唾液腺功能障碍在成年人中更为常见，并且唾液通常会减少。在唾液流量不足，或几乎没有唾液时，会有口干的感觉。这种情况称为口腔干燥症（口干）。

某些疾病会降低唾液分泌：

疾病，如干燥综合征、类风湿性关节炎和狼疮（系统性红斑狼疮）

感染，如人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染

药物，如某些抗抑郁药、抗组胺药、抗精神病药、抗帕金森药、镇静剂、甲基多巴、利尿剂和甲基苯丙胺

用于治疗癌症的化疗或头部和颈部放射治疗，或治疗甲状腺癌的放射性碘

由放射导致的口腔干燥是永久性伤害，特别是放射剂量特别高时。因化疗导致的口腔干燥通常是暂时性。

但并非所有口腔干燥均由唾液腺功能障碍造成。例如，可能会导致口干的情况有

液体摄入太少

用口呼吸

焦虑或压力

口腔也可能会随着年龄增长而变干燥，但在此情况下，干燥更常是因为服用可使口腔干燥的药物，而不是自身衰老过程。

由于唾液为防止龋齿提供极大的天然保护，唾液量不足可导致更多龋齿——尤其在牙根。如果情况严重，口腔干燥也会导致讲话和吞咽困难。

在罕见情况下，唾液腺会分泌过多唾液。唾液分泌增加通常非常快速，并在食用特殊食物（例如酸味食物）时发生。有时，甚至在想吃这些食物时，也会增加唾液分泌。