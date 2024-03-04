格隆溴铵和奥昔布宁是可口服的抗胆碱能药物。有时医生会让出汗过多的患者在涂抹氯化铝溶液之前服用这些药物，以防止汗液带走溶液。但这些药物会引起称为抗胆碱能作用的副作用。抗胆碱能作用包括视力模糊、口干和排尿困难。这些副作用可能导致患者停用抗胆碱能药物（参见侧栏抗胆碱能：这是什么意思？）。

甲苯磺酸甘罗溴铵是另一种抗胆碱能药物，用于减少 9 岁及以上患者的腋窝过度出汗。每天一次，患者只需使用本药预先润湿的小毛巾擦拭两侧腋窝，一侧一次。甲苯磺酸甘罗溴铵会引起抗胆碱能作用。

格隆溴铵、索匹溴铵和奥昔布宁是其他抗胆碱能药物，可作为凝胶或其他制剂形式涂抹于皮肤治疗过度出汗。