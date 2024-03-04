多汗症（多汗）的人可能会大量出汗，而一些人可能会持续出汗。
过度出汗通常没有明确的原因，但有时是感染、代谢问题或癌症引起的。
总是潮湿的皮肤可能会变红、发炎或苍白、起皱和破裂，并可能有恶臭味。
诊断依靠医生的评估和（有时）检查。
治疗可包括氯化铝止汗剂、格隆溴铵甲苯磺酸盐湿巾、抗胆碱能药物、可乐定、自来水电离子导入、肉毒杆菌毒素、微波或激光器械，有时还包括手术。
发热或处于高温环境会使人出汗，但多汗症患者脱离这种情况仍会出汗。
（另见出汗疾病简介。）
局部过度出汗
广义多汗症
影响大部分身体的多汗症称为广义多汗症。通常，多汗症的病因不明。但许多疾病会导致全身出汗过多，包括热暴露和发热。
多汗症的病因
类型
举例
肿瘤*
药物和物质
抗抑郁药、阿司匹林及其他非甾体抗炎药 (NSAID)、某些抗糖尿病药、咖啡因和茶碱
戒断阿片类药物
激素水平（内分泌紊乱）
感染*
神经系统病变
损伤（如 Frey 综合征†）、自主神经系统功能障碍以及某些脑部疾病
其他‡
妊娠
焦虑、激动、生气或害怕
发热
热暴露
食用热食、辛辣食物后嘴唇和嘴周围出汗（称为味觉性出汗）
某些手术
未知
*这些类型主要导致盗汗。
† Frey 综合征是一种神经系统疾病，由神经损伤（例如手术或带状疱疹引起）引起，这些神经控制与位于耳前唾液腺相关的汗腺。因此，人们在进食时出汗并出现面部潮红。
‡ 这些疾病导致的某种程度的出汗可能是正常的。
多汗症的症状
有时，该区域会变红和发炎。因汗液被通常寄生于皮肤的细菌和酵母菌分解，该部位可能发出臭味（腋臭）。长期严重受潮会使受累部位发白、起皱和开裂。衣服可能也会被汗液浸湿。
多汗症患者经常担心自己的病情，并会导致不合群。这种焦虑可能会使出汗加重。
多汗症的诊断
医师的评估
有时，进行检查
医生通常会根据患者的病史和身体检查诊断多汗症。
偶尔，会在皮肤上涂抹药物，以使汗液减少。
医生也可能会验血和激素检查，以检测其他疾病。
多汗症的治疗
在皮肤上涂抹氯化铝溶液
皮肤外用或口服抗胆碱能药物
口服可乐定
A 型肉毒杆菌毒素注射液
医疗器械
手术方法
有时，多汗症会导致体味（腋臭），每天使用肥皂水清洗两次即可治疗，或者，如果这种方法无效，使用其他方法来治疗腋臭。
氯化铝溶液
涂抹在皮肤上的处方规格氯化铝溶液强于市售止汗药，常常需要用于治疗过度出汗，尤其是手掌、脚掌、腋窝或生殖器部位。
可以在夜间涂敷氯化铝溶液，这种药物也容易买到，先拭干汗液，然后再涂敷这种溶液。早上，患者清洗该部位。在治疗开始时，患者必须多次涂抹溶液，直到完全控制出汗。通常一周后可以缓解，之后每周 1～2 次足以保持疗效。
溶液不应涂抹在发炎、破损、潮湿或最近刮过的皮肤上。
有时，医生还会给患者口服抗胆碱能药物（见下文），这可能会导致抗胆碱能副作用。
抗胆碱能药物
格隆溴铵和奥昔布宁是可口服的抗胆碱能药物。有时医生会让出汗过多的患者在涂抹氯化铝溶液之前服用这些药物，以防止汗液带走溶液。但这些药物会引起称为抗胆碱能作用的副作用。抗胆碱能作用包括视力模糊、口干和排尿困难。这些副作用可能导致患者停用抗胆碱能药物（参见侧栏抗胆碱能：这是什么意思？）。
甲苯磺酸甘罗溴铵是另一种抗胆碱能药物，用于减少 9 岁及以上患者的腋窝过度出汗。每天一次，患者只需使用本药预先润湿的小毛巾擦拭两侧腋窝，一侧一次。甲苯磺酸甘罗溴铵会引起抗胆碱能作用。
格隆溴铵、索匹溴铵和奥昔布宁是其他抗胆碱能药物，可作为凝胶或其他制剂形式涂抹于皮肤治疗过度出汗。
可乐定
口服可乐定可能对某些人有帮助。它最常用于治疗高血压，但它也通过阻断交感神经部分的作用来减少出汗，交感神经部分是自主神经系统中进行快速应激反应的部分。
A 型肉毒杆菌毒素
A 型肉毒杆菌毒素可以直接注射到腋窝、手掌或前额，以使触发出汗的神经不活跃。该药物会阻止出汗约 5 个月，具体取决于剂量。
这些注射液非常有效，但可能会导致肌肉无力和头痛，注射时很疼，而且还非常昂贵。此外，治疗必须每年重复 2 至 3 次。
因为 A 型肉毒杆菌毒素仅可用于腋窝多汗，在其他部位的使用并没有纳入保险范围。
A 型肉毒杆菌毒素也可作为乳膏涂抹。这可能是一些患者的治疗选择。
医疗器械
有时，使用自来水离子导入，即用一种弱电流作用于出汗部位（通常为手掌或脚掌）10-20 分钟。此疗程每天需要完成，为期一周；然后每周重复，或每月两次。
虽然治疗通常有效，但过程很耗时，有些繁琐，有些人会厌倦定期治疗。
特殊的微波器械可利用热能永久破坏汗腺。患者通过间隔至少 3 个月的 2 次治疗即可获益。疗效持续数月。
激光器械通过损伤引起出汗的皮肤结构来治疗出汗过多。激光也可用于加强 A 型肉毒杆菌毒素溶液治疗。
手术
如果其他治疗无效，可以尝试手术操作来控制严重出汗。
有时，可以通过手术或抽脂术移除汗腺，治疗局限于腋窝的多汗症。
通过称为内镜下经胸交感神经切除术的手术，切除连接汗腺的神经（这些神经位于胸部脊柱附近），可以治疗局限于手掌的多汗症。但交感神经切除术会导致永久并发症，例如幻觉出汗（一种出汗感，但实际没有出汗）、代偿性出汗（未治疗身体部位出汗增多）、味觉性出汗、神经痛和 Horner 综合征。在内视镜交感神经烧灼术后，最常见的是代偿性出汗，高达 80% 的人会罹患此病症；并可能导致残疾，且比原始问题更严重。