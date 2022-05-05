几乎每个白塞病患者都有复发性疼痛性口腔溃疡，类似于严重的溃疡性口疮（复发性口腔溃疡）。口腔溃疡通常是白塞病的首发症状。溃疡可能出现在口腔的任何地方，例如在舌头、牙龈和口腔黏膜，并且经常成簇出现。溃疡为圆形或卵圆形，直径少于 4 英寸（约 1 至 10 厘米），可浅可深，中心呈黄色。溃疡持续 1 到 2 周。

虽然其他类型的口腔溃疡非常常见（例如，由单纯疱疹病毒导致的唇疱疹），但由白塞病导致的溃疡往往持续时间更长，也更严重。

白塞病的口腔和生殖器溃疡 隐藏详情 口腔溃疡（左图示）通常是白塞病的首发症状。溃疡还可以出现在生殖器官上（右图示）。 © Springer Science+Business Media

溃疡还可以出现在生殖器官上。阴茎、阴囊或外阴处的溃疡为疼痛性的。而阴道内的溃疡一般不痛。

白塞病中的结节性红斑 隐藏详情 结节性红斑（皮下红色肿块）可发生于白塞病患者。 © Springer Science+Business Media

患者可有发烧和周身不适。若干天或若干年后也可出现其他症状：