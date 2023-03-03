短肠综合征是常发生于外科切除大部分小肠后出现的以腹泻、营养物质吸收不良（吸收不良）为临床表现的疾病。

这种疾病多发生于大部分小肠（通常超过三分之二的长度）切除术后。

主要症状是腹泻。

肠切除术后，需要通过静脉给予患者食物和液体。

一些人须一生依靠静脉营养。

洛哌丁胺和考来烯胺可用于减轻腹泻。

切除大段小肠的常见原因是克罗恩病、肠系膜梗死（为大部分肠道供血的动脉阻塞）、放射性肠炎（辐射引起的肠道炎症）、癌症、肠扭转（肠袢扭曲）以及出生缺陷。

食物的大多数消化和吸收都在小肠，切除小肠的后果取决于切除的多少以及部位。切除小肠的后果取决于切除的多少以及部位。小肠的长度约为 12 至 21 英尺（约4米）。如果是中段小肠（空肠）被切除，有时末端小肠（回肠）会相应的适应，吸收更多营养物质。如超过 1 米的回肠被切除，剩余的小肠通常无法适应。适应前，或无法适应时，小肠难以吸收很多营养物质，包括脂肪、蛋白质和维生素。如果回肠末端被切除，小肠也无法吸收由肝脏分泌的帮助消化的胆汁酸并且无法吸收维生素 B12。过多的胆汁酸进入结肠，可引起腹泻。

吸收不良综合征会引起腹泻，典型的术后立刻出现。随后，患者会出现营养不良和维生素缺乏，例如B12 缺乏症。

短肠综合征的诊断以医生对患者的先前手术、症状和检查结果的评估结果为基础。