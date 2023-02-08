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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童脱水

作者：Christopher P. Raab, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 2月 2023
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小知识

脱水是身体的水分流失，通常由呕吐和／或腹泻引起。

  • 体内水分电解质大量流失时，就会发生脱水。

  • 症状包括口渴、活动不足、嘴唇／嘴巴干燥和排尿减少。

  • 重度脱水会危及生命。

  • 口服或（在严重情况下）静脉（经静脉）给予电解质和液体治疗。

当人体损失的水分超过摄入水分时，就会发生脱水。称为电解质的物质也会丢失。电解质是生命必不可少的血液和细胞内矿物质。、氯化物和碳酸氢盐都是电解质。

儿童脱水的病因

脱水通常是由于以下原因导致

脱水的不常见原因是

  • 没有喝足够液体，例如在儿童期常见疾病期间，或新生儿哺乳困难时

但是，并非每次呕吐、腹泻或两者发生时都会引起脱水。

儿童脱水的症状

如果出现下列迹象，脱水婴儿需要立即就医

  • 头部囟门凹陷。

  • 眼眶凹陷。

  • 哭时无泪。

  • 口干。

  • 尿量过少。

  • 宝宝警觉性降低，并且活动不足（昏睡）。

轻度脱水通常会导致口唇干燥、口渴加重，并可能导致孩子排尿次数减少。

中度脱水会导致儿童互动或玩耍减少、口干、排尿次数减少。中度和重度脱水会导致心跳加快和头晕。

重度脱水会导致儿童困倦或昏睡，这表明他们必须接受医生评估或立即带去医院或急诊诊所。他们没有眼泪。他们的皮肤会发青（发绀），并快速呼吸。脱水引起血液中盐浓度异常降低或升高。盐浓度的改变使脱水的症状加重，并且可以加重嗜睡的程度。在重度情况下，孩子可能会有癫痫发作昏迷，或者遭受脑损害。严重脱水可能是致命的。

儿童脱水的诊断

  • 由医生检查

  • 有时可进行血液和尿液检查

医生对儿童进行检查，注意他们的体重是否减轻。仅在几天内的体重减轻很可能是由脱水引起的。体重减轻幅度（如果已知）可帮助医生确定脱水是轻度、中度还是重度。

实验室检测
实验室检测

对于中度或重度脱水的儿童，医生通常会进行血液和尿液检查，以确定他们体内的电解质水平、脱水程度以及所需的补液量。

儿童脱水的治疗

  • 对丢失体液的替代

用含电解质的液体（例如钠和氯化物）治疗脱水。

如果脱水程度较轻，通常通过口服途径来补充水分。可以使用特殊口服补液溶液，但对于仅出现轻度腹泻或呕吐的儿童而言，这并非总是必需的。

对于任何年龄的出现呕吐的儿童，首先给予少量、多次摄入液体，每 10 分钟左右一次，那么对脱水的治疗将更加有效。如果能吞下液体而没有呕吐或发生严重腹泻，补充的液体量可慢慢地增加，补充的次数也可逐渐减少。如果腹泻是唯一的症状，则每次可以给予更大量的液体，并减少补充的次数。

如果儿童同时出现呕吐和腹泻，应给予少量的含有电解质的液体。如果这种治疗增加腹泻，儿童可能需要住院接受静脉（经静脉）输液。

无法摄入任何液体或出现无精打采和其他严重脱水迹象的婴儿和儿童可能需要通过静脉（经静脉）给予液体和电解质或通过细塑料管（鼻胃管）穿过鼻子一直到喉咙，直到到达胃或小肠从而给予电解质溶液。

婴幼儿

在婴儿，可通过鼓励饮入含电解质的溶液来治疗脱水。母乳包含婴儿所需的所有液体和电解质，在可能时，是最佳的治疗方法。

如果婴儿未进行母乳喂养，应给予口服补液溶液 (ORS)。ORS 包含特定量的糖和电解质。无需处方即可在药房或杂货店以与水混合的粉末或预混合液体的形式购买到 ORS。在 24 小时内给孩子的 ORS 量取决于孩子体重，但每磅孩子体重通常应约为 1½ 至 2½ 盎司 ORS（每公斤 100 到 165 毫升）。因此，一个 20 磅的婴儿应该在 24 小时内共饮用 30 至 50 盎司（10 千克的婴儿应该在 24 小时内共喝 1000 至 1650 毫升）。

年长儿童

1 岁以上孩子可以尝试喝一小口澄清肉汤或汤、澄清苏打水、明胶或用水稀释至一半浓度的果汁或冰棒。在任何年龄段，纯净水、未稀释的果汁或运动饮料都不是治疗脱水的理想选择，这是因为水中盐含量太低，并且果汁中的糖分含量高，会刺激消化道。

ORS 是一种替代品，特别是对于中度脱水。

如果儿童能够耐受 12 至 24 小时的补液，则可以恢复其正常饮食。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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