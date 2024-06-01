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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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异态睡眠

作者：Richard J. Schwab, MD, University of Pennsylvania, Division of Sleep Medicine
已审核/已修订 6月 2024
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    异态睡眠是指发生在刚入睡时、睡眠期间或醒来时的异常行为。

    （请参阅睡眠概述)

    在睡眠过程中，儿童和成人可能会发生各种无意识的行为，并且大多数情况下没有记忆。

    在入睡前，几乎所有人都偶尔经历过上臂、大腿或整个躯体短暂的、不自主的抽搐。偶尔下肢抽搐。有些人在刚入睡或醒来时，也会出现睡眠瘫痪症（尝试进行活动，但无法活动）或短暂的幻觉。可伴有牙关紧闭、磨牙以及梦魇。

    梦游、睡中摇头、夜惊在儿童中更常见，使其父母尤为苦恼。儿童常常不能记忆这些发作情况。其他异态睡眠包括噩梦、快速动眼(REM)睡眠行为障碍和与睡眠相关的腿部痉挛。

    夜惊

    这类惊恐性发作可导致坐立、尖叫和乱动。眼睛睁大，心跳加快。同时患者出现非常惊恐的表情。发作通常发生于患者部分觉醒时，或刚从非快速眼球运动 （NREM） 睡眠的最深阶段觉醒时，通常在夜间的前几个小时。

    夜惊不同于梦魇，可能会导致梦游。

    夜惊更常见于儿童。夜惊发作时不应叫醒患者，因为这会令他们更为惊恐。尽管患者似乎很痛苦，但他们醒来后对事件或心理图像没有回忆，也没有因为这些行为而出现心理问题。家长不应过度担心。通常随着年龄增长，其发作逐渐终止。

    成人发作通常与心理问题或酒精使用障碍有关。

    对于儿童，家长只需安慰便可。如果学校工作或其他活动受到影响，用某些苯二氮卓类药物 (如地西泮、氯硝西泮或阿普唑仑)治疗年龄较大的儿童可能会有所帮助。这些用于治疗焦虑（抗焦虑药）和诱导睡眠（镇静剂）的药物在就寝前 90 分钟使用。它们可以帮助孩子入睡，减少夜惊的发生。然而，长期使用苯二氮卓类药物会导致药物依赖。因此，这些药物通常只使用相对较短的时间（约 3 至 6 周）。

    成年人可能受益于心理治疗或药物。

    梦魇

    噩梦是指生动的惊恐的梦，然后突然觉醒。儿童比成人更容易做噩梦。噩梦发生于快动眼睡眠时期。

    当人们处于压力下、发烧、过度疲劳或饮酒时，噩梦更容易发生。

    如果有必要，梦魇治疗会集中在任何基础问题上。

    梦游（夜游症）

    梦游在童年晚期和青春期最常见，是指在半清醒状态下行走，此时对自己的行为无意识。发生在最深NREM睡眠期。

    患者可能会反复地喃喃自语，行走碰到障碍物后可导致受伤。大部分患者对梦游并无记忆。

    睡眠不足和行为方式不利于睡眠(见改善睡眠的行为改变表)会使梦游更有可能发生。例如在接近就寝前摄入咖啡因、锻炼或观看令人兴奋的电视节目均可引发梦游。

    通常，不需要进行特殊治疗，除非梦游会导致伤害。

    下列一般措施可能有助于降低梦游的可能性：

    • 采取措施改善睡眠，例如，接近就寝时间，避免做任何刺激的事情（如在就寝前几小时内锻炼或在约 12 内摄入咖啡因

    • 安装警报器，在梦游者离开床时唤醒梦游者

    • 安装门报警器

    以下措施可能有助于防止梦游时受伤：

    • 轻轻地引导梦游者回到床上，而不是强行唤醒梦游者，这可能会激怒梦游者

    • 清除梦游者道路上的障碍物或易碎物品

    • 保持窗户关闭并锁住

    • 对于梦游者来说，睡在低矮的床上或地板上的床垫上，以防止梦游者试图下床时从床上摔下来

    如果一般措施无效，苯二氮卓类药物，尤其是氯硝西泮，通常会有所帮助。然而，这些药物有显著的副作用，例如白天嗜睡。长期使用苯二氮卓类药物会导致药物依赖

    快速动眼睡眠行为障碍

    这种障碍包括说话(通常是亵渎性的)，有时在快速动眼睡眠时会做出攻击性的动作，通常是对梦的反应。

    REM 睡眠行为障碍在老年人中更常见。该疾病的大多数患者还患有一种导致脑组织退化的疾病，例如帕金森病多系统萎缩路易体痴呆阿尔茨海默氏病的发病风险可能有所增加。一些患者在确诊REM睡眠行为障碍后数年出现帕金森病。

    与夜惊患者不同，REM睡眠行为障碍患者在第二天醒来时，有时会意识到自己在这些事件中做了生动的梦。

    侵略性的动作可能包括挥舞手臂、拳打脚踢。攻击行为不是故意的，也不针对任何人。发作可使患者自伤或伤及同床者。此外，这种行为干扰睡眠，使患者白天感到疲倦和困倦。

    医生通常可以根据患者或其床伴报告的症状诊断REM睡眠行为障碍。但如果无法诊断，通常进行多导睡眠图肌电图(EMG)检查。

    为了检查导致脑部退化的疾病，医生会进行神经检查，以评估精神状态以及脑部和神经功能。如果检测到异常，可以进行计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)。

    该障碍无法根治。但氯硝西泮（一种苯二氮卓类镇静剂）可缓解大多数患者的症状。按低剂量服用有效。该药物通常可无限期使用。褪黑激素也有助于缓解REM睡眠行为障碍的症状。

    应警告同床者有受伤的可能性，或可在药物生效前在另一房间就寝。REM睡眠行为障碍患者的床应远离尖锐物品和家具。

    睡眠相关的腿部痉挛

    在其他方面健康的中老年人睡眠期间，小腿或足部经常会发生肌肉痉挛

    医生通常在排除其他身体问题或残疾后，根据症状诊断与睡眠相关的腿部痉挛。不需要进一步测试。

    为了防止这些痉挛，在睡觉前应将受影响的肌肉拉伸几分钟。通常，痉挛发生后立即拉伸可以迅速缓解症状，并且比药物治疗更受欢迎。避免摄入咖啡因和其他兴奋剂可能会有所帮助。

    已经使用了许多药物（如奎宁、钙和镁补充剂、苯海拉明、苯二氮卓类和美西律），但没有一种可能有效。此外，副作用，尤其是奎宁和美西律的副作用，可能令人烦恼。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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