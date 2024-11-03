青少年的社会心理发育

“认知”是关于学习、思考、推理和理解事物的心理过程。随着儿童的成长，他们的认知过程会变得愈加成熟。

认知发育也会影响青少年如何看待和掌控自己的生活。在青春期早期，儿童开始发展抽象和逻辑思考能力。这种日益成熟的复杂性会使儿童增强自我意识并提高自我反思能力。由于青春期会出现许多明显的身体变化，因此这种自我意识通常会转变为自觉意识，且伴有尴尬感。青少年常常也会专注于外表和吸引力，并对与同龄人之间的差异高度敏感。这些感觉也受到社会期望和压力的影响。

在青春期中期，做出有关未来事业的决定越来越重要，且大多数青少年没有明确的目标，但是他们会逐渐意识到兴趣和才能领域。父母必须意识到青少年的能力，并且帮助他们设定现实的目标。

青少年会将新的反思能力应用于道德问题。通常来说，青春期前的儿童对正确与错误的理解是固定且绝对的。青少年经常质疑行为标准，并可能拒绝遵循传统的习俗和价值观，这有时会让父母感到沮丧。理想情况下，这种反思的结局是青少年的自身道德准则得到发展和内在化。