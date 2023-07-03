胎粪吸入综合征是指新生儿在出生前或出生时已将称为胎粪的深绿色无菌粪便物质吸入（吸入）肺部，导致呼吸困难（呼吸窘迫）。

即使胎儿不吃东西，他们的肠中仍含有一种称为胎粪的无菌物质。

胎儿有时会在出生前将胎粪排入羊水，为正常情况或由于应激反应（例如缺氧）导致。

应激反应可能会导致胎儿反射性喘息，从而将含胎粪的羊水吸入肺部。

患病的新生儿皮肤和/或嘴唇青紫或发灰、呼吸加快且费力，且呼气时发出刺耳的声音。

诊断是基于出生时羊水中看到胎粪，呼吸困难和胸部 X 线检查结果异常。

患病新生儿需要吸氧，并可能需要呼吸机的协助。

大多数患儿能够存活，但如果情况严重，该综合征可能致命。

（另请参见新生儿一般问题概述。）

胎粪是深绿色的无菌粪便，是在出生前在肠道内产生的。胎粪通常在出生后新生儿刚开始进食时才排出，但有时会在出生前或出生时排到羊水中。胎粪排出在出生前可能是正常的，特别是在预产期之前或之后。但有时，会因应激反应而排出胎粪，例如由于感染或血液中氧气含量不足。尽管在足月或过期产胎儿中胎粪排出可能是正常的，但在早产婴儿分娩时发现胎粪从来都不是正常现象。早产儿排出胎粪通常意味着婴儿在子宫内感染。

当应激反应（例如感染或低氧水平）导致胎儿用力吸气，使含胎粪的羊水被吸入（抽吸）并沉积到肺中，会发生胎粪吸入综合征。分娩后，吸入的胎粪可能会阻塞新生儿气道，并导致肺部区域塌陷。有时，气道仅被部分阻塞，从而使空气可到达阻塞处下方的肺部，但会阻止呼气。这样，受累的肺组织过度膨胀。当肺的一部分继续过度扩张时，它会破裂然后肺塌陷。然后，空气可能在肺周围的胸腔内积聚（气胸）。

胎粪吸入综合征(MAS) 视频

吸入肺部的胎粪还会造成肺的炎症（肺炎）并增加肺部感染的机会。

患有胎粪吸入综合征的新生儿患新生儿持续性肺动脉高压的风险也增加。

胎粪吸入综合征的症状 患儿表现为呼吸窘迫、呼吸加快、吸气时下胸壁内陷、呼气时发出哮鸣声。 如果血液中的氧气含量降低，他们的皮肤和/或嘴唇可能会青紫（一种称为发绀的状况）。在有色新生儿中，皮肤可能会变成黄灰色、灰色或白色。在口腔、鼻子和眼睑内侧黏膜中更容易看到这些变化。 患病新生儿也可能出现低血压。 新生儿的脐带、甲床或皮肤可能被胎粪污染，从而呈苍黄色。

胎粪吸入综合征的诊断 羊水中的胎粪

呼吸困难

胸部 X 线检查 如果新生儿呼吸困难，并且在出生时羊水中和新生儿身上看到胎粪，医生会怀疑胎粪吸入综合征。 医生通过胸部 X 线检查确诊。 可以进行血液培养以寻找某些细菌。

胎粪吸入综合征的治疗 有时进行气道抽吸

支持呼吸的措施

有时给予表面活性剂和抗生素

任何基础疾病的治疗 过去，医生在羊水或新生儿口腔中看到胎粪时便会进行抽吸，但这并未显示出有帮助并可能导致并发症。但如果新生儿气道似乎被胎粪阻塞，医生则必须尝试将其吸出。 分娩后呼吸困难的新生儿可能需要在气管中放一条呼吸管道，并将管道连于呼吸机（帮助空气进出肺部的机器）上，或者可能接受连续气道正压通气 (CPAP)。CPAP 可使新生儿自行呼吸，同时接受通过放置在鼻孔中的管叉提供的略加压空气（有或无额外氧气）。必要时，将新生儿送入新生儿重症监护病房 (NICU)。 如果需要呼吸机或吸氧，则应尽可能使用最低的设置，以免对肺部造成伤害。可以为已上呼吸机的新生儿提供表面活性物质（一种覆盖气囊内部并使肺气囊保持开放的物质），并严密观察其是否存在严重并发症，例如气胸或新生儿持续性肺动脉高压。新生儿应尽快脱离呼吸机和吸氧。 如果认为细菌感染是导致出生前胎儿应激的原因，则可以通过静脉给予抗生素治疗新生儿。