青少年的社会心理发育

在青少年时期，儿童成长为年轻人，并变得独立。他们经历惊人的身体、认知、社会和情感变化。但是，孩子成长为成人之路并不是一条直线。随着时间推移，青少年不再只是稳定地变得越来越像成人。相反，青少年的行为举止时而像成人，时而像儿童。随着青少年继续发育，他们逐渐在更多时候表现得像成人，而更少的时候表现得像儿童。对于父母来说，在这个时期，对孩子进行引导是一个很大的挑战。
青少年的认知发育
“认知”是关于学习、思考、推理和理解事物的心理过程。随着儿童的成长，他们的认知过程会变得愈加成熟。
认知发育也会影响青少年如何看待和掌控自己的生活。在青春期早期，儿童开始发展抽象和逻辑思考能力。这种日益成熟的复杂性会使儿童增强自我意识并提高自我反思能力。由于青春期会出现许多明显的身体变化，因此这种自我意识通常会转变为自觉意识，且伴有尴尬感。青少年常常也会专注于外表和吸引力，并对与同龄人之间的差异高度敏感。这些感觉也受到社会期望和压力的影响。
在青春期中期，做出有关未来事业的决定越来越重要，且大多数青少年没有明确的目标，但是他们会逐渐意识到兴趣和才能领域。父母必须意识到青少年的能力，并且帮助他们设定现实的目标。
青少年会将新的反思能力应用于道德问题。通常来说，青春期前的儿童对正确与错误的理解是固定且绝对的。青少年经常质疑行为标准，并可能拒绝遵循传统的习俗和价值观，这有时会让父母感到沮丧。理想情况下，这种反思的结局是青少年的自身道德准则得到发展和内在化。
青少年的学校问题
学校是认知发育最主要的场所之一。学校占青少年生活的很大一部分。生活中几乎任何方面的困难都会影响青少年在学校的社交行为和学习表现。
特殊的学校问题可能包括
惧怕上学
辍学
学习成绩不良
惧怕上学可能无显著特点，或者与某个人（老师或另一名同学——参见欺凌）或学校活动（如体育课）有关。青春期孩子可能会出现一些身体症状，如腹痛，或仅仅只是表示拒绝上学。学校工作人员和家庭成员应尝试了解和解决原因，并鼓励青少年上学。
反复缺课或辍学的孩子已经形成了一种自我意识的决定来逃避学校。这些青少年的学业成绩通常较差，而且在与学校有关的活动中很少取得成功或满足感。
对于有辍学风险的青少年，应让其认识到其他的教育手段，如职业培训、毕业同等学历 (GED) 和替代性方案。
青少年时期的学校问题可能是由以下几种原因导致
有时，如果青少年不在合适的学级或学组，就会发生学校问题，特别是那些患有学习障碍或轻度智力障碍但未能及早发现的青少年。
注意力缺陷/多动症 (ADHD) 和学习障碍通常在儿童期早期开始，可能会持续导致青少年在学校出现问题。偶尔，这些疾病会在青春期首次被发现，因为学校功课变得更具挑战性。
总体而言，应对有显著学校问题的青少年进行全面的学习评估和心理健康评估。可能需要教育专家来帮助支持学校的参与。
对特殊的疾病进行相应的治疗，同时要提供支持和鼓励。有时学习环境的改变或药物治疗对于有学校问题的青少年也可能会有很大的帮助。
联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求学校通过提供个性化教育计划 (IEP)，为有学习障碍的学生和其他未能达到学业潜力的学生进行评估并提供适当的服务。
青少年的情绪发育
在青春期，脑中控制情绪的区域会发展并成熟。此阶段的特征是看似自发的情绪爆发，对于经常受到冲击的父母和教师而言，这种情况可能会具有挑战性。青少年逐渐学会抑制不恰当的想法和行为，并替换为以目标为导向的行为。
当父母与青少年重新协商相互关系时，沟通可能是一种挑战。当家庭面临其他压力或父母自身有精神困扰时，所有这些挑战会更明显，因为此时青少年继续需要父母的养育。
医生可以向青少年及其父母提供理智且实际的支持性建议，以此帮助打开沟通渠道。
青少年独立性的发展
在青少年时期，发展独立性（自主性）是一个主要的关注点。“我是谁，我要去哪里，我如何与我生命中的这些人建立联系？” 是大多数青少年常常思索的问题。在这一发育阶段，青少年有机会学习如何照顾自己的健康并践行健康的生活方式，但与此同时，他们也容易做出危险行为，或使自己的健康面临风险。
