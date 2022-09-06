运动员心脏是指经常进行剧烈的有氧运动（例如，高强度的跑步或骑自行车）和进行更高强度的举重训练（举重）的人群心脏出现的正常变化。

运动员心脏的人

心脏更大。

心脏壁更厚。

心室稍大。

这种心室增大和心室壁增厚使心脏每次心跳泵出的血液大幅增加。每次心跳泵出的血量增大可减慢心跳速度，这会导致脉搏缓慢而强劲（脉搏可在手腕和身体其他部位触摸到），有时会出现心脏杂音。心脏杂音是血液流过心脏瓣膜时产生的特殊声音。尽管心脏杂音也可能提示心脏瓣膜病，但在运动员的心脏中，有一些杂音是完全正常的，没有危险。运动员心脏的心跳可能在休息时不规律，但在开始运动时会变得有规律。血压几乎与其他健康人一样。女性心脏变化通常低于相同年龄、体型和训练水平的男性。

运动员心脏出现的心脏改变与某些心脏疾病出现的变化相似。例如，发生肥厚型心肌病或心力衰竭时，心脏会扩大。杂音可见于心脏瓣膜疾病，而不规律的脉博可提示存在心律异常。运动员心脏和异常心脏的主要区别是运动员心脏具有如下特征

心脏及其瓣膜功能正常。

运动员心脏人群的心脏病发作或其他心脏疾病的发病风险未增加。

运动员心脏人群无症状。在常规筛查或因不相关的症状接受评估时医生通常怀疑运动员心脏。

运动员心脏的诊断 心电图 大多数运动员不需要进行全面的检查，但医生通常进行心电图检查 (ECG) 因为确保无心脏疾病非常重要。可在 ECG 上发现心脏的各种电学变化。这些改变在非运动员人群中将被认为是异常的，但在运动员人群中则是完全正常的。 如果患者出现胸痛或心脏疾病的其他症状，则需进行更全面的检查，如超声心动图、运动负荷试验，有时也会做心脏磁共振成像 (CMR)。这些检查可评估心脏的结构和功能。