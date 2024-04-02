微意识状态指意识受到严重但不是完全的损害。它由大脑（脑部中控制思维和行为的部分）的广泛损伤引起。
脑损伤可能导致微意识状态，或者当人们恢复某些功能时，它可能会跟随植物人状态。
处于微意识状态的人会做一些表明自己和环境意识的事情，例如眼神交流。
医生仅可在观察患者一段时间并且不止一次发现，且在意识严重受损的患者身上发现一些意识的证据后，才可诊断微意识状态。
处于微意识状态的人需要全面的护理，包括良好的营养和预防因不能活动而引起的问题(如压疮)的措施。
微意识状态可能是脑损伤直接造成的，也可能是植物人恢复某些功能后的状态。患者可以在植物人状态和微意识状态（有时发生在最初脑损伤后多年）之间来回转换。
微意识状态的症状
处于微意识状态的患者不像处于植物状态的患者，处于微意识状态的患者可做一些事情，表明有一些自我和环境意识。他们可能会：
眼神交流
用眼睛跟踪物体
伸手拿物体
回答问题（尽管通常使用相同的词语，无论是否合适）
以通常但往往不恰当的方式响应所有命令（例如，通过眨眼）
微意识状态的诊断
医师的评估
核磁共振成像等成像测试
医生根据症状怀疑微意识状态。但诊断微意识状态之前，医生会多次对患者进行一段时间的观察。
进行MRI或CT等成像检查，以检查可能导致问题的疾病，尤其是可治疗的疾病。
如果诊断可疑，医生可进行其他成像测试，正电子发射断层扫描 PET)或单光子发射计算机断层扫描(SPECT)。这些测试可以显示脑部的功能状况。
有时可能需要进行脑电图（EEG），以检查提示癫痫发作的异常脑电活动，其可损害意识。
微意识状态的治疗
采取措施预防因身体不动导致的问题
良好的营养
可能使用某些药物
长期护理
像昏迷的人一样，处于最小意识状态的人需要全面的护理。
提供良好的营养(营养支持)很重要。他们通过插入鼻子和胃的管子进食(称为管饲)。有时，他们通过腹部切口直接插入胃或小肠的管子进食。也可通过这些导管给药。
不能运动可导致许多问题，采取预防措施很重要。例如，可能会发生：
压疮： 躺在一个位置会切断身体某些部位的血液供应，导致皮肤破裂并形成压疮。
挛缩： 缺乏活动也能导致永久性肌肉硬化（挛缩），造成关节永久性弯曲。
血栓： 缺乏活动使得腿部静脉更容易形成血栓，称为深静脉血栓。
手臂和腿部肌肉和神经损伤： 缺乏运动或长时间躺在一个位置会对靠近身体表面的神经施加压力，例如肘部、肩部、腕部或膝盖的神经。这种压迫会损伤神经。因此，神经所控制的肌肉功能下降。
通过频繁地重新定位患者并在与床接触的身体部位（例如脚跟）下放置保护垫来防止压疮。
为了防止挛缩，物理治疗师会轻轻地将关节向各个方向移动(被动活动范围练习)或在某些位置用夹板固定关节。
预防血栓包括使用药物和压迫或抬高双腿。像被动活动范围练习一样，移动肢体也有助于防止血栓。
有尿便失禁的患者应该保持皮肤清洁干燥。如果患者膀胱功能障碍导致尿潴留，则可以在膀胱中放置一根导管（导尿管）以排出尿液。导管经过仔细清洁和定期检查，以防止尿路感染。
其他治疗
极少数人在刚使用某些处方药后就有所改善，但只有继续使用药物时才有。这些药物包括唑吡坦（一种睡眠辅助药物）、阿扑吗啡（用于治疗帕金森病）和金刚烷胺（用于治疗病毒感染）。然而，尚无经证实长期有效的治疗。
在微意识状态患者中，音乐疗法可能通过刺激某些反应而产生轻微的有益效果。但这种疗法的有用性还不清楚。
微意识状态的预后
大多数处于微意识状态的患者常常会持续改善，但改善有限。有时在许多年后，有些患者重新恢复交流和理解的能力。但极少人能够恢复到独立生活。微意识状态持续时间越长，患者可能恢复的功能越少。但适当的护理可以使患者存活多年。当病因是头部损伤时，恢复可能更好。
有报道称患者在似乎昏迷数年后清醒。这些报道中的患者通常是头部损伤后处于微意识状态的患者。