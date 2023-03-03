许多药物都会影响肝脏功能或造成肝损害，或两者兼有之。（也请参见药物与肝脏。）
一些药物，比如他汀类药物（用于治疗胆固醇水平过高）可增加肝酶水平并导致肝损伤（通常是轻微的），但并无任何症状。然而，医生可能会继续为慢性肝病患者（例如非酒精性脂肪肝病 [NAFLD]、非酒精性脂肪性肝炎 [NASH] 和 NASH 肝硬化）开他汀类药物，因为：
他汀类药物给这些人带来的额外风险并不比没有肝脏疾病的人多。
使用他汀类药物治疗 NAFLD 和 NASH 患者的高胆固醇有好处。
然而，对于许多失代偿性肝硬化（肝硬化的晚期阶段，肝脏不能再正常工作）患者，医生一般不开他汀类药物或只开较低的剂量。
极少数药物对肝脏的损害足以引发若干症状，如皮肤和眼睛发黄（黄疸）、腹痛、瘙痒、容易瘀伤和出血等等。
药物性肝损伤 (DILI) 一词特指药物引起的有症状或无症状的肝损伤。它还包括由违禁药物、草药、植物和营养补充剂造成的肝损伤。
某些药物造成的肝损伤是可预测的，它发生在用药后不久，且与药物剂量有关。在美国，这种损伤（常因对乙酰氨基酚中毒造成）是突发黄疸、肝衰竭或两者同时突发的最常见原因之一。其他药物造成的肝损伤则不可测，在服药一段时间后才会被发现，且与药物剂量无关。罕见情况下，这种损伤会引发严重的肝脏疾病。
草药与肝脏
一些草药（用于改善健康的植物部分）含有会损害肝脏的物质。肝脏负责处理经口吞下的所有东西，因此成为首要受害目标。
吡咯里西啶类生物碱： 数百种草药都含有吡咯里西啶类生物碱，它可能会损害肝脏。这些草药包括琉璃苣、紫草科植物及某些中草药，如紫草（紫草）、款冬花（款冬）、千里光（活根草）和佩兰（泽兰属）。用于制茶的某些草药亦含有吡咯里西啶类生物碱。有时，牛奶、蜂蜜和麦片会被吡咯里西啶类生物碱污染，而人们会在不知情的情况下食用它们。
长期摄入少量吡咯里西啶类生物碱会逐渐损害肝脏，大量摄入则可加速肝损伤的发生。肝静脉可能被堵塞，阻断血液流出肝脏。
患者会腹痛并可能呕吐，还会出现腿部和腹部积水，最终可能出现肝脏瘢痕组织形成（肝硬化）、肝衰竭，甚至死亡。
其他草药： 其他可导致肝损伤的草药包括苍术、野茶树（用来制作绿茶和红茶）、白屈菜（罂粟科）、灌丛类、藤黄果（用于支持减肥的补充剂）、绿茶提取物（用于减肥和疾病预防）、石蚕属植物、金不换、卡瓦胡椒、麻黄（麻黄属）、槲寄生、胡薄荷油（用于制茶）和小柴胡汤（一种草药混合方剂）。
一般来说，肝脏科医生建议避免所有草药补充剂，因为美国食品药品监督管理局 (FDA) 对这些草药补充剂没有进行过相应的安全性检测，而且许多这些物质可能导致肝损伤，甚至肝衰竭，即使在没有任何先前已存在肝病的人群中也会如此。
风险因素
一般而言，下列因素会增加药物导致肝损伤的风险：
年龄（年满 18 岁或以上）
肥胖
妊娠
饮酒
具有更易受到该药物影响的基因构成
饮酒会增加肝损伤风险，因为酒精不仅伤肝，而且会改变药物代谢的方式。另外，酒精会降低机体的抗氧化剂供应，而这些抗氧化剂有助于保护肝脏。
分类
医生会以各种方式对药物性肝损伤进行分类，例如药物损伤肝脏的方式、肝细胞受损的方式，以及验血检测出的异常肝酶的类型。例如，药物可通过直接损害肝脏细胞（肝细胞）、阻断胆汁流出肝脏（胆汁淤积）或二者兼而有之来损害肝脏。
可能损害肝脏的药物
药物类型
举例
抗生素
阿莫西林/克拉维酸
克林霉素
红霉素
Nitrofurantoin
Rifampin
磺胺类
四环素类
甲氧苄啶/磺胺甲恶唑
用于治疗结核病（异烟肼和吡嗪酰胺）的药物
抗惊厥药物
Carbamazepine
苯巴比妥
苯妥英
丙戊酸
抗抑郁药
安非他酮
氟西汀
米尔塔扎平
帕罗西汀
舍曲林
曲唑酮
三环类抗抑郁药，如阿米替林
抗真菌药
酮康唑
特比萘芬
抗高血压药物（用于治疗高血压，有时亦用于治疗肾脏或心脏疾病）
卡托普利
Enalapril
厄贝沙坦
赖诺普利
氯沙坦
维拉帕米
抗精神病药物
吩噻嗪类，如氯丙嗪
利培酮
心脏病药
胺碘达隆
氯吡格雷
激素和相关药物
合成类固醇
节育药（口服避孕药）
雌激素
止痛药
对乙酰氨基酚
NSAID
其他药物
阿卡波糖（用于治疗糖尿病）
别嘌呤醇（用于治疗痛风）
ART药物（用于治疗艾滋病毒感染）
巴氯芬（一种肌肉松弛剂）
赛庚啶（一种抗组织胺）
硫唑嘌呤（用于防止器官移植后的排异反应）
甲氨喋呤（用于治疗癌症）
奥美拉唑（用于治疗胃食管反流）
PD-1/PD-L1 抑制剂（抗癌药物）
他汀类药物（用于治疗高胆固醇水平）
许多类型的化疗，包括免疫检查点抑制剂
中草药
石蚕属植物
绿茶提取物
卡瓦胡椒
一些能量饮料
ART = 抗逆转录病毒治疗；HIV = 人类免疫缺陷病毒；NSAID = 非甾体类抗炎药。
药物相关性肝损伤的症状
肝病症状不一，一般症状包括如疲劳、周身不适、恶心、瘙痒和食欲不振，更严重症状则包括如黄疸、肝肿大、右上腹痛、精神错乱、定向障碍和清醒度下降。
药物相关性肝损伤的诊断
医师的评估
肝脏血液检测
患者停用疑似导致肝损伤的药物后，医生会再次进行肝脏检测。肝酶水平的显著降低，可为药物性肝损伤的诊断提供进一步的支持。
药物引起的肝脏损伤
如果药物引起的肝损害被迅速发现，患者预后会较好。
医生会询问患者正在使用哪些药物，以确定其会否造成肝损害。医生还会通过血液检查来测定特定肝酶的水平，并评估肝脏功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。如果肝脏检测结果具有该患者所服用药物通常会导致的典型肝损伤特征，则该患者可能已出现药物性肝损伤 (DILI)。药物有时会在停药后造成肝损伤，即使药物剂量不高，有时需要数个月 DILI 才能好转。因此，有时很难甚至无法确定该药物是否为致因。
其他原因引起的肝脏损害
药物相关性肝损伤的治疗
药物相关性肝损伤的预防
在使用某些可能损害肝脏的药物（如他汀类药物）时，医生有时会定期进行血液检查以检测患者的肝酶水平。这样做可及早发现问题，且可能有助于预防肝损伤。但对大多数药物而言，并未监测肝酶水平。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国食品与药物管理局：有时，药物和肝脏不相容：有关如何预防药物使用对肝脏的潜在毒性作用的消费者简明信息。