美国儿童和青少年癌症的总体发病率随着时间的推移而逐渐升高。2024 年，预计从出生至 14 岁的儿童中将诊断约 10,000 例癌症，15 至 19 岁青少年中预计将诊断约 5,300 例癌症。但是，从 1970 年到 2020 年，儿童死亡率下降 70%，青少年死亡率下降 64%。

尽管生存率有所改善，但癌症仍然是儿童死亡的主要原因。在美国，癌症是 1 至 14 岁儿童的第二大常见死因（仅次于意外事故），也是 15 至 19 岁青少年的第四大常见死因。

一些最常见于儿童或青少年（从出生至 14 岁）的癌症也在成人中发生：

仅发生在儿童（从出生至 14 岁）中的癌症包括

与很多影响成人的癌症不同的是，主要发生在儿童中的癌症更容易治愈。约 85% 的患癌症儿童和青少年至少存活 5 年。在美国，2020 年估计有大约 500,000 名儿童期患癌症的成人幸存者（即，他们是在 20 岁前首次被诊断患有癌症的成人）。

癌症治疗的并发症 与成人的癌症护理类似，医生使用多种疗法治疗患癌儿童，包括手术、化疗、干细胞移植和放疗。免疫疗法（一种利用免疫系统攻击癌症的新型疗法）和靶向疗法（靶向癌细胞特定基因突变并破坏它们的药物）正在研究中，并越来越多地用于治疗儿童癌症。由于儿童处于生长阶段，这些治疗（主要是化疗和放疗）可能引起成人中通常没有的不良作用。例如，在儿童中，接受放疗的手臂或腿部可能无法长到正常大小，或者如果脑部接受放疗，认知发育可能会受到影响。（另见癌症治疗原则。） 患癌症但存活的儿童会在多年里出现化疗、手术和放疗的长期后果，包括 不孕

发育不全

青春期延迟或无青春期

心脏和其他器官损伤

发生第二种癌症（在幸存的癌症儿童中，有 3% 至 12% 会发生这种情况）

心理和社会问题

发育或神经系统问题或两者兼有 由于可能会产生如此严重的后果并且治疗复杂，因此最好在有经验的儿童癌症治疗中心中对患癌症的儿童进行治疗。 第二种癌症的患病风险取决于第一种癌症的类型。风险还取决于在治疗第一种癌症时是否使用放射疗法，或使用哪种化疗。