美国儿童和青少年癌症的总体发病率随着时间的推移而逐渐升高。2024 年，预计从出生至 14 岁的儿童中将诊断约 10,000 例癌症，15 至 19 岁青少年中预计将诊断约 5,300 例癌症。但是，从 1970 年到 2020 年，儿童死亡率下降 70%，青少年死亡率下降 64%。
尽管生存率有所改善，但癌症仍然是儿童死亡的主要原因。在美国，癌症是 1 至 14 岁儿童的第二大常见死因（仅次于意外事故），也是 15 至 19 岁青少年的第四大常见死因。
一些最常见于儿童或青少年（从出生至 14 岁）的癌症也在成人中发生：
白血病，最常见的儿童期癌症（约占儿童期癌症病例的 28%）
脑和其他中枢神经系统肿瘤（25% 的病例）
淋巴瘤（12% 的病例）
仅发生在儿童（从出生至 14 岁）中的癌症包括
与很多影响成人的癌症不同的是，主要发生在儿童中的癌症更容易治愈。约 85% 的患癌症儿童和青少年至少存活 5 年。在美国，2020 年估计有大约 500,000 名儿童期患癌症的成人幸存者（即，他们是在 20 岁前首次被诊断患有癌症的成人）。
癌症治疗的并发症
与成人的癌症护理类似，医生使用多种疗法治疗患癌儿童，包括手术、化疗、干细胞移植和放疗。免疫疗法（一种利用免疫系统攻击癌症的新型疗法）和靶向疗法（靶向癌细胞特定基因突变并破坏它们的药物）正在研究中，并越来越多地用于治疗儿童癌症。由于儿童处于生长阶段，这些治疗（主要是化疗和放疗）可能引起成人中通常没有的不良作用。例如，在儿童中，接受放疗的手臂或腿部可能无法长到正常大小，或者如果脑部接受放疗，认知发育可能会受到影响。（另见癌症治疗原则。）
患癌症但存活的儿童会在多年里出现化疗、手术和放疗的长期后果，包括
不孕
发育不全
青春期延迟或无青春期
心脏和其他器官损伤
发生第二种癌症（在幸存的癌症儿童中，有 3% 至 12% 会发生这种情况）
心理和社会问题
发育或神经系统问题或两者兼有
由于可能会产生如此严重的后果并且治疗复杂，因此最好在有经验的儿童癌症治疗中心中对患癌症的儿童进行治疗。
第二种癌症的患病风险取决于第一种癌症的类型。风险还取决于在治疗第一种癌症时是否使用放射疗法，或使用哪种化疗。
癌症治疗护理团队
患有癌症的打击和治疗的强度对于儿童及其家庭来说，可能是巨大的压力。让孩子保持一种正常的感觉可能很难，尤其是因为孩子可能需要经常住院并且去医生诊室或门诊中心治疗癌症。父母通常会感受到空前的压力，因为父母需要努力继续工作，照顾孩子的兄弟姐妹，并且仍然要照顾患癌症儿童的许多需求（请参见儿童慢性健康问题）。当孩子在离家很远的专业中心接受治疗时，情况甚至会更加困难。
你知道吗……
儿童和父母需要一个儿童治疗小组来帮助管理护理。儿科医生是专门从事婴儿、儿童和青少年护理和治疗的医生。治疗小组通常包括：
儿童肿瘤专科医生（儿科肿瘤医生和放射肿瘤医生）
儿科肿瘤科护士，是负责护理和教育患有癌症的儿童及其家人的注册护士
其他需要的专家，例如具有儿科癌症切除或活检专门知识的儿外科医生、具有读取癌症患儿放射学（影像）检查信息专业知识的儿科放射科医生以及具有诊断儿童癌症专门知识的病理学家
初级保健医生（儿科医生）
儿童生活专家，他们在医院和其他场所与儿童和其家人合作以帮助他们应对住院、疾病和残疾的挑战
社会工作者，能够提供情感支持并在护理的经济方面提供帮助
老师，能够同患儿、学校和治疗小组合作，确保患儿的教育持续下去
学校联络员，可帮助孩子和家人与老师和学校互动
心理学家，能够在整个治疗过程中帮助患儿、患儿的同胞和父母保持心理健康
许多治疗团队还包括一位父母支持者。父母支持者是另一位患癌症孩子的父母，可以为家人提供指导。
新诊断患有癌症的儿童应由癌症遗传学团队评估是否存在可能使人易患癌症或影响治疗的基因突变。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国癌症协会：如果您的孩子被诊断患有癌症：供患有癌症的孩子的父母和亲人使用的资源，其中提供有关如何应对孩子诊断后出现的一些问题和疑问的信息
美国癌症协会：《2024 癌症事实和数字》：提供关于特定癌症类型详情的资源，包括新癌症病例和死亡病例数量、生存率统计和症状信息