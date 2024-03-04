慢性胰腺炎是胰腺的长期持续性炎症，它可导致胰腺结构及功能不可逆破坏。

重度饮酒和吸烟是慢性胰腺炎的 2 个主要病因。

腹痛可持续存在或反复出现。

诊断依据是疾病症状、复发性急性胰腺炎病史和饮酒史、影像学检查和胰腺功能检查。

治疗方法包括戒酒戒烟、调节饮食、服用胰酶补充剂以及采取措施缓解疼痛。

（也可参见胰腺炎概述。）

胰腺是上腹部的一个器官，可产生胰岛素（一种激素），并通过胰管将胰液分泌至小肠第一段（十二指肠）。这种胰液含有消化酶，可帮助消化食物。

在急性胰腺炎中，炎症迅速形成，数日至数周内缓解。

在慢性胰腺炎中，炎症逐渐进展、持续存在，可导致胰腺永久性损伤和瘢痕形成（纤维化）。这种纤维化是发生慢性胰腺炎的标志。随着慢性胰腺炎的进展，分泌胰液中消化酶的细胞随着时间的推移缓慢被破坏。

胰腺定位

慢性胰腺炎的病因 在美国，半数左右的慢性胰腺炎病例由于酗酒所致。吸烟也会增加慢性胰腺炎发病危险。 不太常见的慢性胰腺炎病因包括遗传性疾病，如囊性纤维化、遗传性胰腺炎或自身免疫性胰腺炎。罕见情况下，重度急性胰腺炎发作可导致胰腺形成永久性瘢痕（纤维化），进而引发慢性胰腺炎。在一些患者中，慢性胰腺炎会在胰管被结石或肿瘤阻塞（闭塞）时发生。 有些慢性胰腺炎病例的病因不明（特发性）。在热带国家（如印度、印度尼西亚和尼日利亚）儿童和青年人的慢性胰腺炎多数原因不明。

慢性胰腺炎的症状 腹痛是慢性胰腺炎的一个主要症状。上腹痛的强度可能不同，发作时间可能持续数小时或数天。在疾病的后期，疼痛趋于常态。疼痛通常在饭后加重，坐直或前倾时减轻。 随着慢性胰腺炎的进展和分泌消化酶的细胞被破坏，腹痛可能会停止。 胰腺功能不全是慢性胰腺炎的其他主要症状。胰腺功能不全是指胰液中消化酶的数量减少。随着消化酶数量的减少，食物不能正常分解。分解不足的食物不能被充分吸收（吸收不良），患者可能会排出大量、异常恶臭的油腻粪便（脂肪泻）。粪便色浅、油腻，甚至含有脂肪小滴。食物吸收不充分也会导致营养不良、维生素缺乏和体重减轻。 慢性胰腺炎的并发症 可形成积液，称为胰腺假性囊肿。假性囊肿可能出血或破裂，而增大的囊肿可能引起疼痛或者阻塞十二指肠或胆管。 最终，分泌胰岛素的胰腺细胞可能会被破坏，逐渐导致糖尿病。 慢性胰腺炎患者发生胰腺癌的危险增加。

慢性胰腺炎的诊断 影像学检查

胰腺功能检查

有时做血液检查 根据患者的症状、急性胰腺炎发作史或酗酒史，医生会疑诊为慢性胰腺炎。医生作出诊断的依据是影像学检查和胰腺功能检查的结果。 你知道吗…… 影像学检查 腹部 X 光检查可用来寻找胰腺中的钙沉积物，有些慢性胰腺炎患者有这种表现。 腹部计算机断层扫描 (CT) 可用来显示慢性胰腺炎引起的改变并明确有无假性囊肿等并发症。 很多医生会做一项特殊的磁共振成像 (MRI) 检查，称为磁共振胰胆管造影 (MRCP)。MRCP 比 CT 更能更清楚观察胆管以及胰管。 内镜下逆行胰胆管造影 (ERCP) 可使医生查看胆管和胰管。这种检查很少用于慢性胰腺炎的诊断，但如果需对胰管进行某种治疗（如置管 [支架] 通过胰管内的某处阻塞或去除结石），则医生可能会做该检查。 超声内镜检查（带有超声探头的一根柔性观察导管经口进入胃和小肠第一段）是另一种有助于发现胰腺和胰管异常的检查方法。 由于慢性胰腺炎患者发生胰腺癌的危险增加，因此症状或胰管狭窄的任何恶化迹象都会使医生考虑患癌可能。在这类情况下，医生很可能会做血液检查、MRI 扫描、CT 扫描和/或超声内镜检查。 了解内镜逆行胰胆管造影术 (ERCP) 胰腺功能检查 对于慢性胰腺炎，医生也可能进行胰腺功能检查。这些检查有助于医生确定患者是否存在可导致吸收不良的胰腺功能不全。可能会检测粪便中脂肪或某种消化酶（如弹性蛋白酶）的水平。弹性蛋白酶水平低提示胰腺功能不全。 血液化验 血液检查对慢性胰腺炎的诊断不如对急性胰腺炎有用，但也可显示淀粉酶和脂肪酶（胰腺生成的 2 种酶）水平升高。血液检查还可能出现血糖水平升高。