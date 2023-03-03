一些草药（用于改善健康的植物部分）含有会损害肝脏的物质。肝脏负责处理经口吞下的所有东西，因此成为首要受害目标。

吡咯里西啶类生物碱： 数百种草药都含有吡咯里西啶类生物碱，它可能会损害肝脏。这些草药包括琉璃苣、紫草科植物及某些中草药，如紫草（紫草）、款冬花（款冬）、千里光（活根草）和佩兰（泽兰属）。用于制茶的某些草药亦含有吡咯里西啶类生物碱。有时，牛奶、蜂蜜和麦片会被吡咯里西啶类生物碱污染，而人们会在不知情的情况下食用它们。

长期摄入少量吡咯里西啶类生物碱会逐渐损害肝脏，大量摄入则可加速肝损伤的发生。肝静脉可能被堵塞，阻断血液流出肝脏。

患者会腹痛并可能呕吐，还会出现腿部和腹部积水，最终可能出现肝脏瘢痕组织形成（肝硬化）、肝衰竭，甚至死亡。

其他草药： 其他可导致肝损伤的草药包括苍术、野茶树（用来制作绿茶和红茶）、白屈菜（罂粟科）、灌丛类、藤黄果（用于支持减肥的补充剂）、绿茶提取物（用于减肥和疾病预防）、石蚕属植物、金不换、卡瓦胡椒、麻黄（麻黄属）、槲寄生、胡薄荷油（用于制茶）和小柴胡汤（一种草药混合方剂）。

一般来说，肝脏科医生建议避免所有草药补充剂，因为美国食品药品监督管理局 (FDA) 对这些草药补充剂没有进行过相应的安全性检测，而且许多这些物质可能导致肝损伤，甚至肝衰竭，即使在没有任何先前已存在肝病的人群中也会如此。