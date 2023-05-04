人们可能在颈部发现一个异常的块状突起（肿块）。有时是医生在体检时发现颈部肿块。颈部肿块视病因不同有无痛性和疼痛性肿块之别。如果是无痛性肿块，患者往往在就诊前已经发病了一段时间。
颈部肿块的病因
大部分颈部肿块是肿大的淋巴结。有时，肿块是先天性囊肿、肿大的唾液腺、或者肿大的甲状腺。
感染引起的淋巴结肿大
癌性颈部肿块
导致淋巴结肿大的一个少见但是更严重的原因是
癌症
癌症（恶性肿瘤）颈部肿块在老年人当中更为常见，但是也发生在年轻人中。癌性肿块可能是以下任何一种：
已长到颈部的邻近结构（如口或喉部）的癌症
癌性淋巴结，当癌症从邻近结构或身体更远部位扩散（转移）时可能发生
源于淋巴系统的癌症（淋巴瘤）。
癌性肿块不疼，摸起来没有触摸痛，通常像石头一样硬。
其他病因
颈部肿块的评估
下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
有颈部肿块的人在出现某些症状和特点时应引起注意。它们包括
肿块非常硬
口腔溃疡或增生
吞咽困难和/或声音嘶哑
老年人新长出一个或多个肿块
一般来说，没有痛感的肿块比有痛感的肿块更让人担心。
何时就医
有任何类型肿块且已经发生很多天的人应该去就医，尤其是那些有警示体征的人。有其他症状（如发热）的患者应尽快就医。
医生会怎么做
医生询问患者的症状、病史和进行体格检查。在病史和体格检查中的发现帮助决定需要做什么检查。
医生会询问以下关于病史的问题：
有感冒（如咽喉痛、打喷嚏和流涕）、咽喉感染（如吞咽时疼痛）和口腔感染（如牙痛）的症状
颈部癌症状（如说话或者吞咽困难）和癌症的风险因素，尤其是是否吸烟和饮酒
HIV 和肺结核感染的风险因素
体检中，医生重点检查耳朵、鼻子和咽喉部（包括扁桃体、舌底、甲状腺和唾液腺）。医生寻找感染和不正常增生的迹象，包括用镜子或者可弯曲的细内窥镜（喉镜）向下检查咽喉部。医生还会摸颈部肿块以确定肿块是柔软的、胶状的还是硬的，是否有触痛。
检查
如果有明显的感染源（如感冒或者喉咙痛），或者健康年轻人的触痛肿块仅出现几天，则不需要马上做检查。这类人应该密切观察肿块是否在无治疗情况下消失。如果没有，需要检查。
其他大多数人应该进行全血细胞计数（CBC）和胸部X光检查。如果年轻人没有患癌的风险因素或提示癌症的检查发现（如口腔赘生物），通常会先进行影像学检查，有时还会进行活检。对于老年人，尤其是那些有癌症警示体征或风险因素的，医生经常在切除一小部分肿块（针刺活检）或整个肿块（切除活检）化验之前，做一些检查来寻找癌症来源。检查通常包括血液检查和头和颈部的计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）。儿童首选超声检查，以免辐射暴露，并可在医生怀疑甲状腺肿块时用于成人。在儿童中，感染是颈部肿块的最常见原因，因此在进行影像学检查之前，通常会先对儿童使用抗生素，观察肿块是否消失。
为了寻找身体其他部位肿瘤的起源位置，医生通常会进行上消化道X光检查、甲状腺扫描、及胸部CT扫描。可能需要直接检查喉部（喉镜）、肺部（支气管镜）和食管（食管镜）并并同时进行活检。
颈部肿块的治疗
医生治疗颈部肿物的病因。
如果肿块是由感染引起的淋巴结肿大，肿块通常会在感染消退后消失。
当在颈部肿物或肿大的淋巴结中发现癌细胞，且其它任何地方没有癌症迹象时，包含癌细胞的整个肿物或淋巴结应和颈部其它淋巴结以及脂肪组织一起切除。如果瘤体较大，医生也可能切除颈内静脉，同时还有附近的肌肉和神经。经常也需要给予放射治疗。
关键点
大部分颈部肿块是肿大的淋巴结。
无痛感的肿块在某种程度上比有痛感的肿块更令人担忧。
除非医生怀疑是癌症，否则一般不需要其它检测。
如果身体其他部位没有患癌迹象，则行手术切除癌性颈部肿块。