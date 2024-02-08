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腺样体肿大和发炎常见于儿童，会引起呼吸困难、睡眠障碍和耳部反复感染，有时还伴有听力损失。
儿童腺样体增大可能是因为感染。
增大通常不会引起任何症状，但偶尔会导致呼吸困难或吞咽困难，有时会反复出现鼻窦或耳部感染（有时还伴有听力损失）或阻塞性睡眠呼吸暂停。
诊断基于鼻咽镜检查。
如果存在细菌感染，可以使用抗生素；有时，如果感染反复发生，则可切除腺样体。
腺样体是淋巴组织的集合，鼻通道在此处与咽喉部相连。它们通过捕获通过咽喉侵入的细菌和病毒并产生抗体来帮助保护人体免受感染。腺样体在 2 至 6 岁的儿童中最大。
腺样体定位
腺样体是位于上颚后面的淋巴样组织，鼻通道在此与咽喉相连。通过口腔看不到腺样体。
口、鼻和喉
腺样体疾病的病因
一些学龄前儿童及青少年在无任何原因下会出现相对的腺样体增大。但是，腺样体会因感染病毒或细菌引起咽喉感染（咽喉痛）而增大。持续接触细菌或病毒感染的儿童（如经常待在托儿所的儿童）会增加感染风险。此外，过敏（例如季节性过敏或全年过敏）、刺激物以及有时候胃食管反流也会导致腺样体增大。极罕见的情况下，癌症也会导致腺样体增大。
增大后，腺样体可能会阻塞鼻子或将咽喉后部连接到耳朵的咽鼓管。通常，一旦问题原因解决，腺样体就会恢复正常大小。有时则一直维持增大状态，尤其是在频发感染或有慢性感染的儿童中。