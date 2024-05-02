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当肿块实际上不存在时，一些人感到他们喉部似乎有一个肿块或包块，而且他们也没有吞咽困难。这被称为癔球症或梅核气（不意味着此人有癔病）。
咽喉内肿块的病因
咽喉内肿块的评估
癔球症患者很少需要医生立即评估。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
何时就医
存在警示征象患者应当在几天至一周内就医。基于这种感觉的程度和性质，医生可能建议患者观察症状如何发展或建议双方都方便的时间进行检查。
医生会怎么做
医生询问患者的症状、病史和进行体格检查。在病史和体格检查中的发现帮助决定需要做什么检查。
病史应注重区分癔球症和吞咽困难，后者表明喉部或食管存在结构或动力（运动）疾病。医生要求患者清楚地描述他们的症状，尤其是与吞咽的关系（如食品粘住的感觉）和情感事件。他们也寻找任何其他警示征象。
体格检查侧重口腔和颈部。医生检查和感觉口腔和颈部肿瘤。医生应用薄的、可移动的指示器观察咽和喉咙。医生亦观察观察患者吞咽水和固体食物如饼干。
检查过程中发现警示征象或异常表现，提示吞咽机械性或运动性异常。患者存在慢性症状，在悲伤时发生，痛哭可缓解，可能为癔球症。
检查
咽喉内肿块的治疗
癔球症不需要任何药物治疗。有时，简单理解癔球症随特定情绪而来这一点，是患者需要的全部帮助。
如果任何潜在的抑郁、焦虑和其他行为异常似乎使症状更加令人不安，医生可以尝试给予抗抑郁药物或将患者转介给心理学家或精神科专家。
关键点
癔球症的症状与吞咽困难没有关系。
患者不需要检查，除非他们的症状与吞咽有关、体格检查异常或存在警示征象。