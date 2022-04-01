超过 6% 的学龄期儿童有发声问题，经常为声音嘶哑。这些问题通常因长期过度用嗓、大声说话或由两种情况共同引起。

许多有语音问题的儿童声带上有小结节。尚不清楚发声问题对结节的影响有多大，也不清楚结节对发声问题的影响有多大。结节通常在进行发声矫治时消退，仅在很少情况下需要手术。