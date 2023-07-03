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自主神经病变是影响周围神经的疾病，这些神经自动(无意识地)调节身体过程(自主神经)。
病因包括糖尿病、淀粉样变性、自身免疫病、癌症、过量饮酒及某些药物。
患者站立时出现眩晕，有排尿障碍、便秘、呕吐，男性患者可有勃起功能障碍。
通过体格检查和各种测试，可查出自主神经功能紊乱及可能病因。
如果可能，应尽可能治疗或纠正病因。
（另请参见自主神经系统疾病概述）
神经系统有中枢神经系统和周围神经系统。中枢神经系统包括脑和脊髓。周围神经系统包括把机体各组织与脑和脊髓相连的多个神经。周围神经包括：
自主神经自动（无意识）调节机体各种生理过程
躯体神经，它与自愿（有意识）控制下的肌肉或皮肤中的感觉感受器相连。
自主神经病是一种周围神经病，会导致全身周围神经受损。自主神经病时，自主神经损害重于躯体神经损害。
自主神经病的原因
自主神经病的症状
自主神经病的诊断
自主神经病的治疗
病因（若已明确）治疗
有时使用免疫抑制剂
对于严重症状，有时使用免疫球蛋白或血浆置换
如果自主神经病的病因明确，则治疗病因。有时，用抑制免疫系统（免疫抑制剂）并减轻反应的药物治疗自身免疫反应引起的神经病变。这些药物包括硫唑嘌呤、环磷酰胺和泼尼松。
如果自主神经病变症状严重，可给予静脉注射免疫球蛋白（从具有正常免疫系统的人的血液中提取的含多种不同抗体的溶液）或行血浆置换术。血浆置换术时，先将患者的血液抽出，在体外过滤以去除异常抗体，然后再输入患者体内。