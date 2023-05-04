学校恐惧症是一种影响学龄儿童的障碍，由于焦虑、抑郁或社会因素，因出勤导致压力，所以避免上学。

一些心理因素和社会因素可导致学校恐惧症。

孩子可能会采取装病或其他借口来逃避上学。

为了重建上学的正常出勤，建议儿童、父母和学校人员之间进行坦诚交流。

有时可能需要进行心理治疗。

学校恐惧症可在 5% 的学龄孩子中出现，男孩和女孩均可发生。该病通常发生于 5 岁至 11 岁。

尚不清楚学校恐惧症的病因，但可能与心理因素（如压力、焦虑和抑郁——见儿童心理健康障碍概述）和社会因素（如没有朋友、受同伴排斥或受到欺凌等）有关。如果学校恐惧症升级导致儿童大量缺课，则可能是更严重问题的迹象，例如抑郁障碍或者一种或多种焦虑障碍，尤其是社交焦虑症、分离焦虑障碍和/或惊恐障碍。这些其他疾病与学校恐惧症的不同之处在于，它们也会导致与学校无关的问题。

敏感的儿童可能对老师的严厉训斥过于恐惧而反应过度。年龄小的孩子试图采取装病或其他的借口来逃避上学。

他可以假装腹痛、恶心或其他的症状，以便名正言顺地待在家里。有些儿童则直接拒绝上学。或者，孩子可能乖顺地去上学，但在学校期间却表现出非常焦虑或出现各种各样的症状，并经常光顾医务室。这种行为和青少年的行为不同，后者可能会决定不去上学（称为旷课或“逃学”——参见青春期学校问题）。经常逃学的儿童经常有品行障碍。

对于没有严重心理障碍的儿童，学校恐惧症往往是由于以下导致

学习成绩差

家庭困扰

和同龄孩子之间的交往困难

大多数儿童可从学校恐惧症中恢复，但有些儿童在实际得病或假期后又再度出现此病。

请家教通常不是解决问题的办法。有学校恐惧症的孩子应该立即返回到学校，以使其功课不落后。如果病情严重到影响儿童的正常活动，或者儿童对父母和老师的单纯的安慰没有反应，则儿童需要得到心理健康专业人员的帮助。

（另请参见儿童行为问题概述。）