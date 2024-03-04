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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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多汗症

（多汗）

作者：Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
已审核/已修订 3月 2024
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多汗症（多汗）的人可能会大量出汗，而一些人可能会持续出汗。

  • 过度出汗通常没有明确的原因，但有时是感染、代谢问题或癌症引起的。

  • 总是潮湿的皮肤可能会变红、发炎或苍白、起皱和破裂，并可能有恶臭味。

  • 诊断依靠医生的评估和（有时）检查。

  • 治疗可包括氯化铝止汗剂、格隆溴铵甲苯磺酸盐湿巾、抗胆碱能药物、可乐定、自来水电离子导入、肉毒杆菌毒素、微波或激光器械，有时还包括手术。

发热或处于高温环境会使人出汗，但多汗症患者脱离这种情况仍会出汗。

（另见出汗疾病简介。）

局部过度出汗

多汗症可能会影响整个皮肤表面，但通常会局限于身体的特定部分（称为局部多汗症）。通常，最受影响的部位是手掌、脚底、前额和腋窝。这些部位出汗通常由焦虑、兴奋、生气或恐惧引起。虽然此类出汗是正常反应，但多汗症的人会大量出汗，而大部分人在这些情况都不会出汗。

在吃热、辛辣食物时，一些人也会在嘴唇、鼻子和前额周围出汗（称为味觉性出汗）。味觉性出汗是正常现象，但某些疾病更可能引起这种出汗，例如累及神经的糖尿病、累及面部的带状疱疹、脑部疾病、累及颈部自主神经系统的特定疾病以及累及耳前唾液腺（腮腺）神经的特定损伤。

广义多汗症

影响大部分身体的多汗症称为广义多汗症。通常，多汗症的病因不明。但许多疾病会导致全身出汗过多，包括热暴露和发热。

表格
表格

多汗症的病因

类型

举例

肿瘤*

淋巴瘤白血病类癌瘤、某些肾上腺肿瘤

药物和物质

抗抑郁药、阿司匹林及其他非甾体抗炎药 (NSAID)、某些抗糖尿病药、咖啡因茶碱

戒断阿片类药物

激素水平（内分泌紊乱）

甲状腺过于活跃（甲状腺功能亢进）、低血糖水平（低血糖症）、累及神经的糖尿病和某些垂体腺疾病或使用会影响垂体腺功能的药物

感染*

结核病、心脏感染（心内膜炎）以及累及全身的严重真菌感染

神经系统病变 

损伤（如 Frey 综合征†）、自主神经系统功能障碍以及某些脑部疾病

其他‡

妊娠

绝经

焦虑、激动、生气或害怕

发热

热暴露

食用热食、辛辣食物后嘴唇和嘴周围出汗（称为味觉性出汗）

某些手术

未知

*这些类型主要导致盗汗。

† Frey 综合征是一种神经系统疾病，由神经损伤（例如手术或带状疱疹引起）引起，这些神经控制与位于耳前唾液腺相关的汗腺。因此，人们在进食时出汗并出现面部潮红。

‡ 这些疾病导致的某种程度的出汗可能是正常的。

多汗症的症状

有时，该区域会变红和发炎。因汗液被通常寄生于皮肤的细菌和酵母菌分解，该部位可能发出臭味（腋臭）。长期严重受潮会使受累部位发白、起皱和开裂。衣服可能也会被汗液浸湿。

