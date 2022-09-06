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运动员心脏是指经常进行剧烈的有氧运动（例如，高强度的跑步或骑自行车）和进行更高强度的举重训练（举重）的人群心脏出现的正常变化。
运动员心脏的人
心脏更大。
心脏壁更厚。
心室稍大。
这种心室增大和心室壁增厚使心脏每次心跳泵出的血液大幅增加。每次心跳泵出的血量增大可减慢心跳速度，这会导致脉搏缓慢而强劲（脉搏可在手腕和身体其他部位触摸到），有时会出现心脏杂音。心脏杂音是血液流过心脏瓣膜时产生的特殊声音。尽管心脏杂音也可能提示心脏瓣膜病，但在运动员的心脏中，有一些杂音是完全正常的，没有危险。运动员心脏的心跳可能在休息时不规律，但在开始运动时会变得有规律。血压几乎与其他健康人一样。女性心脏变化通常低于相同年龄、体型和训练水平的男性。
运动员心脏出现的心脏改变与某些心脏疾病出现的变化相似。例如，发生肥厚型心肌病或心力衰竭时，心脏会扩大。杂音可见于心脏瓣膜疾病，而不规律的脉博可提示存在心律异常。运动员心脏和异常心脏的主要区别是运动员心脏具有如下特征
心脏及其瓣膜功能正常。
运动员心脏人群的心脏病发作或其他心脏疾病的发病风险未增加。
运动员心脏人群无症状。在常规筛查或因不相关的症状接受评估时医生通常怀疑运动员心脏。
运动员心脏的诊断
运动员心脏的治疗
无需治疗
不需要治疗。在运动员停止训练后，运动员的心脏特征会慢慢消失，即心脏的大小和心率会逐渐恢复到非运动员的状态。这个过程可能需要历经数周或数月。有时，运动员需要减少或停止训练几个月，以确定这些变化是否消失或是否需要进一步评估某种心脏疾病。
运动员心脏不会以任何方式影响健康。少见的运动员猝死通常因以前未被发现的隐性心脏疾病所致，而不是因运动员心脏引起的任何危险所致。