球蛋白 A 相关性血管炎（幼年期常见的一种小血管炎症）的一个显著特征。

通常，医生可以根据症状和检查确定出血是否由血管异常引起。有时，需要特殊检查来确认导致血管异常的疾病。

治疗侧重于尽可能控制出血并提供支持性护理。许多患者需要铁治疗来弥补因反复的粘膜出血导致的铁流失（参见缺铁性贫血的治疗）。有些患者需要输血。