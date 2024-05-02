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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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咽喉内肿块

（癔球症）

作者：Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 5月 2024
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当肿块实际上不存在时，一些人感到他们喉部似乎有一个肿块或包块，而且他们也没有吞咽困难。这被称为癔球症或梅核气（不意味着此人有癔病）。

咽喉内肿块的病因

医生不清楚导致癔球症的原因。它可能涉及喉咙或喉咙下面肌肉肌张力增高或由胃食管反流引起。这种感觉有时在经历某种情感如悲伤或骄傲时发生，但是通常独立于这些情感。

癔球症不危险，不会引起并发症。然而，影响食管的某种严重的疾病有时可与癔球症混淆。这类疾病包括：嗜酸细胞性食管炎；上食管蹼食管痉挛胃食管反流病 (GERD)；肌肉疾病，例如重症肌无力肌强直性营养不良自身免疫性肌炎；以及颈部或上胸部肿瘤。这种疾病通常影响吞咽和/或引起除肿块感外的其他症状。

咽喉内肿块的评估

癔球症患者很少需要医生立即评估。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。

警示体征

癔球症患者的某些症状和特征提示可能存在其他疾病导致该问题。它们包括

  • 颈部或喉部疼痛

  • 体重减轻

  • 突然出现

  • 疼痛、窒息或吞咽困难

  • 吐出食物（反流

  • 肌无力

  • 可以看见或触摸到颈部肿块

  • 症状进行性加重

何时就医

存在警示征象患者应当在几天至一周内就医。基于这种感觉的程度和性质，医生可能建议患者观察症状如何发展或建议双方都方便的时间进行检查。

医生会怎么做

医生询问患者的症状、病史和进行体格检查。在病史和体格检查中的发现帮助决定需要做什么检查。

病史应注重区分癔球症和吞咽困难，后者表明喉部或食管存在结构或动力（运动）疾病。医生要求患者清楚地描述他们的症状，尤其是与吞咽的关系（如食品粘住的感觉）和情感事件。他们也寻找任何其他警示征象。

体格检查侧重口腔和颈部。医生检查和感觉口腔和颈部肿瘤。医生应用薄的、可移动的指示器观察咽和喉咙。医生亦观察观察患者吞咽水和固体食物如饼干。

检查过程中发现警示征象或异常表现，提示吞咽机械性或运动性异常。患者存在慢性症状，在悲伤时发生，痛哭可缓解，可能为癔球症。

检查

存在与吞咽不相关的症状的患者，没有警示征象（尤其是无痛或吞咽困难）且检查正常（包括医生观察吞咽），最可能患有癔球症。这些患者很少需要检查。

如果诊断不明、存在警示征象或医生不能充分地观察咽喉，则会进行吞咽试验（参见吞咽困难的检查）。典型的检查包括吞咽评估、普通或视频食管造影、吞咽时间测量、胸部 X 光检查和食管测压术

咽喉内肿块的治疗

癔球症不需要任何药物治疗。有时，简单理解癔球症随特定情绪而来这一点，是患者需要的全部帮助。

如果任何潜在的抑郁、焦虑和其他行为异常似乎使症状更加令人不安，医生可以尝试给予抗抑郁药物或将患者转介给心理学家或精神科专家。

关键点

  • 癔球症的症状与吞咽困难没有关系。

  • 患者不需要检查，除非他们的症状与吞咽有关、体格检查异常或存在警示征象。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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