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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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横纹肌溶解

作者：Anna Malkina, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 10月 2023
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横纹肌溶解发生在由疾病、损伤或有毒物质损伤的肌肉纤维破坏并释放内容物进入血流时。严重的疾病可引起急性肾损伤。

  • 常见原因包括肌肉损伤和损伤组织中的血流受损、药物、毒性物质和感染。

  • 不常见的原因包括电解质失衡、内分泌和遗传性疾病、极度运动和体温极端值。

  • 症状可能包括肌肉疼痛、无力和红棕色（或茶色）尿液，但很少有人有全部这些症状。

  • 严重并发症包括急性肾损伤（也称为急性肾衰竭）。

  • 化验血和尿可以确诊。 

  • 治疗针对病因和任何导致的并发症（例如，急性肾损伤使用静脉输液治疗，有时进行透析）。

（也请参阅肾衰竭概述。）

骨骼肌功能正常需要在肌肉细胞（肌细胞）中正确交换电解质（钠和钾等电荷矿物质）。这种交换可以使细胞充分代谢腺苷三磷酸 (ATP)，它是一种在细胞内运输能量并为机体的功能提供能量所需的分子。 

在横纹肌溶解患者中，支持骨骼肌正常功能的过程受到破坏，使肌细胞分解并释放一些内容物进入血流，包括

  • 肌酸激酶 (CK)，肌肉受损时升高的一种蛋白质

  • 肌红蛋白，一种含铁蛋白，可运输和储存肌细胞中的氧气

  • 电解质

当肾功能正常时，它们通过排尿从血流中过滤所有肌红蛋白和过量的肌酸激酶。血液中肌红蛋白浓度高可能会导致肾脏和其他器官功能衰竭和损伤（导致急性肾损伤）。

任何形式的肌肉损伤都可导致横纹肌溶解。该损伤最常见的病因包括

某些药物和毒性物质（例如，他汀类药物）可导致直接肌肉损伤。其他药物和毒性物质可增加可能损害肌肉的药物水平（例如，涉及抗生素的药物相互作用）。还有一些药物和毒性物质会限制肌肉血供而间接损伤肌肉。例如，服用抗焦虑药抗精神病药可卡因安非他明等药物或酒精后处于镇静状态且不活动的人，可能保持相同姿势数小时，这可能会导致某些肌肉和这些肌肉的血管受压和损坏。

横纹肌溶解较少见的原因包括

横纹肌溶解的症状

横纹肌溶解的 3 种典型症状为肌肉疼痛、无力和红棕色或茶色尿（由于血液中累积的红色素蛋白肌红蛋白水平升高所致）。但这三种症状只在不到 10% 的横纹肌溶解患者中存在。

横纹肌溶解的症状各不相同，很多患者根本没有肌肉症状主诉。当存在症状时，肌肉疼痛会影响肩、大腿、下背部和小腿。

其他体征和症状取决于原发肌肉损伤的原因以及损伤并发症（例如，感染者发热，或者醉酒人员警觉性变化）。

急性肾损伤非常常见，发生于 15% 至 50% 的横纹肌溶解并发症患者。偶尔，横纹肌溶解并发弥散性血管内凝血 (DIC)，弥散性血管内凝血是指全身血管中存在小血栓。

横纹肌溶解的诊断

  • 医生的评估

  • 血液和尿液检测

医生根据症状怀疑横纹肌溶解。血液检测可以确诊本病。

有时需要进行额外的实验室检查以检测尿中肌红蛋白以确定诊断。

横纹肌溶解的治疗

  • 基础病因的治疗

  • 治疗并发症

一般来说，治疗是针对病因和横纹肌溶解的并发症。

这种治疗通常包括静脉输液以预防和治疗急性肾损伤

如果骨筋膜室综合征是横纹肌溶解的原因，称为筋膜切开术的手术可用来缓解肌肉内的压力。缓解这种压力有助于在受累组织中重建健康的循环。使用适当的药物治疗感染。应停用任何疑似导致横纹肌溶解的药物（例如他汀类药物）。纠正电解质紊乱

急性肾损伤可能需要进行血液透析。使用新鲜冷冻血浆治疗弥散性血管内凝血

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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