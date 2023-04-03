白细胞计数低的症状有哪些？

白细胞计数低的症状有哪些？

白细胞计数低并无特异性症状。频繁感染可被视为白细胞计数低的症状。有时，你会发生大多数人不易出现的罕见感染。

感染的症状可突然发作或缓慢出现，包括：