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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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自主神经病

作者：Elizabeth Coon, MD, Mayo Clinic
已审核/已修订 7月 2023
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自主神经病变是影响周围神经的疾病，这些神经自动(无意识地)调节身体过程(自主神经)。

  • 病因包括糖尿病、淀粉样变性、自身免疫病、癌症、过量饮酒及某些药物。

  • 患者站立时出现眩晕，有排尿障碍、便秘、呕吐，男性患者可有勃起功能障碍。

  • 通过体格检查和各种测试，可查出自主神经功能紊乱及可能病因。

  • 如果可能，应尽可能治疗或纠正病因。

（另请参见自主神经系统疾病概述

神经系统有中枢神经系统和周围神经系统。中枢神经系统包括脑和脊髓。周围神经系统包括把机体各组织与脑和脊髓相连的多个神经。周围神经包括：

  • 自主神经自动（无意识）调节机体各种生理过程

  • 躯体神经，它与自愿（有意识）控制下的肌肉或皮肤中的感觉感受器相连。

自主神经病是一种周围神经病，会导致全身周围神经受损。自主神经病时，自主神经损害重于躯体神经损害。

自主神经病的原因

自主神经病的常见原因包括

病毒感染可能引发自身免疫反应，导致自主神经受损。

一些由免疫系统产生的抗体可攻击神经纤维表面或包裹神经纤维的组织，这些组织可促进信号快速、准确地传导。（这类组织称作髓鞘。）

有时免疫系统产生的抗体会攻击乙酰胆碱受体（使神经细胞对乙酰胆碱发生反应的神经细胞的组成部分）。乙酰胆碱是自主神经系统内信息传递的化学信使（神经递质）之一。

自主神经病变的其他原因包括癌症和药物（包括过量饮酒和毒素）。

自主神经病的症状

自主神经病的常见症状是

因此出现头重脚轻或昏倒感。

男性可有启动和维持勃起困难（勃起功能障碍）。部分患者常由于膀胱括约肌过度活跃，可出现不自主排尿（尿失禁）。另一部分患者由于膀胱活动不足而出现膀胱排空困难（尿潴留）。部分患者因胃排空缓慢（胃轻瘫），进食后可过早出现饱胀感，甚至呕吐。可能会出现严重便秘

躯体神经受损时，患者可有手脚感觉丧失、刺痛（针刺痛）、或肌无力。

自主神经病的诊断

  • 医师的评估

  • 有时做血液检查

医生可根据症状怀疑自主神经病。通过体格检查和某些测试能发现自主神经疾病体征，查出可能的病因（例如糖尿病淀粉样变）。

血液化验可检出能提示自身免疫反应的乙酰胆碱受体抗体。自身免疫反应导致的自主神经病患者中，约半数有这种抗体。

自主神经病的治疗

  • 病因（若已明确）治疗

  • 有时使用免疫抑制剂

  • 对于严重症状，有时使用免疫球蛋白或血浆置换

如果自主神经病的病因明确，则治疗病因。有时，用抑制免疫系统（免疫抑制剂）并减轻反应的药物治疗自身免疫反应引起的神经病变。这些药物包括硫唑嘌呤、环磷酰胺和泼尼松。

如果自主神经病变症状严重，可给予静脉注射免疫球蛋白（从具有正常免疫系统的人的血液中提取的含多种不同抗体的溶液）或行血浆置换术。血浆置换术时，先将患者的血液抽出，在体外过滤以去除异常抗体，然后再输入患者体内。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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