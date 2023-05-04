学校恐惧症是一种影响学龄儿童的障碍，由于焦虑、抑郁或社会因素，因出勤导致压力，所以避免上学。
一些心理因素和社会因素可导致学校恐惧症。
孩子可能会采取装病或其他借口来逃避上学。
为了重建上学的正常出勤，建议儿童、父母和学校人员之间进行坦诚交流。
有时可能需要进行心理治疗。
学校恐惧症可在 5% 的学龄孩子中出现，男孩和女孩均可发生。该病通常发生于 5 岁至 11 岁。
尚不清楚学校恐惧症的病因，但可能与心理因素（如压力、焦虑和抑郁——见儿童心理健康障碍概述）和社会因素（如没有朋友、受同伴排斥或受到欺凌等）有关。如果学校恐惧症升级导致儿童大量缺课，则可能是更严重问题的迹象，例如抑郁障碍或者一种或多种焦虑障碍，尤其是社交焦虑症、分离焦虑障碍和/或惊恐障碍。这些其他疾病与学校恐惧症的不同之处在于，它们也会导致与学校无关的问题。
敏感的儿童可能对老师的严厉训斥过于恐惧而反应过度。年龄小的孩子试图采取装病或其他的借口来逃避上学。
他可以假装腹痛、恶心或其他的症状，以便名正言顺地待在家里。有些儿童则直接拒绝上学。或者，孩子可能乖顺地去上学，但在学校期间却表现出非常焦虑或出现各种各样的症状，并经常光顾医务室。这种行为和青少年的行为不同，后者可能会决定不去上学（称为旷课或“逃学”——参见青春期学校问题）。经常逃学的儿童经常有品行障碍。
对于没有严重心理障碍的儿童，学校恐惧症往往是由于以下导致
学习成绩差
家庭困扰
和同龄孩子之间的交往困难
大多数儿童可从学校恐惧症中恢复，但有些儿童在实际得病或假期后又再度出现此病。
请家教通常不是解决问题的办法。有学校恐惧症的孩子应该立即返回到学校，以使其功课不落后。如果病情严重到影响儿童的正常活动，或者儿童对父母和老师的单纯的安慰没有反应，则儿童需要得到心理健康专业人员的帮助。
（另请参见儿童行为问题概述。）
治疗
与学校人员沟通
上学
有时可进行治疗
对学校恐惧症的治疗包括父母和老师之间的交流沟通，督促孩子按时上学，有时还需要家庭、孩子和心理健康专业人员共同参与的治疗。
治疗包括对潜在疾病的治疗，针对有学习障碍或其他特殊教育需求的儿童的学校课程改编以及应对学校压力的行为技巧。