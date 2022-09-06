据估计，每十万名貌似健康的年轻运动员中有一至三人会在运动过程中突然发生异常心律并猝死。男性发病率是女性的 10 倍之多。美国的篮球和橄榄球运动员以及欧洲的足球运动员可能具有最高的风险。
运动员心源性猝死的病因
年轻运动员
在年轻运动员中，大多数心源性猝死者的心脏结构并无异常。如果存在心脏结构异常，最常见的是心肌异常增厚（肥厚型心肌病）。
从出生就存在的其他心脏疾病，如可引起心律异常的 QT 间期延长综合征或布鲁格达氏症候群，和也可导致年轻运动员猝死的主动脉瘤。
更为少见的是，无症状的年轻人可能存在未被发现的心脏增大（扩张型心肌病），而他们可能会在剧烈运动的过程中或剧烈运动后猝死。心肌炎症，通常由病毒感染（心肌炎）引起，可导致心脏增大和异常节律，如室性心动过速，导致心源性猝死。
冠状动脉的异常（冠状动脉疾病），尤其是其中一条动脉走行异常路径、而不是心肌顶部的路径时，也可能导致运动过程中由于动脉受到压迫而使心脏血供中断，从而造成运动员猝死。
年轻运动员患有遗传性疾病，如马凡综合征，可导致主动脉壁（连接心脏的主要动脉）薄弱，可能会出现撕裂（主动脉夹层）或膨出（主动脉瘤）,一旦破裂会导致大出血和猝死。
罕见情况下，年轻瘦弱的运动员如果遭受心脏正上方的强烈打击（心震荡），即使无心脏疾病，也可能突发心律紊乱。撞击常包括遭受移动迅速的抛射物的撞击如棒球、冰球或长曲棍球，或与另一名运动员相撞。
老年运动员
运动员心源性猝死的症状
一些运动员出现警示征象，如晕厥或气短。然而，通常，运动员不会意识到或报告这些症状，首发征象是突然停止呼吸和虚脱。
运动员心源性猝死风险筛查
参加训练前筛查
在启动训练方案之前，通常由其医生进行筛查。医生会筛查存在医学疾病的人群，也会筛查不认为自己存在任何医学疾病的人群。通常应该对无已知疾病的人群进行筛查，因为有些严重疾病只有在运动时才会引起问题。在美国，如果是高中年龄，应每两年接受一次重新评估，如果大学年龄或以上，应每四年接受一次重新评估。在欧洲，无论运动员的年龄如何，都应每两年重新接受一次筛查。
医生常常会向患者提出一些问题并进行体格检查，但仅在患者的年龄和报告的症状可能是疑似病因时才会做检测。医生提出的问题聚焦于三个方面：
症状例如胸痛或不适、昏迷或半昏迷、疲劳和呼吸困难，特别是在这些症状出现在剧烈运动过程中时
家族史，特别是存在家族成员在运动过程中晕倒或死亡的任何家族史，或存在家族成员在约 50 岁前猝死的家族史
使用某些处方药、提高成绩的药物和非法药物
体检着重于用听诊器听取心脏杂音，这种心脏杂音提示可能存在心脏疾病，以及测量卧位血压并在站立位时再次测量。
对年轻人来说，医生通常不会进行任何其它检查，除非在病史中发现异常，或在体检过程中发现异常。在美国，常规应用心电图检查 (ECG) 筛查年轻运动员并不现实。然而，如果检查结果提示存在心脏问题，医生通常会进行 ECG、超声心动图检查，或两种检查。
对于 35 岁以上人群，医生在批准其参加剧烈运动之前也可能会进行心电图检查和运动负荷试验。
如果发现存在心脏疾病，可能需要停止参与竞技运动，并接受进一步的检查。某些有肥厚型心肌病等重度心脏疾病的人不应参加竞技运动。然而，大多数心脏病人可以参与非竞技运动。体力活动增加与更健康结果直接相关，如降低“坏”的胆固醇水平（低密度脂蛋白），预防高血压，和减肥。通常大多数类型的心脏病（心脏康复）病人的护理计划中包括定期锻练。
你知道吗……
运动员心源性猝死的治疗
复苏
如果病人停止呼吸并虚脱，可应用下列方法即刻进行治疗
心肺复苏（CPR）
如果有，应用体外自动除颤器
在急诊科继续进行复苏治疗。如果病人苏醒，医生会治疗引起异常心律的疾病。有时医生会手术置入埋藏式复律除颤器，它可持续监测病人的心脏节律并在需要时电击病人使其恢复正常的心脏节律。
体外自动除颤器：启动心脏
自动体外除颤器 (AED) 是一种能探测并纠正心室颤动（一种异常心律）的装置。心室纤颤可引起心跳停止。
AED使用方便。美国红十字协会及其他组织提供了学习使用AED的训练课程。大多数培训课程只需几小时；但即使您从未参加过培训课程，也可以使用 AED。不同厂家的AED其使用说明也有所区别。这些说明写在 AED 上，大多数现代 AED 也通过语音提示指导用户完成每个步骤。体育场、机场、音乐厅等许多公众聚集场所都会配备 AED。医生认为可能发生心室颤动但尚未植入除颤器的人，可购买一台 AED 放在家中备用，操作 AED 的家人应接受过使用培训。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
Nick of Time 基金会：该组织致力于通过提高公众意识、提供“仅胸部按压”CPR 培训、倡导在所有公共场所配备除颤仪以及面向年轻运动员开展筛查等举措来提高突发心脏骤停患者的生存率。