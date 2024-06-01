异态睡眠是指发生在刚入睡时、睡眠期间或醒来时的异常行为。
（请参阅睡眠概述)
在睡眠过程中，儿童和成人可能会发生各种无意识的行为，并且大多数情况下没有记忆。
在入睡前，几乎所有人都偶尔经历过上臂、大腿或整个躯体短暂的、不自主的抽搐。偶尔下肢抽搐。有些人在刚入睡或醒来时，也会出现睡眠瘫痪症（尝试进行活动，但无法活动）或短暂的幻觉。可伴有牙关紧闭、磨牙以及梦魇。
梦游、睡中摇头、夜惊在儿童中更常见，使其父母尤为苦恼。儿童常常不能记忆这些发作情况。其他异态睡眠包括噩梦、快速动眼(REM)睡眠行为障碍和与睡眠相关的腿部痉挛。
夜惊
这类惊恐性发作可导致坐立、尖叫和乱动。眼睛睁大，心跳加快。同时患者出现非常惊恐的表情。发作通常发生于患者部分觉醒时，或刚从非快速眼球运动 （NREM） 睡眠的最深阶段觉醒时，通常在夜间的前几个小时。
夜惊不同于梦魇，可能会导致梦游。
夜惊更常见于儿童。夜惊发作时不应叫醒患者，因为这会令他们更为惊恐。尽管患者似乎很痛苦，但他们醒来后对事件或心理图像没有回忆，也没有因为这些行为而出现心理问题。家长不应过度担心。通常随着年龄增长，其发作逐渐终止。
成人发作通常与心理问题或酒精使用障碍有关。
对于儿童，家长只需安慰便可。如果学校工作或其他活动受到影响，用某些苯二氮卓类药物 (如地西泮、氯硝西泮或阿普唑仑)治疗年龄较大的儿童可能会有所帮助。这些用于治疗焦虑（抗焦虑药）和诱导睡眠（镇静剂）的药物在就寝前 90 分钟使用。它们可以帮助孩子入睡，减少夜惊的发生。然而，长期使用苯二氮卓类药物会导致药物依赖。因此，这些药物通常只使用相对较短的时间（约 3 至 6 周）。
成年人可能受益于心理治疗或药物。
梦魇
噩梦是指生动的惊恐的梦，然后突然觉醒。儿童比成人更容易做噩梦。噩梦发生于快动眼睡眠时期。
当人们处于压力下、发烧、过度疲劳或饮酒时，噩梦更容易发生。
如果有必要，梦魇治疗会集中在任何基础问题上。
梦游（夜游症）
梦游在童年晚期和青春期最常见，是指在半清醒状态下行走，此时对自己的行为无意识。发生在最深NREM睡眠期。
患者可能会反复地喃喃自语，行走碰到障碍物后可导致受伤。大部分患者对梦游并无记忆。
睡眠不足和行为方式不利于睡眠(见改善睡眠的行为改变表)会使梦游更有可能发生。例如在接近就寝前摄入咖啡因、锻炼或观看令人兴奋的电视节目均可引发梦游。
通常，不需要进行特殊治疗，除非梦游会导致伤害。
下列一般措施可能有助于降低梦游的可能性：
采取措施改善睡眠，例如，接近就寝时间，避免做任何刺激的事情（如在就寝前几小时内锻炼或在约 12 内摄入咖啡因）
安装警报器，在梦游者离开床时唤醒梦游者
安装门报警器
以下措施可能有助于防止梦游时受伤：
轻轻地引导梦游者回到床上，而不是强行唤醒梦游者，这可能会激怒梦游者
清除梦游者道路上的障碍物或易碎物品
保持窗户关闭并锁住
对于梦游者来说，睡在低矮的床上或地板上的床垫上，以防止梦游者试图下床时从床上摔下来
如果一般措施无效，苯二氮卓类药物，尤其是氯硝西泮，通常会有所帮助。然而，这些药物有显著的副作用，例如白天嗜睡。长期使用苯二氮卓类药物会导致药物依赖。
快速动眼睡眠行为障碍
这种障碍包括说话(通常是亵渎性的)，有时在快速动眼睡眠时会做出攻击性的动作，通常是对梦的反应。
REM 睡眠行为障碍在老年人中更常见。该疾病的大多数患者还患有一种导致脑组织退化的疾病，例如帕金森病、多系统萎缩或路易体痴呆。阿尔茨海默氏病的发病风险可能有所增加。一些患者在确诊REM睡眠行为障碍后数年出现帕金森病。
与夜惊患者不同，REM睡眠行为障碍患者在第二天醒来时，有时会意识到自己在这些事件中做了生动的梦。
侵略性的动作可能包括挥舞手臂、拳打脚踢。攻击行为不是故意的，也不针对任何人。发作可使患者自伤或伤及同床者。此外，这种行为干扰睡眠，使患者白天感到疲倦和困倦。
医生通常可以根据患者或其床伴报告的症状诊断REM睡眠行为障碍。但如果无法诊断，通常进行多导睡眠图和肌电图(EMG)检查。
为了检查导致脑部退化的疾病，医生会进行神经检查，以评估精神状态以及脑部和神经功能。如果检测到异常，可以进行计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)。
该障碍无法根治。但氯硝西泮（一种苯二氮卓类镇静剂）可缓解大多数患者的症状。按低剂量服用有效。该药物通常可无限期使用。褪黑激素也有助于缓解REM睡眠行为障碍的症状。
应警告同床者有受伤的可能性，或可在药物生效前在另一房间就寝。REM睡眠行为障碍患者的床应远离尖锐物品和家具。
睡眠相关的腿部痉挛
在其他方面健康的中老年人睡眠期间，小腿或足部经常会发生肌肉痉挛。
医生通常在排除其他身体问题或残疾后，根据症状诊断与睡眠相关的腿部痉挛。不需要进一步测试。
为了防止这些痉挛，在睡觉前应将受影响的肌肉拉伸几分钟。通常，痉挛发生后立即拉伸可以迅速缓解症状，并且比药物治疗更受欢迎。避免摄入咖啡因和其他兴奋剂可能会有所帮助。
已经使用了许多药物（如奎宁、钙和镁补充剂、苯海拉明、苯二氮卓类和美西律），但没有一种可能有效。此外，副作用，尤其是奎宁和美西律的副作用，可能令人烦恼。