（另见面部、骨骼、关节和肌肉的出生缺陷。）

医疗保健专业人员检查新生儿的头部、面部和颈部有无异常。一些异常发生于分娩过程中。其他异常可能是由出生缺陷引起。

以正常头部先出来的方式分娩后，婴儿的头部可能在几天内有少许变形（从某侧看可能呈圆锥形或扁平）。构成颅骨的骨头会部分重叠，从而使头部能够被压缩以便于分娩。通常会出现一些头皮水肿和挫伤。有时其中一块颅骨及骨膜下出血会使头部出现小的肿块，该肿块在数月后才会消失（称为头颅血肿）。

如果分娩时婴儿的臀部、生殖器或脚先露（臀位分娩），则头部通常不会变形。但是，臀部、生殖器或脚可能会肿胀并出现瘀伤。当婴儿处于臀位时，医生通常建议剖腹产或剖宫产（通过孕妇的腹部和子宫切口对婴儿进行手术分娩），而不是进行阴道分娩，以最大程度地降低对婴儿的危害。

阴道分娩时的压力可能会挫伤新生儿面部。此外，产道的挤压可能使脸部显得不对称。极少数情况下，这种不对称是由于支配面部肌肉的某一神经在生产过程中受损所致。以后的几周会逐渐恢复。

分娩过程也可能导致新生儿的眼睛中形成结膜下出血（眼表面血管破裂）。这类出血是常见现象，无需治疗，通常在 2 周内消失。

医生会检查耳朵，观察其形状是否恰当以及位置是否正确。例如，低位耳或耳朵形状不正确可能意味着新生儿患有遗传性疾病和／或听力丧失。

医生还会检查口腔是否存在问题。在罕见情况下，新生儿天生有牙齿，可能需要将其拔除，或者有唇裂或腭裂。医生查看新生儿是否有牙龈瘤（齿龈非癌性赘生物），因为这些赘生物可能引起喂养问题，并可能阻塞气道。

检查颈部是否存在肿胀、赘生物、扭曲或痉挛问题。