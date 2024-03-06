脂肪酸氧化紊乱是脂质代谢紊乱，由分解脂肪所需的酶缺乏或缺陷引起，导致智力和身体发育延迟。当父母将导致这些疾病的缺陷基因遗传给孩子时，就会发生脂肪酸氧化紊乱。

有几类不同的遗传性疾病。在脂肪酸氧化紊乱中，患病儿童的父母双方均携带异常基因的其中 1 个拷贝。因为通常要有 2 个拷贝的异常（隐性）基因才能发生该疾病，所以通常父母双方都不患该疾病。（另请参见遗传代谢性疾病概述。）

脂肪（脂类）是人体重要的能量来源。体内存储的脂肪经常被分解和重新积累，与食物一起使身体的能量需求得到平衡。脂肪分解转变为能量的过程中有几种酶参与。

在患有脂肪酸氧化障碍的儿童中，分解（代谢）脂肪所需的酶缺少或有缺陷。这些酶的缺乏使人体缺乏能量，并使分解产物（如酰基辅酶 A）累积。最常见的缺乏的酶是中链酰基辅酶A脱氢酶（MCAD）。其他酶缺乏症包括短链酰基辅酶 A 脱氢酶 (SCAD) 缺乏症、长链 3-羟基酰基辅酶 A 脱氢酶 (LCHAD) 缺乏症、超长链酰基辅酶 A 脱氢酶 (VLCAD) 缺乏症、II 型戊二酸血症和线粒体三功能蛋白 (TFP) 缺乏症。这些疾病多数始于婴儿期。

脂肪酸氧化异常的治疗方法根据血液和组织中累积的脂肪物质类型而有所不同。

中链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症 (MCADD) 该疾病是最常见的遗传代谢性疾病之一，尤其常见于有北欧血统的人中。 MCADD 的症状通常在患儿 2-3 月龄后出现。症状最有可能出现在长时间不进食（耗尽了能量的其他来源）后，或由于运动和疾病使身体对热量的需求增加时。血液中糖（葡萄糖）水平显著下降（低血糖），引起神志不清或昏迷。患儿全身无力，可能出现呕吐或惊厥。随着时间的推移，儿童会出现智力障碍、体格发育延迟、肝肿大、心肌无力和心律不齐。可能发生猝死。 美国所有州都要求通过验血对所有新生儿进行 MCADD 筛查。还可以对尿液和其他组织进行检查。可以进行DNA检测以确认诊断。 静脉给予右旋糖可立即治疗 MCADD 症状发作。对于长期治疗，孩子必须经常进食、不漏餐并摄入高碳水化合物与低脂饮食。补充氨基酸肉碱可能有所帮助。可能需要在晚上摄入玉米淀粉，以防止血液中葡萄糖水平过低。 远期的转归一般较好。

长链 3-羟酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症 (LCHADD) 这种缺乏症是第二常见的脂肪酸氧化异常。它引起的症状类似于 MCADD 引起的症状。人们还可能会出现心腔肌壁结构和功能逐渐损害（心肌病）、手脚神经受损以及肝功能异常。当孩子劳累，如运动时，肌肉组织可能会破坏（横纹肌溶解），受损肌肉可能会释放蛋白质，即肌红蛋白，从而使尿液变成棕色或血色（肌红蛋白尿）。 胎儿患有 LCHADD 的孕妇在怀孕时经常会发生溶血（红细胞破裂）、肝酶水平升高（表明肝损害）和血小板计数低（称为 HELLP 综合征）。 医生通过检测血液中的某些酸来诊断 LCHADD。进行皮肤细胞检测以测定某些酶的水平。还提供了遗传检测，用于确定一对夫妇生下患遗传性疾病的婴儿的风险是否增加。美国所有州都要求通过验血对所有新生儿进行 LCHADD 筛查。 LCHADD 的即刻治疗方法是通过静脉补液和补充葡萄糖、卧床休息以及使用氨基酸肉碱补充剂。对于长期治疗，孩子必须经常进食、避免剧烈运动并摄入高碳水化合物饮食。儿童还应补充甘油三酯。

超长链脂肪酰辅酶 A 脱氢酶缺乏症 (VLCADD) 这种缺乏症与 LCHADD 相似，但该病患者通常有重度心肌病。

II 型戊二酸血症 患有这种疾病的儿童在空腹时血糖很低（称为空腹低血糖），血液中酸重度累积（代谢性酸中毒），并且血液中的氨水平升高（高氨血症）。 医生通过分析血液以寻找某些酸的累积来诊断 II 型戊二酸血症。也可以进行基因检测。 II 型戊二酸血症的治疗与 MCADD 相似，不同之处在于医生可能给予某些患者核黄素（维生素 B2）补充剂。