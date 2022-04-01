交流障碍包括听力、发声、言语、语言或以上多种问题。
超过 10% 的儿童有交流障碍。某一交流方面的障碍可能影响到另一方面。例如，听力损伤会扰乱调整声调或语气的能力，因而可能导致发声障碍。听力损失会干扰语言发育。所有交流障碍（包括发声障碍）都可能影响学校表现和人际关系。
有几种类型的交流障碍。
听力损伤
See page 小儿听力障碍.
发声障碍
超过 6% 的学龄期儿童有发声问题，经常为声音嘶哑。这些问题通常因长期过度用嗓、大声说话或由两种情况共同引起。
许多有语音问题的儿童声带上有小结节。尚不清楚发声问题对结节的影响有多大，也不清楚结节对发声问题的影响有多大。结节通常在进行发声矫治时消退，仅在很少情况下需要手术。
言语障碍
在这些障碍中，难以发出语音。所以儿童较难进行有意义的交流。约 5% 的 1 年级儿童会出现言语障碍。言语障碍包括如下各项：
口吃：发育性口吃（常见的口吃形式）通常开始于 2 岁与 5 岁之间，在男孩中更常见。口吃的原因尚不清楚，但口吃通常在家族中遗传。神经系统疾病不是口吃的常见原因。
构音障碍：存在这些障碍的儿童难以构音，因为难以控制和协调用于发声的肌肉。大多数构音障碍儿童检测不出生理原因，但有些患有神经系统疾病，从而影响发声所需的肌肉协调。肌肉协调受损还可能导致吞咽困难（吞咽困难），并且吞咽困难可能会在言语困难之前出现。听力障碍和舌、唇或腭缺陷也可能损害构音。
言语治疗有助于治疗许多言语障碍。腭裂几乎总要手术修复，但儿童通常仍需接受言语疗法。
语言障碍
交流障碍的诊断
为诊断发声和言语障碍，医生会对口、耳和鼻进行检查。检测听力并评估神经系统。如果怀疑发声障碍，医生可能用镜或经鼻插入的柔性细显像管查看喉部（称为鼻咽喉镜检查）。
语言障碍的诊断需根据患儿与同龄儿童语言能力对比。
最重要的是父母或照顾者应对儿童的交流问题保持警惕，如果怀疑有问题，应联系医生。提供沟通发育里程碑的列表，可以帮助父母和看护者发现问题。如，一岁的儿童无法说出起码的两个词提示可能出现交流障碍。
了解更多信息
以下是可能对你有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
国家耳聋和其他沟通障碍研究所： 有关言语和语言发育里程碑的信息，包括按年龄的检查清单和相关主题的链接