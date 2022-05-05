IgA 相关性血管炎

免疫球蛋白 A 相关血管炎患者的脚、腿、躯干和手臂上会出现类似淤青或紫红色斑块（紫癜）的小皮疹。皮疹起初表现为丛集的荨麻疹。数天或数周后，斑点增多，有时会出现在面部或躯干。大部分儿童有发烧和疼痛，痛觉敏感，踝、膝、髋、腕和肘的关节肿胀。

免疫球蛋白 A 相关性血管炎（亨诺赫-舍恩莱因紫癜）（腿） 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

痉挛性腹痛、恶心、呕吐、腹泻常见。大便或尿液中可以带血。少数情况下，肠道可像折叠式显微镜一样发生套叠。这种并发症称为肠套叠，可因肠道阻断引起突然的腹痛和呕吐。

症状一般在 4 周后消退，但通常在数周后复发，至少复发一次。大部分患者彻底痊愈。很少发生慢性肾脏疾病。

在成年人中，肠套叠比较罕见，而慢性肾脏疾病比儿童更普遍。