对丢失体液的替代

用含电解质的液体（例如钠和氯化物）治疗脱水。

如果脱水程度较轻，通常通过口服途径来补充水分。可以使用特殊口服补液溶液，但对于仅出现轻度腹泻或呕吐的儿童而言，这并非总是必需的。

对于任何年龄的出现呕吐的儿童，首先给予少量、多次摄入液体，每 10 分钟左右一次，那么对脱水的治疗将更加有效。如果能吞下液体而没有呕吐或发生严重腹泻，补充的液体量可慢慢地增加，补充的次数也可逐渐减少。如果腹泻是唯一的症状，则每次可以给予更大量的液体，并减少补充的次数。

如果儿童同时出现呕吐和腹泻，应给予少量的含有电解质的液体。如果这种治疗增加腹泻，儿童可能需要住院接受静脉（经静脉）输液。

无法摄入任何液体或出现无精打采和其他严重脱水迹象的婴儿和儿童可能需要通过静脉（经静脉）给予液体和电解质或通过细塑料管（鼻胃管）穿过鼻子一直到喉咙，直到到达胃或小肠从而给予电解质溶液。

婴幼儿 在婴儿，可通过鼓励饮入含电解质的溶液来治疗脱水。母乳包含婴儿所需的所有液体和电解质，在可能时，是最佳的治疗方法。 如果婴儿未进行母乳喂养，应给予口服补液溶液 (ORS)。ORS 包含特定量的糖和电解质。无需处方即可在药房或杂货店以与水混合的粉末或预混合液体的形式购买到 ORS。在 24 小时内给孩子的 ORS 量取决于孩子体重，但每磅孩子体重通常应约为 1½ 至 2½ 盎司 ORS（每公斤 100 到 165 毫升）。因此，一个 20 磅的婴儿应该在 24 小时内共饮用 30 至 50 盎司（10 千克的婴儿应该在 24 小时内共喝 1000 至 1650 毫升）。