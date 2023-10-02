横纹肌溶解发生在由疾病、损伤或有毒物质损伤的肌肉纤维破坏并释放内容物进入血流时。严重的疾病可引起急性肾损伤。
常见原因包括肌肉损伤和损伤组织中的血流受损、药物、毒性物质和感染。
不常见的原因包括电解质失衡、内分泌和遗传性疾病、极度运动和体温极端值。
症状可能包括肌肉疼痛、无力和红棕色（或茶色）尿液，但很少有人有全部这些症状。
严重并发症包括急性肾损伤（也称为急性肾衰竭）。
化验血和尿可以确诊。
治疗针对病因和任何导致的并发症（例如，急性肾损伤使用静脉输液治疗，有时进行透析）。
（也请参阅肾衰竭概述。）
骨骼肌功能正常需要在肌肉细胞（肌细胞）中正确交换电解质（钠和钾等电荷矿物质）。这种交换可以使细胞充分代谢腺苷三磷酸 (ATP)，它是一种在细胞内运输能量并为机体的功能提供能量所需的分子。
在横纹肌溶解患者中，支持骨骼肌正常功能的过程受到破坏，使肌细胞分解并释放一些内容物进入血流，包括
肌酸激酶 (CK)，肌肉受损时升高的一种蛋白质
肌红蛋白，一种含铁蛋白，可运输和储存肌细胞中的氧气
电解质
当肾功能正常时，它们通过排尿从血流中过滤所有肌红蛋白和过量的肌酸激酶。血液中肌红蛋白浓度高可能会导致肾脏和其他器官功能衰竭和损伤（导致急性肾损伤）。
任何形式的肌肉损伤都可导致横纹肌溶解。该损伤最常见的病因包括
肌肉直接损伤或肌肉组织血流受损，如挤压伤、电击、癫痫发作，或骨筋膜室综合征 （一种疼痛状况，其特征是受累肌肉内有危险的高压力）
某些药物和毒性物质
某些药物和毒性物质（例如，他汀类药物）可导致直接肌肉损伤。其他药物和毒性物质可增加可能损害肌肉的药物水平（例如，涉及抗生素的药物相互作用）。还有一些药物和毒性物质会限制肌肉血供而间接损伤肌肉。例如，服用抗焦虑药、抗精神病药、可卡因、安非他明等药物或酒精后处于镇静状态且不活动的人，可能保持相同姿势数小时，这可能会导致某些肌肉和这些肌肉的血管受压和损坏。
横纹肌溶解较少见的原因包括
内分泌疾病（例如，糖尿病酮症酸中毒）
遗传性疾病（例如，假肥大型肌营养不良症或贝克肌营养不良）
极度运动
长期卧床
体温极端值（例如，体温过低 [低体温]；和伴随体温过高 [高体温] 的疾病，例如神经阻滞剂恶性综合征、恶性高热和中暑）
横纹肌溶解的症状
横纹肌溶解的诊断
医生的评估
血液和尿液检测
医生根据症状怀疑横纹肌溶解。血液检测可以确诊本病。
有时需要进行额外的实验室检查以检测尿中肌红蛋白以确定诊断。