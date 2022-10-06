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肺炎是肺内的小气囊（肺泡）及其周围组织的感染。
肺炎是脓毒症后新生儿中最常见的严重细菌感染，有以下类型
早发性肺炎：在出生时或出生后几小时内开始
迟发性肺炎：出生 7 天后开始
迟发性肺炎最常见于新生儿重症监护病房 (NICU) 的新生儿，这些新生儿需要插入呼吸管道（气管内插管——见机械通气）以解决肺部问题。插入呼吸管道会增加肺炎风险。
肺炎可能是由进入肺部的各种微生物（例如细菌、病毒或真菌）引起的。新生儿通过母亲产道后或与新生儿重症监护病房或育儿所内的微生物接触后被感染。
新生儿肺炎的症状
细菌性肺炎的症状各异，取决于儿童感染的时间。
患有早发性肺炎的新生儿的症状与新生儿脓毒症的症状相似，包括看起来无精打采，喂养状况不佳。
患迟发性肺炎的新生儿出现无法解释的呼吸问题，可能需要额外的吸氧或更多的呼吸支持。痰液（粘液变稠或变色）量会增加并发生变化（例如变稠变棕色）。婴儿可能病得很重，体温不稳定。
新生儿肺炎的诊断
新生儿肺炎的预防
通常可以通过限制新生儿插入呼吸管道的时间来预防迟发性肺炎。洗手、戴手套并对表面进行消毒也可能有助于预防迟发性肺炎。
新生儿肺炎的治疗
静脉给予（静脉给药）抗生素
有时使用呼吸机或其他治疗方法
为治疗新生儿肺炎，医生给予静脉注射抗生素。一旦他们确定特定的微生物，就可以调整抗生素的类型。
除抗生素治疗外，可能还需要其他治疗方法，例如使用帮助空气进出肺部的设备（呼吸机）、静脉输液、血液和血浆输注以及支持血压和循环的药物。