过期产新生儿是指在妊娠 42 周时或之后分娩的婴儿。

在足月妊娠快要结束时，胎盘功能会下降，从而为胎儿提供的营养和氧气更少。

低血糖（葡萄糖）是过期产儿的一个特殊问题。

过期产新生儿皮肤干燥、脱皮、松弛，并且由于在妊娠末期没有得到足够营养，可能显得异常瘦弱。

诊断基于新生儿外观和预期孕龄。

通常，治疗重点在于提供良好的营养和一般护理。

一些过期产儿在出生时没有呼吸，需要恢复（复苏）。

（另请参见新生儿一般问题概述。）

孕龄是指孕周数。孕龄按母亲最后一次月经期的第一天到分娩日之间的周数计算。通常根据医生收到的其他信息（包括早期超声扫描结果）来调整此时间范围，它们会提供有关孕龄的其他信息。婴儿预计在妊娠 40 周时足月（预产期）。

新生儿按孕龄分类为

早产：妊娠 37 周前分娩

足月：妊娠 37 至 42 周前分娩

过期产：在妊娠 42 周或更长时间出生

过期产比早产少得多。引起妊娠持续到足月后的原因通常不清楚。有过一次过期产分娩的孕妇另一胎过期产的风险更高。

足月妊娠快要结束时，羊水水平降低且胎盘（为胎儿提供营养的器官）变小，提供氧气和养分的效率降低。为了代偿，胎儿动用自己的脂肪和碳水化合物（糖）来供能。结果，胎儿生长速度变慢，甚至体重减轻。

分娩期间和分娩后并发症 如果胎盘充分收缩，则可能无法为胎儿提供足够氧气，尤其是在分娩期间（请参见出生窒息）。氧气不足会导致胎儿窘迫（表明胎儿不适），在极端情况下，可能会损害大脑和其他器官。 胎儿窘迫会导致胎儿将胎粪（胎儿粪便）排到羊水中。胎儿可能会因窘迫而反射性地深吸气，从而在出生前将含胎粪的羊水吸入肺中。结果，新生儿可能在分娩后呼吸困难（胎粪吸入综合征）。 如果妊娠继续且显著超过足月，胎儿可能会死亡。 分娩后，过期产新生儿由于已经耗尽了体内储存的脂肪和碳水化合物，或因为胰岛素水平高，因此容易发生血糖（葡萄糖）水平低（低血糖症）。如果由于妊娠期间母亲的糖尿病控制不佳而使胎儿暴露于高血糖水平，则胎儿往往胰岛素水平较高。分娩时，胎盘的葡萄糖供应突然停止，高水平的胰岛素会迅速降低婴儿的血糖水平，从而导致低血糖。

过期产新生儿的症状 过期产新生儿皮肤通常干燥、脱皮、松弛，并且可能显得异常瘦弱（消瘦），尤其是如果胎盘功能重度减退。手指甲和脚趾甲偏长。如果羊水中有胎粪，脐带、皮肤和甲床可被染成绿色。

过期产新生儿的诊断 新生儿的外观

孕龄 过期产的诊断基于新生儿出生后的外观和计算出的孕龄。