食管感染多发生在保护食管避免感染的机体防御机制受损的患者中。常见病因主要是白色假丝酵母、单纯疱疹病毒以及巨细胞病毒感染。

食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。（也可参见食管概述。）

食管有几种抵御感染的防御机制。这些防御机制包括唾液、食管正常的蠕动（收缩）以及来自免疫系统的细胞。

在健康人中，这些防御机制可预防感染。因此，防御功能受损者有感染风险，包括 HIV 感染者、器官移植患者、酒精使用障碍还者、糖尿病患者、免疫系统功能低下或受损的患者、营养不良患者、癌症患者或有食管运动（动力）障碍的患者。此外，吞服或吸入皮质类固醇可能会使食管感染风险增加。上述人群均有可能发生白念珠菌感染。

食管单纯疱疹病毒感染和巨细胞病毒感染主要见于 HIV 感染者或接受器官移植且正在服用免疫系统抑制药的患者。

你知道吗……

食管感染的症状 吞咽疼痛感是典型症状，有些人也会感吞咽困难。一些患者也存在吞咽困难。 食管感染也会引起溃疡（疮）和食管刺激与肿胀（食管炎）。

食管感染的诊断 内镜检查 有时，医生可在有食管念珠菌感染的患者口腔中观察到念珠菌感染的征象（鹅口疮）。而感染单纯疱疹病毒及巨细胞病毒的患者口中则一般无异常发现。 在诊断食管感染之前，医生通常需使用一根柔性观察导管向下查看食管（内镜检查）。在内镜检查中，医生通常会切取少量组织以在显微镜下检查（活检）。 念珠菌引起的食道感染 隐藏详情 这张照片显示食管中发白斑点，这是酵母念珠菌感染的典型特征。 照片由 Kristle Lynch 医学博士提供。