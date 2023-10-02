横纹肌溶解发生在由疾病、损伤或有毒物质损伤的肌肉纤维破坏并释放内容物进入血流时。严重的疾病可引起急性肾损伤。

常见原因包括肌肉损伤和损伤组织中的血流受损、药物、毒性物质和感染。

不常见的原因包括电解质失衡、内分泌和遗传性疾病、极度运动和体温极端值。

症状可能包括肌肉疼痛、无力和红棕色（或茶色）尿液，但很少有人有全部这些症状。

严重并发症包括急性肾损伤（也称为急性肾衰竭）。

化验血和尿可以确诊。

治疗针对病因和任何导致的并发症（例如，急性肾损伤使用静脉输液治疗，有时进行透析）。

（也请参阅肾衰竭概述。）

骨骼肌功能正常需要在肌肉细胞（肌细胞）中正确交换电解质（钠和钾等电荷矿物质）。这种交换可以使细胞充分代谢腺苷三磷酸 (ATP)，它是一种在细胞内运输能量并为机体的功能提供能量所需的分子。

在横纹肌溶解患者中，支持骨骼肌正常功能的过程受到破坏，使肌细胞分解并释放一些内容物进入血流，包括

肌酸激酶 (CK)，肌肉受损时升高的一种蛋白质

肌红蛋白，一种含铁蛋白，可运输和储存肌细胞中的氧气

电解质

当肾功能正常时，它们通过排尿从血流中过滤所有肌红蛋白和过量的肌酸激酶。血液中肌红蛋白浓度高可能会导致肾脏和其他器官功能衰竭和损伤（导致急性肾损伤）。

任何形式的肌肉损伤都可导致横纹肌溶解。该损伤最常见的病因包括

肌肉直接损伤或肌肉组织血流受损，如挤压伤、电击、癫痫发作，或骨筋膜室综合征 （一种疼痛状况，其特征是受累肌肉内有危险的高压力）

某些药物和毒性物质

感染（例如，甲型流感或乙型流感病毒、柯萨奇病毒或细菌金黄色葡萄球菌）

某些药物和毒性物质（例如，他汀类药物）可导致直接肌肉损伤。其他药物和毒性物质可增加可能损害肌肉的药物水平（例如，涉及抗生素的药物相互作用）。还有一些药物和毒性物质会限制肌肉血供而间接损伤肌肉。例如，服用抗焦虑药、抗精神病药、可卡因、安非他明等药物或酒精后处于镇静状态且不活动的人，可能保持相同姿势数小时，这可能会导致某些肌肉和这些肌肉的血管受压和损坏。

横纹肌溶解较少见的原因包括

电解质紊乱（例如，血钾水平低 [低钾血症] 或血磷酸盐水平低 [低磷血症]）

内分泌疾病（例如，糖尿病酮症酸中毒）

遗传性疾病（例如，假肥大型肌营养不良症或贝克肌营养不良）

极度运动

长期卧床

体温极端值（例如，体温过低 [低体温]；和伴随体温过高 [高体温] 的疾病，例如神经阻滞剂恶性综合征、恶性高热和中暑）

横纹肌溶解的症状 横纹肌溶解的 3 种典型症状为肌肉疼痛、无力和红棕色或茶色尿（由于血液中累积的红色素蛋白肌红蛋白水平升高所致）。但这三种症状只在不到 10% 的横纹肌溶解患者中存在。 横纹肌溶解的症状各不相同，很多患者根本没有肌肉症状主诉。当存在症状时，肌肉疼痛会影响肩、大腿、下背部和小腿。 其他体征和症状取决于原发肌肉损伤的原因以及损伤并发症（例如，感染者发热，或者醉酒人员警觉性变化）。 急性肾损伤非常常见，发生于 15% 至 50% 的横纹肌溶解并发症患者。偶尔，横纹肌溶解并发弥散性血管内凝血 (DIC)，弥散性血管内凝血是指全身血管中存在小血栓。

横纹肌溶解的诊断 医生的评估

血液和尿液检测 医生根据症状怀疑横纹肌溶解。血液检测可以确诊本病。 有时需要进行额外的实验室检查以检测尿中肌红蛋白以确定诊断。