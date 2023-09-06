健康的新生儿（出生后 1 个月内）和婴儿（出生后 1 个月至 1 岁）需要各种类型的护理，以保证正常的生长发育和健康状况。

在分娩过程中，胎儿浸泡在羊水中，完全依赖胎盘获得营养和氧气，而出生后的新生儿用嘴巴呼吸空气和获取营养，这是一个重大的过渡。婴儿正常分娩后，医生、助产士或护士立即用一根吸管将其口、鼻、喉中的黏液及其他分泌物轻柔地清除。然后，新生儿能够自主呼吸，不再需要通过脐带接受氧气。医生用两个止血钳夹闭脐带，接着从中间将其剪断。

阴道分娩后，新生儿可以小心地放在母亲的腹部上，以便皮肤接触，或者被包裹在毯子里，以便母亲抱住。剖腹产后，如果新生儿父亲或其他支持者在场，可将新生儿交给该人抱住。母亲可以看到新生儿，然后在剖腹产结束后抱住婴儿。

并非所有分娩都遵循标准模式。例如，某些孕妇出现分娩并发症。在某些情况下，医务人员需要在新生儿出生后进行一些特定操作。

剪断脐带

医生或助产士对新生儿进行检查以查看是否存在明显异常或危险迹象。稍后会进行一次全面的体格检查（通常在出生后 24 小时内）。在出生后立即进行 1 分钟和 5 分钟时的 Apgar 评分以记录新生儿的情况。Apgar 评分用于对心率、呼吸、肌张力、反射和皮肤颜色进行评分。7 至 10 分为正常水平、4 至 6 分为中间水平、0 至 3 分为较低水平。Apgar 评分低，表示新生儿情况差，可能需要额外的呼吸或循环支持。Apgar 评分不能预测婴儿出生后最初几分钟的健康状况。

表格

新生儿状况稳定后，护士将测量头围、体重和身长（另见婴儿和儿童的身体生长）。

新生儿保暖非常重要。用轻柔的衣物（襁褓）将新生儿包裹起来，越快越好，并盖住他们的头部以减少体热丢失。

分娩后不久，父母就会被鼓励亲自抱他们的孩子。一些专家认为，早期与新生儿进行身体接触，有助于建立感情。但是，有时新生儿需要医疗护理，或者有其他原因导致与父母的接触延迟。即使最初的几个小时没有待在一起，父母和他们的孩子也会建立良好的感情。

母亲和新生儿通常都在分娩室休息。进行母乳喂养的母亲会在新生儿出生后 30 分钟内开始母乳喂养。母乳喂养会刺激催产素，这种激素会帮助母亲的子宫复原以及产生更多的母乳。如果新生儿在婴儿室接受护理，则将其平放在婴儿床上，保持温暖。

出生后，医生或护士会做一些检查，并给予新生儿一些治疗，以检查和预防某些疾病，包括：

生后 6 小时或 6 小时以上，护士会给新生儿洗澡。护士尽量不会洗掉覆盖在新生儿皮肤上的白色油性物质（胎脂），因为这种物质有助于预防感染。