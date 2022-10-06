已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 9月 2023

肺炎是肺内的小气囊（肺泡）及其周围组织的感染。

这种感染可能是由细菌、病毒或真菌引起的。

新生儿有不同症状，取决于出生后多久发生了感染。

诊断基于胸部 X 线检查和血液检查结果。

需使用抗生素治疗感染。

（另见新生儿感染概述和成人肺炎概述。）

肺炎是脓毒症后新生儿中最常见的严重细菌感染，有以下类型

早发性肺炎：在出生时或出生后几小时内开始

迟发性肺炎：出生 7 天后开始

迟发性肺炎最常见于新生儿重症监护病房 (NICU) 的新生儿，这些新生儿需要插入呼吸管道（气管内插管——见机械通气）以解决肺部问题。插入呼吸管道会增加肺炎风险。

肺炎可能是由进入肺部的各种微生物（例如细菌、病毒或真菌）引起的。新生儿通过母亲产道后或与新生儿重症监护病房或育儿所内的微生物接触后被感染。

新生儿肺炎的症状 细菌性肺炎的症状各异，取决于儿童感染的时间。 患有早发性肺炎的新生儿的症状与新生儿脓毒症的症状相似，包括看起来无精打采，喂养状况不佳。 患迟发性肺炎的新生儿出现无法解释的呼吸问题，可能需要额外的吸氧或更多的呼吸支持。痰液（粘液变稠或变色）量会增加并发生变化（例如变稠变棕色）。婴儿可能病得很重，体温不稳定。

新生儿肺炎的诊断 胸部 X 线检查

血液化验

脉搏血氧测定法

痰液检查 为了诊断肺炎，医生会进行胸部 X 线检查。他们进行血液检查以寻找血液中的细菌。由于患有肺炎的婴儿血液中的氧含量可能较低，因此医生通过将传感器放在手指或耳垂上来测量血液中的氧含量。此检查称为脉搏血氧饱和度测定。医生还可以采集痰液样本并进行检测以寻找细菌。 由于细菌引起的肺炎可能会扩散，因此医生可能会检测新生儿是否有脓毒症，包括脊椎穿刺（见脓毒症的诊断）。

新生儿肺炎的预防 通常可以通过限制新生儿插入呼吸管道的时间来预防迟发性肺炎。洗手、戴手套并对表面进行消毒也可能有助于预防迟发性肺炎。