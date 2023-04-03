提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

白细胞计数低

（中性粒细胞减少症；淋巴细胞减少症）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

白细胞参与身体免疫系统对感染和癌症的防御。人体内有几类白细胞。大多数白细胞在骨髓中生成。

什么是白细胞计数低？

白细胞计数低是指一种或多种白细胞的数目异常偏少。

  • 白细胞计数低会增加感染风险

  • 有些感染会危及生命

  • 白细胞计数低是药物、特别是化疗药的一种副作用

  • 有时，白细胞计数低是由感染或癌症引起的

  • 医生可能会进行血液检查和骨髓检查，明确白细胞计数偏低的原因

  • 如果你出现发烧或其他感染体征，医生可能会使用增加白细胞的药物以及抗生素

是什么原因导致了白细胞计数低？

引起白细胞计数低的原因很多：

白细胞计数低的症状有哪些？

白细胞计数低并无特异性症状。频繁感染可被视为白细胞计数低的症状。有时，你会发生大多数人不易出现的罕见感染。

感染的症状可突然发作或缓慢出现，包括：

  • 发热

  • 皮疹

  • 淋巴结肿大

  • 口腔和肛门（消化道末端的开口，粪便由此排出体外）内有痛疮

医生如何判断我的白细胞计数是否偏低？

医生通过做一次常规的全血细胞计数 (CBC) 来判断你的白细胞计数低是否偏低。如果你正在接受治疗或患有可降低白细胞计数的疾病，医生会经常检查你的全血细胞计数。

有时，病因明显，例如你正在接受癌症化疗或放疗。

如果病因不明，医生可能会做：

  • 血液、尿液和影像学检查，以明确有无感染

  • 骨髓活检（用穿刺针采集少量骨髓，以便对其进行检测）

针对白细胞计数低，医生如何治疗？

医生采用以下方法纠正白细胞计数低的问题：

  • 给予抗生素治疗任何感染

  • 使用药物促使身体生成更多白细胞

  • 治疗可能引起白细胞计数低的任何疾病

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS