医生询问患者的症状、病史和进行体格检查。在病史和体格检查中的发现帮助决定需要做什么检查。

病史应注重区分癔球症和吞咽困难，后者表明喉部或食管存在结构或动力（运动）疾病。医生要求患者清楚地描述他们的症状，尤其是与吞咽的关系（如食品粘住的感觉）和情感事件。他们也寻找任何其他警示征象。

体格检查侧重口腔和颈部。医生检查和感觉口腔和颈部肿瘤。医生应用薄的、可移动的指示器观察咽和喉咙。医生亦观察观察患者吞咽水和固体食物如饼干。

检查过程中发现警示征象或异常表现，提示吞咽机械性或运动性异常。患者存在慢性症状，在悲伤时发生，痛哭可缓解，可能为癔球症。