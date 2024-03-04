Eaton-Lambert综合征

Eaton-Lambert综合征可引起肌无力，常始于髋部和大腿肌肉，然后通常蔓延至肩部肌肉，然后沿双上臂和腿部向下蔓延至双手和双脚。最后累及连接头部、面部、眼睛、鼻子和耳朵与脑部的神经（脑神经）。

通常，患者从椅子上站起、爬楼梯和行走的能力下降。肌肉在重复使用后可能会暂时改善肌力，但肌肉之后会再次衰弱和痉挛。另外，患者还容易疲劳。

还可出现口干、眼睑下垂、上肢及大腿疼痛。

男性可出现勃起障碍。