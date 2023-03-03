短肠综合征是常发生于外科切除大部分小肠后出现的以腹泻、营养物质吸收不良（吸收不良）为临床表现的疾病。
这种疾病多发生于大部分小肠（通常超过三分之二的长度）切除术后。
主要症状是腹泻。
肠切除术后，需要通过静脉给予患者食物和液体。
一些人须一生依靠静脉营养。
洛哌丁胺和考来烯胺可用于减轻腹泻。
切除大段小肠的常见原因是克罗恩病、肠系膜梗死（为大部分肠道供血的动脉阻塞）、放射性肠炎（辐射引起的肠道炎症）、癌症、肠扭转（肠袢扭曲）以及出生缺陷。
食物的大多数消化和吸收都在小肠，切除小肠的后果取决于切除的多少以及部位。切除小肠的后果取决于切除的多少以及部位。小肠的长度约为 12 至 21 英尺（约4米）。如果是中段小肠（空肠）被切除，有时末端小肠（回肠）会相应的适应，吸收更多营养物质。如超过 1 米的回肠被切除，剩余的小肠通常无法适应。适应前，或无法适应时，小肠难以吸收很多营养物质，包括脂肪、蛋白质和维生素。如果回肠末端被切除，小肠也无法吸收由肝脏分泌的帮助消化的胆汁酸并且无法吸收维生素 B12。过多的胆汁酸进入结肠，可引起腹泻。
吸收不良综合征会引起腹泻，典型的术后立刻出现。随后，患者会出现营养不良和维生素缺乏，例如B12 缺乏症。
短肠综合征的诊断以医生对患者的先前手术、症状和检查结果的评估结果为基础。
短肠综合征的治疗
全肠外营养(TPN)
有时服用止泻药、营养补充剂和质子泵抑制剂
外科术后，如腹泻非常严重，医生需给予静脉输液以补充丢失液体和电解质，通常还需静脉营养。这种营养称为全胃肠外营养 (TPN)，其含有所有必需的营养素，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质。如患者开始恢复且排便量减少，应慢慢给予经口流质饮食。
大段小肠切除以至剩余小肠不足 3 英尺（约 1 米），或是过量液体及其他营养物质持续流失的患者一生都需要全胃肠外营养治疗。其他患者最终均会逐渐耐受进口饮食。建议饮食中脂肪和蛋白质多于碳水化合物。少食多餐比多食少餐好。
1 岁及以上需要 TPN 的人可能会注射一种名为替度鲁肽的药物。这种药物可能有助于减少 TPN 的需要量。
饭后腹泻的患者需饭前 1 小时服用止泻药如洛哌丁胺。考来烯胺可餐时服用减轻因胆汁酸吸收不良造成的腹泻。
多数患者需补充维生素、钙和镁。
由于短肠综合征患者的胃酸分泌过多，大部分患者还要服用抗酸药物，如质子泵抑制剂。
有些患者需每月注射维生素 B12。
对无法适应切除后的小肠以及无法适应长期全胃肠外营养的患者可采取小肠移植。