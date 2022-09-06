参加训练前筛查

在启动训练方案之前，通常由其医生进行筛查。医生会筛查存在医学疾病的人群，也会筛查不认为自己存在任何医学疾病的人群。通常应该对无已知疾病的人群进行筛查，因为有些严重疾病只有在运动时才会引起问题。在美国，如果是高中年龄，应每两年接受一次重新评估，如果大学年龄或以上，应每四年接受一次重新评估。在欧洲，无论运动员的年龄如何，都应每两年重新接受一次筛查。

医生常常会向患者提出一些问题并进行体格检查，但仅在患者的年龄和报告的症状可能是疑似病因时才会做检测。医生提出的问题聚焦于三个方面：

症状例如胸痛或不适、昏迷或半昏迷、疲劳和呼吸困难，特别是在这些症状出现在剧烈运动过程中时

家族史，特别是存在家族成员在运动过程中晕倒或死亡的任何家族史，或存在家族成员在约 50 岁前猝死的家族史

使用某些处方药、提高成绩的药物和非法药物

体检着重于用听诊器听取心脏杂音，这种心脏杂音提示可能存在心脏疾病，以及测量卧位血压并在站立位时再次测量。

对年轻人来说，医生通常不会进行任何其它检查，除非在病史中发现异常，或在体检过程中发现异常。在美国，常规应用心电图检查 (ECG) 筛查年轻运动员并不现实。然而，如果检查结果提示存在心脏问题，医生通常会进行 ECG、超声心动图检查，或两种检查。

对于 35 岁以上人群，医生在批准其参加剧烈运动之前也可能会进行心电图检查和运动负荷试验。

如果发现存在心脏疾病，可能需要停止参与竞技运动，并接受进一步的检查。某些有肥厚型心肌病等重度心脏疾病的人不应参加竞技运动。然而，大多数心脏病人可以参与非竞技运动。体力活动增加与更健康结果直接相关，如降低“坏”的胆固醇水平（低密度脂蛋白），预防高血压，和减肥。通常大多数类型的心脏病（心脏康复）病人的护理计划中包括定期锻练。