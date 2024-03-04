喘鸣是在气道部分受阻或狭窄的情况下，在呼吸时出现的相对较高音调的哨笛声。
喘鸣是由气道变窄所致。
其他症状取决于病因，可能包括咳嗽、发热和流鼻涕。
对原因的诊断基于胸部 X 线检查，有时还需要其他检查。
治疗包括支气管扩张剂和皮质类固醇。
（另见成人喘鸣。）
喘鸣是由气道变窄或堵塞（梗阻）所致。狭窄可由以下 1 种或多种原因引起：
气道中的组织肿胀
气管壁中的小肌肉痉挛（支气管痉挛症）
气道中粘液累积
反复发作的喘鸣在出生后头几年很常见。直到最近，医生们才将这些发作诊断为哮喘，因为像哮喘一样，可以通过吸入可打开气道的药物（支气管扩张剂）来缓解发作，并且大多数患有哮喘的成人在儿童期就开始出现症状。然而，现在，医生知道，只有部分出现这种喘鸣发作的婴幼儿在童年期后期或青春期患哮喘。
你知道吗……
存在以下 1 个或多个风险因素的儿童更有可能最终被确诊患有哮喘：
但是，在很多儿童中，喘息发作会在 6 至 10 岁时停止，且医生并没有诊断出这些儿童患有哮喘。这些儿童存在导致喘鸣反复发作的其他原因。
喘息的病因
喘息的症状
喘息的诊断
喘息的治疗
对于发作，使用支气管扩张剂，有时使用皮质类固醇
对于严重喘息，每日使用支气管扩张剂和适用于哮喘的抗炎药
对于存在喘息发作的婴幼儿，给予吸入性支气管扩张剂（如沙丁胺醇），如果喘息较严重，则经口或通过静脉给予皮质类固醇（如强的松）。
对于不太可能出现哮喘持续状态的儿童（如无过敏迹象、或无过敏或哮喘家族史的儿童、或者喘息发作相对轻微且不频繁的儿童），通常仅需根据需要，对其使用吸入性支气管扩张剂，以控制其症状。
大多数出现较频繁和/或重度喘息发作的幼儿按需使用支气管扩张剂和用于哮喘的每日抗炎药后可有效缓解（参见慢性哮喘的治疗）。虽然每日使用白三烯调节剂（如孟鲁司特或扎鲁司特）或低剂量吸入性皮质类固醇（如倍氯米松）可降低喘息发作的严重程度和频率，但是这些药物并不会改变疾病自然进展的方式。