自主神经病的常见原因包括

病毒感染可能引发自身免疫反应，导致自主神经受损。

一些由免疫系统产生的抗体可攻击神经纤维表面或包裹神经纤维的组织，这些组织可促进信号快速、准确地传导。（这类组织称作髓鞘。）

有时免疫系统产生的抗体会攻击乙酰胆碱受体（使神经细胞对乙酰胆碱发生反应的神经细胞的组成部分）。乙酰胆碱是自主神经系统内信息传递的化学信使（神经递质）之一。

自主神经病变的其他原因包括癌症和药物（包括过量饮酒和毒素）。