多汗症患者经常担心自己的病情，并会导致不合群。这种焦虑可能会使出汗加重。

多汗症的诊断

  • 医师的评估

  • 有时，进行检查

医生通常会根据患者的病史和身体检查诊断多汗症。

偶尔，会在皮肤上涂抹药物，以使汗液减少。

医生也可能会验血和激素检查，以检测其他疾病。

多汗症的治疗

  • 在皮肤上涂抹氯化铝溶液

  • 皮肤外用或口服抗胆碱能药物

  • 口服可乐定

  • A 型肉毒杆菌毒素注射液

  • 医疗器械

  • 手术方法

有时，多汗症会导致体味（腋臭），每天使用肥皂水清洗两次即可治疗，或者，如果这种方法无效，使用其他方法来治疗腋臭。

氯化铝溶液

涂抹在皮肤上的处方规格氯化铝溶液强于市售止汗药，常常需要用于治疗过度出汗，尤其是手掌、脚掌、腋窝或生殖器部位。

可以在夜间涂敷氯化铝溶液，这种药物也容易买到，先拭干汗液，然后再涂敷这种溶液。早上，患者清洗该部位。在治疗开始时，患者必须多次涂抹溶液，直到完全控制出汗。通常一周后可以缓解，之后每周 1～2 次足以保持疗效。

溶液不应涂抹在发炎、破损、潮湿或最近刮过的皮肤上。

有时，医生还会给患者口服抗胆碱能药物（见下文），这可能会导致抗胆碱能副作用。

抗胆碱能药物

格隆溴铵和奥昔布宁是可口服的抗胆碱能药物。有时医生会让出汗过多的患者在涂抹氯化铝溶液之前服用这些药物，以防止汗液带走溶液。但这些药物会引起称为抗胆碱能作用的副作用。抗胆碱能作用包括视力模糊、口干和排尿困难。这些副作用可能导致患者停用抗胆碱能药物（参见侧栏抗胆碱能：这是什么意思？）。

甲苯磺酸甘罗溴铵是另一种抗胆碱能药物，用于减少 9 岁及以上患者的腋窝过度出汗。每天一次，患者只需使用本药预先润湿的小毛巾擦拭两侧腋窝，一侧一次。甲苯磺酸甘罗溴铵会引起抗胆碱能作用。

格隆溴铵、索匹溴铵和奥昔布宁是其他抗胆碱能药物，可作为凝胶或其他制剂形式涂抹于皮肤治疗过度出汗。

可乐定

口服可乐定可能对某些人有帮助。它最常用于治疗高血压，但它也通过阻断交感神经部分的作用来减少出汗，交感神经部分是自主神经系统中进行快速应激反应的部分。

A 型肉毒杆菌毒素

A 型肉毒杆菌毒素可以直接注射到腋窝、手掌或前额，以使触发出汗的神经不活跃。该药物会阻止出汗约 5 个月，具体取决于剂量。

这些注射液非常有效，但可能会导致肌肉无力和头痛，注射时很疼，而且还非常昂贵。此外，治疗必须每年重复 2 至 3 次。

因为 A 型肉毒杆菌毒素仅可用于腋窝多汗，在其他部位的使用并没有纳入保险范围。

A 型肉毒杆菌毒素也可作为乳膏涂抹。这可能是一些患者的治疗选择。

医疗器械

有时，使用自来水离子导入，即用一种弱电流作用于出汗部位（通常为手掌或脚掌）10-20 分钟。此疗程每天需要完成，为期一周；然后每周重复，或每月两次。

虽然治疗通常有效，但过程很耗时，有些繁琐，有些人会厌倦定期治疗。

特殊的微波器械可利用热能永久破坏汗腺。患者通过间隔至少 3 个月的 2 次治疗即可获益。疗效持续数月。

激光器械通过损伤引起出汗的皮肤结构来治疗出汗过多。激光也可用于加强 A 型肉毒杆菌毒素溶液治疗。

手术

如果其他治疗无效，可以尝试手术操作来控制严重出汗。

有时，可以通过手术或抽脂术移除汗腺，治疗局限于腋窝的多汗症。

通过称为内镜下经胸交感神经切除术的手术，切除连接汗腺的神经（这些神经位于胸部脊柱附近），可以治疗局限于手掌的多汗症。但交感神经切除术会导致永久并发症，例如幻觉出汗（一种出汗感，但实际没有出汗）、代偿性出汗（未治疗身体部位出汗增多）、味觉性出汗、神经痛和 Horner 综合征。在内视镜交感神经烧灼术后，最常见的是代偿性出汗，高达 80% 的人会罹患此病症；并可能导致残疾，且比原始问题更严重。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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