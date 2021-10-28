通常，在临终护理中，摆在面前有两种选择，一是在维持舒适的情况下较快死亡，二是接受更积极的治疗试图活得稍久些，但可能增加不适和依赖性。如患有严重肺病者通过使用机械辅助通气（帮助人呼吸的机器），可能使生命延长一些。然而大多数患者发现应用呼吸机非常不舒服，同时常常需深度镇静。

然而临终者和家属可能会认为只要存在任何延长生命的可能性，他们就必须尝试这样的治疗，即使治愈的希望并不现实。这常常把患者最后的几天牺牲在不良反应的痛苦之中，而无法舒服地过完余生。很多病例表明，当一个人已经临近死亡，医护的重点应当转移到提供舒适的服务来确保临终患者不会痛苦。作为一个临终者，做出这样的决定时，哲理、价值观和宗教信仰的问题就会参与进来。

喂食管 濒死的人在临近死亡时经常停止进食和饮水。通过饲管给予食物和水（人工营养和水分补充）通常不会使临终患者感觉更好（见食欲不振）或生存时间显著延长。喂食管可能会引起不适，甚至使死亡更早发生。喂食管的副作用包括肺炎、液体积聚（水肿）所致肿胀以及疼痛。如不情愿采用这些措施，可通过预立指示或当可能被应用管饲时拒绝。 在没有食物且补充极少水分的情况下，虚弱或严重变瘦的患者可能会存活几个星期。家人应明白，当患者完全无法口服液体或对其不感兴趣时，停止补充液体不会导致患者立即死亡，通常也不会加速死亡。 要了解的服务

位置 一些临终者和家属可能希望在家—一个温情，更有支持力的环境——而非在医院度过人生最后时光。对于在家的患者,一般要给所有的护理人员提醒，一旦出现死亡征兆时不必呼叫救护车(见当死亡临近时)。对于住院患者，医护人员可帮助家人准备患者回家所需的使其舒适的安排，例如药物和一张医用床。如优选或不可避免住院，尤其重要的是让患者决定有关不愿接受的治疗手段的声明。