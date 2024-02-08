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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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腺样体疾病

作者：Alan G. Cheng, MD, Stanford University
已审核/已修订 2月 2024
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腺样体肿大和发炎常见于儿童，会引起呼吸困难、睡眠障碍和耳部反复感染，有时还伴有听力损失。

  • 儿童腺样体增大可能是因为感染。

  • 增大通常不会引起任何症状，但偶尔会导致呼吸困难或吞咽困难，有时会反复出现鼻窦或耳部感染（有时还伴有听力损失）或阻塞性睡眠呼吸暂停。

  • 诊断基于鼻咽镜检查。

  • 如果存在细菌感染，可以使用抗生素；有时，如果感染反复发生，则可切除腺样体。

腺样体是淋巴组织的集合，鼻通道在此处与咽喉部相连。它们通过捕获通过咽喉侵入的细菌和病毒并产生抗体来帮助保护人体免受感染。腺样体在 2 至 6 岁的儿童中最大。

腺样体定位

腺样体是位于上颚后面的淋巴样组织，鼻通道在此与咽喉相连。通过口腔看不到腺样体。

腺样体疾病的病因

一些学龄前儿童及青少年在无任何原因下会出现相对的腺样体增大。但是，腺样体会因感染病毒或细菌引起咽喉感染（咽喉痛）而增大。持续接触细菌或病毒感染的儿童（如经常待在托儿所的儿童）会增加感染风险。此外，过敏（例如季节性过敏或全年过敏）、刺激物以及有时候胃食管反流也会导致腺样体增大。极罕见的情况下，癌症也会导致腺样体增大。

增大后，腺样体可能会阻塞鼻子或将咽喉后部连接到耳朵的咽鼓管。通常，一旦问题原因解决，腺样体就会恢复正常大小。有时则一直维持增大状态，尤其是在频发感染或有慢性感染的儿童中。

腺样体疾病的症状

大部分增大的腺样体不会引起症状。但是，增大的腺样体可以使声音具有鼻塞音（儿童听起来像是在感冒）。腺样体增大的儿童，腭形和牙齿位置可能异常。儿童可能还会倾向于通过嘴呼吸，也可能患有慢性耳部感染听力损失流鼻血口臭咳嗽

腺样体疾病的诊断

  • 鼻咽镜检查

在有特征性症状，慢性耳部感染或反复出现的鼻窦感染时，医生会怀疑儿童和青少年有腺样体增大。通常，为查看鼻喉后部，医生会经鼻插入柔性显像管（称为鼻咽镜）。

腺样体疾病的治疗

  • 病因治疗

  • 有时进行腺样体切除术

如果医生认为腺样体增大的原因是过敏，则给予患者皮质类固醇鼻喷剂或其他药物治疗，如抗组胺药（口服）。如果原因是细菌感染，则给予抗生素治疗。

如果儿童持续存在耳部感染，医生可能建议手术切除腺样体（称为腺样体切除术）。

医生可能建议有以下情况的幼龄儿童进行腺样体切除术：

  • 频发耳部感染及中耳内持续积液

  • 反复鼻出血或阻塞，导致声音改变或睡眠障碍

  • 鼻窦感染

腺样体切除后并不会减少感冒及咳嗽发生的频率和严重程度。

尽管需要全身麻醉，但腺样体切除术通常可以在门诊进行。儿童通常在 2 至 3 天内从腺样体切除术中恢复。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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