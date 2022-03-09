人到中年，眼睛晶状体的弹性降低，不易变厚，使得看近距离物体时聚焦功能下降，此种情况称为老花眼。阅读时戴眼镜或双光眼镜有助于改善老花眼症状。关于年龄对眼睛影响的更多信息，参见随衰老出现的身体变化：眼。

在老年人中，眼睛的变化可能包括以下方面：

因多年暴露于紫外线、风和灰尘，晶体变为黄色或褐色

结膜变薄

因巩膜透明度增加而造成的蓝色调

随着年龄的增长，结膜中分泌黏液的细胞数量也在不断减少，泪液的分泌量也会逐渐减少。泪液的分泌量也会随年龄增长而逐渐减少，因此用于保持眼球表面湿润的泪液变少。这两种变化解释了为什么老年人更有可能出现干眼症。但是，即使眼睛正常情况下通常是干燥的，但在受刺激时也可能会产生大量眼泪，如切洋葱或有物体接触眼睛时。

角膜老年环（钙和胆固醇盐的沉积）表现为角膜周边的一段或一圈灰白线条。在60岁以上的老年人中常见。角膜老年环不影响视力。

有些视网膜疾病更有可能发生于老年人，如黄斑变性、糖尿病视网膜病变（如患者有糖尿病）和视网膜脱离等。其他眼病，如白内障，也会变得常见。

随着年龄的增长，眼轮匝肌的力量也会逐渐下降。肌力下降、重力作用，再加上年龄相关性眼睑松弛，可导致下睑下垂离开眼球表面，称为下睑外翻。这种情况称为睑外翻。有时，由于年龄相关性松弛会影响眼睑的不同部分，下眼睑向内翻，导致睫毛与眼球摩擦。这种情况称为睑内翻。当上眼睑受累时，眼睑会下垂，此病称为上睑下垂。

部分老年人还会因眼眶脂肪的萎缩出现眼球向眶内凹陷。这种情况称为眼球内陷。老年人眼睑组织变得松弛，眼眶脂肪可下垂进入眼睑，使眼睑呈肿胀外观。

调节瞳孔大小的肌肉的力量也会随着年龄的增长而逐渐减弱。老年人瞳孔较年轻时小，对光反射较为迟缓，在暗室下瞳孔变大也比较缓慢。因此，60岁以上的老年人走到室外或夜间遇见迎面过来的车时，常常感觉以前很刺眼的光线不那么明亮；从明处走进暗处也不易适应，常感觉视物困难。与白内障的影响相结合时，这些变化尤其令人困扰。

眼部功能的其他变化也会随年龄增长而出现。即使配戴最好的眼镜，视觉敏锐度（视敏度）也会下降，尤其是在存在白内障、黄斑变性或晚期青光眼的患者中（见表格一些主要累及老年人的疾病）。由于投射到眼底视网膜的光线量减少，老年人往往需要增加照明光的亮度并提高物体与背景之间的对比度来达到较为清晰的视觉效果。老年人可能还会看到越来越多的漂浮小黑点（飞蚊症）。飞蚊症通常不会对视力造成严重干扰。