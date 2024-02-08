唾液腺产生唾液，可湿润食物，使其容易吞咽，并含有酶（蛋白质）来帮助分解食物，从而使其更容易消化。
唾液腺可能出现功能障碍、感染或被其导管内形成的结石阻塞。
功能障碍的唾液腺会产生较少唾液，导致口干和龋齿。
感染或阻塞的唾液腺引起疼痛。
可以测量唾液流量，或医生可以对唾液腺组织进行活检。
有时，可以清除引自唾液腺的导管内堵塞物，但一些患者需要使用唾液替代品。
（另见口干。）
口中有 3 对主要唾液腺：
最大一对唾液腺称为腮腺，紧邻下颌后，耳朵下前方。
舌下腺 位于舌头侧面的下方。
下颌下腺 位于下颌骨侧面的下方。
除了这些主要腺体外，还有为数众多的小唾液腺遍布口腔。所有唾液腺均会产生唾液，有助于分解食物（作为消化过程的一部分）。
主要唾液腺的位置
几种类型的疾病会影响唾液腺：
唾液腺功能障碍
唾液腺结石
唾液腺感染
唾液腺肿大
唾液腺功能障碍
唾液腺功能障碍在成年人中更为常见，并且唾液通常会减少。在唾液流量不足，或几乎没有唾液时，会有口干的感觉。这种情况称为口腔干燥症（口干）。
某些疾病会降低唾液分泌：
感染，如人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染
药物，如某些抗抑郁药、抗组胺药、抗精神病药、抗帕金森药、镇静剂、甲基多巴、利尿剂和甲基苯丙胺
用于治疗癌症的化疗或头部和颈部放射治疗，或治疗甲状腺癌的放射性碘
由放射导致的口腔干燥是永久性伤害，特别是放射剂量特别高时。因化疗导致的口腔干燥通常是暂时性。
但并非所有口腔干燥均由唾液腺功能障碍造成。例如，可能会导致口干的情况有
液体摄入太少
用口呼吸
焦虑或压力
口腔也可能会随着年龄增长而变干燥，但在此情况下，干燥更常是因为服用可使口腔干燥的药物，而不是自身衰老过程。
由于唾液为防止龋齿提供极大的天然保护，唾液量不足可导致更多龋齿——尤其在牙根。如果情况严重，口腔干燥也会导致讲话和吞咽困难。
在罕见情况下，唾液腺会分泌过多唾液。唾液分泌增加通常非常快速，并在食用特殊食物（例如酸味食物）时发生。有时，甚至在想吃这些食物时，也会增加唾液分泌。
唾液腺结石
唾液中的盐分可导致结石。在患者脱水或服用减少唾液分泌的药物时，通常极有可能形成结石。痛风患者也更可能形成结石。唾液腺结石在成年人中最常见。许多唾液腺结石患者有不止一种结石。
如果唾液腺结石阻塞将唾液从唾液腺输送到口腔的管道（导管），会造成健康问题。堵塞会使唾液在导管内堆积，导致唾液腺疼痛肿胀。堵塞的导管和充满大量唾液的唾液腺可能会被细菌感染。
堵塞唾液腺导管的典型症状是受影响的唾液腺肿胀和疼痛。吃饭后，特别是在食用会刺激唾液流出的食物（例如泡菜或柠檬汁）时，疼痛和肿胀会加剧，因为管道堵塞时，唾液无处可去，且唾液腺会肿胀。肿胀可能会在几小时后消退，而导管可能会释放大量唾液。一些结石不会有任何症状。
唾液腺感染
唾液腺感染也称为涎腺炎。大多数唾液腺感染出现在唾液流出受阻（例如结石）或唾液流出非常缓慢的患者身上。腮腺感染最常见，通常发生以下人群中
腮腺炎是一种病毒感染，可引起唾液腺（通常是腮腺）疼痛性肿大，也可影响身体的其他部分。腮腺炎主要发生在未曾接受过腮腺炎疫苗的人群中。
在患有厌食症的青少年和年轻成人中，常见的感染性微生物是金黄色葡萄球菌。
有唾液腺细菌感染的患者通常会出现发烧、寒战，和受感染腺体侧的面部疼痛和肿胀。感染腺体表面的皮肤会变红和肿胀。有时腺体中会形成脓包（脓肿），少量的脓液会从腺体的导管流出。
唾液腺肿大
唾液腺疾病的诊断
活检
内镜检查
影像学检查
对于感染，将取自唾液腺管道的脓液进行培养
没有测量唾液分泌的好的检验方法。但有时可以挤压唾液腺（类似挤牛奶），还可以观察导管，以了解唾液流出的情况。
疼痛如与进食或喝水刺激唾液流动有关，会被诊断为唾液腺导管阻塞引起的肿胀。此外，患者可能会被给予触发唾液流出的东西，如柠檬汁或硬糖。如果在这个方法下症状有所减轻，则表明可能存在结石。要诊断其它引起肿胀的原因，牙医或医生可以进行活检以获得唾液腺组织的样品，并在显微镜下进行检查。一些较新的技术则使用非常小的观察管（内窥镜）插入到唾液腺导管中，确定堵塞的其他原因。
如果医生无法在身体检查时做出诊断，可能需要进行某些成像检查，例如计算机断层扫描 (CT) 或超声。
如果怀疑感染，医生会在影像学检查（如 CT、超声或磁共振成像 (MRI)）中寻找炎症。如果医生可以从受累及腺体的导管中挤出脓液，则需要将其进行培养（送往实验室以培养细菌）。
唾液腺疾病的治疗
对于口干，保持良好的口腔卫生，有时使用药物
对于结石，止痛药、补液、物理措施，或有时切除
对于感染，抗生素和物理措施
对于肿胀，各种治疗，可能包括手术
对于 口干, 人们应该
避免服用降低唾液分泌的药物
全天小口摄入液体
定期刷牙和使用牙线
使用氟化物冲漱口
每3到4个月去牙医处检查和清洁牙齿
有时使用含羧甲基纤维素的唾液替代物作为漱口水
有时嚼无糖口香糖或吮吸木糖醇锭剂
一些牙医让人们在晚上戴装有氟化物凝胶的塑料牙套，以防止由于口干而导致龋齿。有时，增加唾液分泌的药物（例如西维美林或匹鲁卡品）有助于缓解症状。但如果唾液腺被放射线破坏，此类药物可能不起作用。
对于唾液腺结石，患者可以接受止痛药（镇痛药）、喝更多液体、按摩唾液腺、进行热敷、并使用柠檬汁或榨汁、酸糖果或两者结合，来刺激唾液流出。如果结石未自行排出，牙医可能有时会通过按压导管两侧将结石推出。如果这一方法失败，可使用细线状仪器将结石拉出。作为最后的方法，可以通过手术或内镜去除结石。
唾液腺感染用抗生素治疗，并要求患者按摩腺体并热敷。唾液腺脓肿需要切开并引流。保持水分，使用柠檬汁或硬糖触发唾液分泌以及保持良好的口腔卫生也很重要。
唾液腺肿胀的治疗方法因病因而异。如果黏液囊肿不能自行消退，可以通过外科手术将其切除。同样，良性和恶性唾液腺肿瘤通常也可以通过手术切除。