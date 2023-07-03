气胸是空气在肺和胸壁之间的胸腔内聚集，当气体漏出肺时发生。

这种疾病可能发生在患有肺部疾病（如呼吸窘迫综合征或胎粪吸入综合征）、接受连续气道正压通气 (CPAP) 治疗或使用呼吸机的新生儿中。

肺塌陷，呼吸困难，血压可能降低。

诊断基于呼吸困难、胸部 X 线检查结果和通常基于新生儿血液中的氧气和二氧化碳含量。

呼吸困难的新生儿被给予氧气，有时使用针头、注射器或留在原处的塑料引流管将空气从胸腔排出。

（另请参见新生儿一般问题概述和气胸。）

气胸最常发生在肺部僵硬的新生儿中，例如患有呼吸窘迫综合征（特别是由于早产）或胎粪吸入综合征的新生儿中。

在不太常见的情况下，它是使用持续气道正压（CPAP——一种使新生儿可自主呼吸，同时接受略加压空气或氧气的技术）或呼吸机（帮助空气进出肺的机器）引起的并发症。气胸会导致肺萎陷和呼吸困难。如果在肺和胸壁之间的间隙中积聚了足够的空气，则可以压迫将血液输送到心脏的静脉。结果，心脏各腔室的血流减少，心输出量降低，新生儿的血压下降。

气胸可偶尔自发地发生在没有潜在肺部疾病或不需要呼吸支持的新生儿中。在这些情况下，气胸通常是偶然发现的，这些婴儿通常不需要任何治疗。

一些患有气胸的新生儿会发展为另一种称为持续性肺动脉高压的肺部疾病。

其他漏气综合征 空气会从肺部泄漏到其他组织。这些疾病称为漏气综合征。 气体从肺漏进胸部中央的组织，称作 纵隔气肿。与气胸不同，这种情况通常不会影响呼吸并且不需要治疗。纵隔气肿通常仅在婴儿因不相关问题进行胸部 X 线检查时才被发现。 其他漏气综合征包括肺间质性肺气肿（气囊之间的肺组织中有空气）、心包积气（心脏周围囊中有空气）以及（很少情况下）气腹（腹腔中有空气）和皮下气肿（皮肤下有空气）。心包积气和气腹是医疗急症。肺间质性肺气肿可能需要改变呼吸机设置。皮下气肿不需要额外治疗。

新生儿气胸的症状 新生儿气胸有时不引起任何症状。但是，这可能是新生儿快速呼吸的原因。新生儿在呼气时也可能会发出咕哝声，并且皮肤和/或嘴唇颜色可能会呈青紫（发绀）。在有色新生儿中，皮肤可能会变成黄灰色、灰色或白色。在口腔、鼻子和眼睑内侧黏膜中更容易看到这些变化。 患侧胸部有时比未患侧更突出。

新生儿气胸的诊断 正位透射

胸部 X 线检查 因为许多新生儿没有症状，所以当患有潜在肺部疾病的新生儿或接受 CPAP 的新生儿或使用呼吸机的新生儿出现呼吸困难加重（呼吸窘迫）、血压下降或两者兼有时，可怀疑为气胸。医生对新生儿查体时会发现气胸侧空气进入和离开肺时的呼吸音降低。 在早产新生儿中，医生有时会在黑暗房间里通过光纤将光照射在婴儿胸部患侧（透照）。进行此操作以显示肺周围区域（胸膜腔）中的游离空气。 胸部 X 线检查可确诊新生儿气胸。