青少年想要获得更多自由的正常需求，会与父母保护孩子免受伤害的本能发生冲突。试图在多个方向成长常会导致挫折。
青少年较其儿童期更为独立，因此他们往往在成年人亲自管教的范围之外。在这些情况下，青少年的行为由他们自己的决策决定，而他们的决策还不成熟。父母应指导而不是直接控制青少年的行动。
通常，提出质疑或挑战，以及有时违反规则是青少年表现其独立性的一种方式。冒险、证明能力、探求极限都是青少年时期发育过程中很正常的行为。许多青少年开始参与危险行为，例如飙车。许多青少年开始有性行为，一些可能会进行危险的性行为。一些青少年可能会饮酒和使用物质。专家推测，发生这些行为的一部分原因是青少年往往会高估自己为离开家做好准备的能力。针对神经系统进行的研究也显示，脑中可抑制冲动的区域直到成年期早期才会完全成熟。
因为对行为不端需要进行专业干预，所以父母/监护人和医务人员必须依据孩子行为不端的程度来区分是否为偶然性的决断错误，尽管对这个年龄段来说这些是通常会发生的行为。例如经常饮酒、经常打架、未经许可的旷课（逃学）和偷窃相较于单次行为就更为严重。一些行为问题会损害青少年的日常生活，警示信号包括在校成绩下降和离家出走。特别需要关注的是那些在争执中对自己或他人造成严重创伤或动用武器的青少年。
那些感到来自父母的温暖和支持，而父母表达了对孩子行为的明确期望，并且设定一贯限制和给予监督的青少年不太可能出现严重问题。
青少年时期的育儿方式
父母和青少年之间有冲突很常见。在这些情况下，核心问题实际上在于控制权。青少年想要感觉自己可以做出或帮助做出关于自己生活的决定，而父母害怕让孩子做出糟糕的决定。这时，父母就应该尽量着眼于孩子的行为（如上学、遵守家庭责任等），而不是一味挑剔其外在的东西（如着装、发型、偏爱的娱乐方式等），这样双方都会受益。
父母的育儿方式主要有 4 种：
权威式
专制式
纵容式
冷漠式
权威型教养是一种孩子可参与建立家庭期望和规则的教养方式。这种育儿方式涉及设定限制，这对青少年时期的健康发育来说至关重要，因而也最有可能培养出成熟的行为方式。
权威型教养采取一种“等级特权”的制度，最初先赋予青少年少量的责任，如照顾宠物、做家务、买衣服、装饰自己的房间或管理自己的零花钱。如果青少年在一段时间后能很好地处理这些责任或特权，就赋予其更多责任和特权，比如在没有父母陪同的情况下与朋友外出及驾车。相反，判断力差或缺乏责任感则会导致失去特权。赋予每项新的特权都需要父母密切监测，以确保青少年遵守共同议定的规则。
专制式育儿的特点是缺乏灵活性。父母制定规则，要求孩子服从，且父母做决策时很少参考孩子的意见。谈判的灵活性很小，沟通是单向的，父母不听孩子的想法。
纵容式育儿的特点是有一些灵活性，但期望较低，父母很少设定限制。虽然这种育儿方式会让孩子学习探索并勇于冒险，但它也会导致孩子养成不良习惯，因为纵容的父母没有提供足够的指导。
冷漠式育儿的特点是高度的灵活性。虽然冷漠式育儿的父母可能会确保儿童的基本需求（例如，食物、住所、衣服）得到满足，但他们在其他方面从不参与。父母不参与的原因有很多，对一些父母来说，是因为他们大部分的时间都花在为家庭获取经济资源上。
青少年的社会发育
家庭是儿童社交生活的中心。在青春期，同龄群体开始取代家庭成为儿童的主要社交中心。同龄群体的确立常因在以下方面与众不同：着装、外观、态度、爱好、兴趣，以及对于外人而言可能看似深层或微不足道的其他特征方面。最初，同龄群体通常仅包括单一性别的儿童，但是之后在青春期这些群体常会变为包括不同性别者。这些群体对于青少年很重要，因为它们可以验证青少年的尝试性选择，并在压力环境下提供支持。
发现自己没有同龄群体的青少年可能会强烈地感觉到自己与众不同且被疏远。尽管这些情感通常不会产生永久性影响，但是它们可能会增加出现心理健康问题以及（极少情况下）反社会行为的可能性。相反地，同龄人就会变得过于重要，这也可能导致因同辈压力或对被孤立和忽视的恐惧而出现问题行为。
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