一些学龄前儿童及青少年在无任何原因下会出现相对的腺样体增大。但是，腺样体会因感染病毒或细菌引起咽喉感染（咽喉痛）而增大。持续接触细菌或病毒感染的儿童（如经常待在托儿所的儿童）会增加感染风险。此外，过敏（例如季节性过敏或全年过敏）、刺激物以及有时候胃食管反流也会导致腺样体增大。极罕见的情况下，癌症也会导致腺样体增大。

增大后，腺样体可能会阻塞鼻子或将咽喉后部连接到耳朵的咽鼓管。通常，一旦问题原因解决，腺样体就会恢复正常大小。有时则一直维持增大状态，尤其是在频发感染或有慢性感染的儿童中。