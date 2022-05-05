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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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IgA 相关性血管炎

（亨诺赫-舍恩莱因紫癜）

作者：Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
已审核/已修订 5月 2022 | 修改的 9月 2022
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IgA 相关性血管炎（以前称为亨诺赫-舍恩莱因紫癜）是多发生在儿童中的主要累及小血管的炎症。

  • 下肢出现坚硬的紫红色斑块和斑点通常为首发症状，随后出现发烧、关节疼痛、消化道不适、肾功能障碍。

  • 病变皮肤的活检可以确定诊断。

  • 对于成人和儿童，可根据需要服用缓解疼痛的药物。

  • 对于成年人，有时需要使用皮质类固醇来缓解关节疼痛和消化不良，但有时还需要其他抑制免疫系统的药物。

（还可参阅血管炎概述。）

IgA 相关性血管炎通常累及儿童，但任何年龄均可发生。一般发生于免疫系统对感染等问题应答异常时。其诱发因素包括导致上呼吸道感染的病毒、药物、食物、免疫接种或昆虫叮咬。炎症通常发生于皮肤血管，但肠道和肾脏的血管也可发炎。

症状

免疫球蛋白 A 相关血管炎患者的脚、腿、躯干和手臂上会出现类似淤青或紫红色斑块（紫癜）的小皮疹。皮疹起初表现为丛集的荨麻疹。数天或数周后，斑点增多，有时会出现在面部或躯干。大部分儿童有发烧和疼痛，痛觉敏感，踝、膝、髋、腕和肘的关节肿胀。

痉挛性腹痛、恶心、呕吐、腹泻常见。大便或尿液中可以带血。少数情况下，肠道可像折叠式显微镜一样发生套叠。这种并发症称为肠套叠，可因肠道阻断引起突然的腹痛和呕吐。

症状一般在 4 周后消退，但通常在数周后复发，至少复发一次。大部分患者彻底痊愈。很少发生慢性肾脏疾病

在成年人中，肠套叠比较罕见，而慢性肾脏疾病比儿童更普遍。

诊断

  • 儿童特征性皮疹

  • 皮肤活检

  • 尿液和血液检测

当儿童出现特征性皮疹时，医生会怀疑免疫球蛋白 A 相关性血管炎。

如果不易诊断，则从患处皮肤中取样并在显微镜下进行检查（活检），寻找可确认IgA 相关性血管炎诊断的血管异常。

尿液检查血蛋白及其他蛋白，以判断肾脏是否受累。通常需要验血查肾功能。医生会询问患者近期是否曾患病，因为IgA 相关性血管炎可继发于链球菌感染。

如果肾功能异常加重，通常需要做肾活检。这可帮助医生确定问题有多严重以及预后如何。

治疗

  • 停止使用能够引起疾病的药物

  • 对于成年人，缓解症状并使用皮质类固醇，可能还有抑制免疫系统的药物

  • 对于儿童，可根据需要缓解疼痛

如果药物引起免疫球蛋白 A 相关性血管炎，则停止用药。如果非由药物引起，则治疗以缓解症状为主。

对于成年人而言，经口腔服用（口服）强的松等皮质类固醇可能有助于控制腹痛，偶尔需要帮助控制严重的关节痛或肿胀或肾脏疾病。如果肾脏受到严重影响，则可以通过静脉给患者注射皮质类固醇甲基强的松龙，然后口服皮质类固醇强的松和一种抑制免疫系统的药物（如霉酚酸酯、硫唑嘌呤、利妥昔单抗或环磷酰胺）。

儿童通常不需要皮质类固醇。可以给患者服用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAID）以减轻疼痛。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 血管炎基金会：为患者提供有关血管炎的信息，包括如何找到医生、了解研究并加入患者宣传团体

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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