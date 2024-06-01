这种障碍包括说话(通常是亵渎性的)，有时在快速动眼睡眠时会做出攻击性的动作，通常是对梦的反应。

REM 睡眠行为障碍在老年人中更常见。该疾病的大多数患者还患有一种导致脑组织退化的疾病，例如帕金森病、多系统萎缩或路易体痴呆。阿尔茨海默氏病的发病风险可能有所增加。一些患者在确诊REM睡眠行为障碍后数年出现帕金森病。

与夜惊患者不同，REM睡眠行为障碍患者在第二天醒来时，有时会意识到自己在这些事件中做了生动的梦。

侵略性的动作可能包括挥舞手臂、拳打脚踢。攻击行为不是故意的，也不针对任何人。发作可使患者自伤或伤及同床者。此外，这种行为干扰睡眠，使患者白天感到疲倦和困倦。

医生通常可以根据患者或其床伴报告的症状诊断REM睡眠行为障碍。但如果无法诊断，通常进行多导睡眠图和肌电图(EMG)检查。

为了检查导致脑部退化的疾病，医生会进行神经检查，以评估精神状态以及脑部和神经功能。如果检测到异常，可以进行计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)。

该障碍无法根治。但氯硝西泮（一种苯二氮卓类镇静剂）可缓解大多数患者的症状。按低剂量服用有效。该药物通常可无限期使用。褪黑激素也有助于缓解REM睡眠行为障碍的症状。

应警告同床者有受伤的可能性，或可在药物生效前在另一房间就寝。REM睡眠行为障碍患者的床应远离尖锐物品和家具。