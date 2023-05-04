医生询问患者的症状、病史和进行体格检查。在病史和体格检查中的发现帮助决定需要做什么检查。

医生会询问以下关于病史的问题：

有感冒（如咽喉痛、打喷嚏和流涕）、咽喉感染（如吞咽时疼痛）和口腔感染（如牙痛）的症状

颈部癌症状（如说话或者吞咽困难）和癌症的风险因素，尤其是是否吸烟和饮酒

HIV 和肺结核感染的风险因素

体检中，医生重点检查耳朵、鼻子和咽喉部（包括扁桃体、舌底、甲状腺和唾液腺）。医生寻找感染和不正常增生的迹象，包括用镜子或者可弯曲的细内窥镜（喉镜）向下检查咽喉部。医生还会摸颈部肿块以确定肿块是柔软的、胶状的还是硬的，是否有触痛。