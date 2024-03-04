喘鸣是在气道部分受阻或狭窄的情况下，在呼吸时出现的相对较高音调的哨笛声。

喘鸣是由气道变窄所致。

其他症状取决于病因，可能包括咳嗽、发热和流鼻涕。

对原因的诊断基于胸部 X 线检查，有时还需要其他检查。

治疗包括支气管扩张剂和皮质类固醇。

（另见成人喘鸣。）

喘鸣是由气道变窄或堵塞（梗阻）所致。狭窄可由以下 1 种或多种原因引起：

气道中的组织肿胀

气管壁中的小肌肉痉挛（支气管痉挛症）

气道中粘液累积

反复发作的喘鸣在出生后头几年很常见。直到最近，医生们才将这些发作诊断为哮喘，因为像哮喘一样，可以通过吸入可打开气道的药物（支气管扩张剂）来缓解发作，并且大多数患有哮喘的成人在儿童期就开始出现症状。然而，现在，医生知道，只有部分出现这种喘鸣发作的婴幼儿在童年期后期或青春期患哮喘。

你知道吗……

存在以下 1 个或多个风险因素的儿童更有可能最终被确诊患有哮喘：

某些皮疹（例如湿疹）

更为严重的喘鸣发作

家庭成员患有哮喘

家族遗传性过敏

喘鸣伴病毒性疾病（尤其是由呼吸道合胞病毒和人鼻病毒引起的疾病）

但是，在很多儿童中，喘息发作会在 6 至 10 岁时停止，且医生并没有诊断出这些儿童患有哮喘。这些儿童存在导致喘鸣反复发作的其他原因。

喘息的病因 婴幼儿出现单次、突发性喘息的最常见原因通常是 病毒性呼吸道感染 反复出现喘息的最常见原因是 频繁的病毒性肺部感染

过敏

哮喘 反复出现喘息的较不常见原因包括长期吞咽困难导致反复向肺内吸入食物或液体（误吸）、胃食管反流、肺内异物或心力衰竭。 无论喘鸣的初始病因是什么，症状通常会因过敏或吸入刺激物（如烟草烟雾）而加重。

喘息的症状 喘鸣通常伴有反复咳嗽，可以是干咳或咳痰（也称为痰液）。其他症状取决于病因，可能包括发热、流鼻涕和进食困难（由心力衰竭或吞咽困难引起）。 在儿童呼气时，听到一种高音调喘鸣声。如果气道严重变窄，那么在儿童吸气时也会听到喘息声。极度病重儿童也可能会呼吸急促，用力使用胸部肌肉进行呼吸，出现鼻孔扩张及皮肤发青或发灰（发绀）。存在肺部感染的儿童可能会出现发热。