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食管感染多发生在保护食管避免感染的机体防御机制受损的患者中。常见病因主要是白色假丝酵母、单纯疱疹病毒以及巨细胞病毒感染。
食管有几种抵御感染的防御机制。这些防御机制包括唾液、食管正常的蠕动（收缩）以及来自免疫系统的细胞。
在健康人中，这些防御机制可预防感染。因此，防御功能受损者有感染风险，包括 HIV 感染者、器官移植患者、酒精使用障碍还者、糖尿病患者、免疫系统功能低下或受损的患者、营养不良患者、癌症患者或有食管运动（动力）障碍的患者。此外，吞服或吸入皮质类固醇可能会使食管感染风险增加。上述人群均有可能发生白念珠菌感染。
食管单纯疱疹病毒感染和巨细胞病毒感染主要见于 HIV 感染者或接受器官移植且正在服用免疫系统抑制药的患者。
你知道吗……
食管感染的症状
吞咽疼痛感是典型症状，有些人也会感吞咽困难。一些患者也存在吞咽困难。
食管感染也会引起溃疡（疮）和食管刺激与肿胀（食管炎）。
食管感染的诊断
食管感染的治疗
对于念珠菌感染，使用抗真菌药
对于单纯疱疹病毒感染或巨细胞病毒感染，使用抗病毒药
念珠菌患者可以服用抗真菌药物，如氟康唑。该药物为口服药片，如有吞咽困难，可静脉注射给药。
单纯疱疹病毒感染患者可使用抗病毒药物，如阿昔洛韦、伐昔洛韦或泛昔洛韦。它们可以口服，也可以静脉注射。
巨细胞病毒感染患者需静脉注射更昔洛韦或口服缬更昔洛韦等抗病毒药。