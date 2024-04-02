像昏迷的人一样，处于最小意识状态的人需要全面的护理。

提供良好的营养(营养支持)很重要。他们通过插入鼻子和胃的管子进食(称为管饲)。有时，他们通过腹部切口直接插入胃或小肠的管子进食。也可通过这些导管给药。

不能运动可导致许多问题，采取预防措施很重要。例如，可能会发生：

通过频繁地重新定位患者并在与床接触的身体部位（例如脚跟）下放置保护垫来防止压疮。

为了防止挛缩，物理治疗师会轻轻地将关节向各个方向移动(被动活动范围练习)或在某些位置用夹板固定关节。

预防血栓包括使用药物和压迫或抬高双腿。像被动活动范围练习一样，移动肢体也有助于防止血栓。

有尿便失禁的患者应该保持皮肤清洁干燥。如果患者膀胱功能障碍导致尿潴留，则可以在膀胱中放置一根导管（导尿管）以排出尿液。导管经过仔细清洁和定期检查，以防止尿路感染。