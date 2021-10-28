大多数人都惧怕临终时的疼痛。但是，有方法让几乎所有临终者都感到舒适，多数可保持清醒并能参与外界事务。但强化的疼痛治疗可能无法避免地会使一些患者镇静或意识模糊。

医生主要依据患者的疼痛程度和病因选择止痛药，医生可通过观察并同患者交流而作出判断。阿司匹林、对乙酰氨基酚和非甾类消炎药（NSAID）是缓解轻度疼痛的有效药物。然而多数患者需更强的镇痛药如阿片样物质控制中到重度疼痛。口服的阿片类药物，如羟可酮、氢吗啡酮、吗啡、美沙酮，或舌下含服的阿片类药物，如芬太尼，可有效缓解疼痛达数小时。如果患者不能口服或舌下含服阿片类药物，则通过皮肤贴片、皮下或肌内注射、直肠或连续静脉滴注的方式给予阿片类药物。

适当的药物治疗应及早给予，这比一直撑下去直到疼痛无法忍受时要好。用药没有常规剂量。有人需小剂量，而另一些人需要的剂量则大得多。如果较小剂量阿片类药物无效，医生一般应增加剂量。药物信赖可能是规律阿片类药物应用所致，但除需要突然停药和有不适症状外，对于临终患者并无大碍。一个人濒临死亡时，药物成瘾这一概念并不适用。

阿片类药物可能导致诸如恶心、镇静、意识模糊、便秘或呼吸浅慢（呼吸抑制）等副作用。除了便秘外，大多数副作用一般在用药一段时间或换成另一种阿片类药物后可缓解。通常在服用阿片类药物之前就可以通过服用缓泻药来减少便秘。阿片类药物偶尔会导致谵妄和癫痫发作。对于有严重或持续的副反应或疼痛不能完全缓解的患者，疼痛专家的治疗可获益。

使用阿片类药物基础上加用其他药物常可增加舒适感并减少阿片类药物用量和副反应。皮质类固醇（如强的松或甲基泼尼松龙）可以减轻炎症和肿胀疼痛。皮质类固醇（如波尼松和多塞平）或加巴喷丁有助于缓解由神经、脊髓或大脑异常引起的疼痛。某些抗抑郁药如多塞平，夜间给药还有助患者睡眠。苯二氮䓬类（如劳拉西泮）对于焦虑加重疼痛的患者有效。

针对位于一点的重度疼痛，由麻醉师（专门处理疼痛以及手术支持的人员）在局部把麻药注射到神经中或周围（神经阻断）可能缓解疼痛同时副反应少。

对有些人，疼痛缓解技术（如导引影像、催眠、针灸、松弛法和生物反馈）有益。同时心理咨询对缓解压力和焦虑可能非常有益。