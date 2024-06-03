横纹肌肉瘤是一种生长快速的肿瘤，可发生在人体几乎任何部位的软组织（例如肌肉）中。

横纹肌肉瘤可在任何部位发生，但头颈部、生殖器或泌尿道以及四肢是最常见的部位。

症状取决于横纹肌肉瘤出现的部位。

诊断包括影像学检查及活检。

治疗包括化疗、外科手术，有时还包括放射疗法。

（另见儿童期癌症概述。）

在美国，每年约有 400～500 例横纹肌肉瘤患儿。这种癌症占儿童所有癌症的 3%。横纹肌肉瘤病例中的三分之二在 7 岁以下儿童中确诊。横纹肌肉瘤多见于儿童。

这种肿瘤是由正常发展为肌细胞的细胞形成的。横纹肌肉瘤的原因尚不清楚。

尽管横纹肌肉瘤几乎可以发生在任何部位，但它往往最常见于以下部位：

头颈部（约 35%）：在学龄儿童中最常见

生殖道或泌尿道（约 25% 的病例），通常在膀胱、前列腺或阴道内：通常发生在婴幼儿中

四肢（约 20%）：青少年中最常见

躯干或其他部位（约 20%）

横纹肌肉瘤可以扩散（转移）到身体其他部位，但通常在癌症扩散前就被诊断出来。约 15% 至 25% 的儿童在癌症扩散后被诊断。在这些儿童中，癌症最常见于肺。骨、骨髓和淋巴结是癌症可能扩散到的其他部位。

横纹肌肉瘤的症状 多数患儿的首发症状为肿瘤受累器官部位出现硬的肿块或其他相关问题，如： 眼：流泪、疼痛、眼胀

鼻和喉咙：鼻塞、声音改变、鼻腔分泌物含黏液或脓液

生殖道或泌尿道：腹痛、腹部可触及肿块、排尿困难及血尿

阴道：分泌物含有黏液和血液，或黏附在阴道外的息肉样肿块

四肢：手臂或腿上有硬块 癌症经常扩散，尤其是扩散至肺部、骨髓和淋巴结。通常，转移不会引起症状。

横纹肌肉瘤的诊断 计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)

活检或肿瘤切除 如果检测到肿块，则进行 CT 或 MRI 检查。 横纹肌肉瘤的诊断可通过从肿块中取样并在显微镜下检查（活检）来确认。有时可手术切除整个肿块。 为确定癌症是否扩散，需要进行胸部 CT 扫描、骨扫描（骨骼的放射性核素扫描）和另一种称为正电子发射断层扫描–CT (PET-CT) 的放射性核素扫描。另外，还从双侧髋骨取骨髓样本进行检查。

横纹肌肉瘤的治疗 化疗和手术

有时放射治疗 （另见癌症治疗原则。） 治疗包括化疗和手术、放疗或这 3 种治疗联合。 所有儿童均接受化疗治疗。最常用的化疗药物是长春新碱、放线菌素 D、环磷酰胺、多柔比星、异环磷酰胺和依托泊苷。托泊替康和伊立替康是也可使用的其他化疗药物。 在手术过程中，如果可能，将切除整个肿瘤。 如果某些癌症在术后仍然存在，或被认为是中危或高危，通常使用放射疗法。

横纹肌肉瘤的预后 预后基于以下几个因素： 癌症所在部位

可以去除多少癌瘤

是否已扩散

儿童的年龄

在显微镜下检查时肿瘤细胞和组织的形态 对于 1 岁以下或 10 岁以上的儿童，预后更差。 根据儿童的综合因素，他们被认为是低危、中危或高危。被认为是低危的儿童中，90% 以上可以生存，但被认为是高危的儿童中，不到 50% 可以生存。