已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022

内分泌系统包括一组腺体和器官，这些腺体和器官产生和分泌激素，调控多种机体功能。激素是会影响其他身体部位活动的化学物质。实质上，激素起着类似信使的作用，控制和协调整个机体的功能活动。

内分泌失调涉及以下任一情况

激素分泌太多（称为功能“亢进”）

激素分泌太少（称为功能“减退”）

疾病可能是腺体本身的问题导致的，也可能是因为下丘脑-垂体轴（下丘脑和垂体之间激素信号的相互作用）发出的刺激信号太多或太少。而肿瘤以其细胞来源的不同可能会产生过量的激素或者挤压正常的腺体组织而导致激素产生过少。有时，机体免疫系统会攻击某个内分泌腺（自身免疫性疾病），导致激素生成减少。

内分泌失调的例子包括

甲状腺功能亢进症

甲状腺功能减退症

库欣病

艾迪生病

肢端肥大症

儿童身材矮小

糖尿病

甲状旁腺功能亢进

甲状旁腺功能减退症

青春期疾病和生殖功能障碍

通常，医生会检测血液或尿液中的激素水平，以此判断某种内分泌腺是否正常工作。有时，仅检测血液水平无法充分了解内分泌腺的功能，因此医生还会测定激素水平：

在一天中的某些时间检测或检测多次，或在一天中的不同时间检测（如皮质醇）

给予刺激物或抑制剂（如含糖饮料、药物或者触发或阻断激素释放的激素）之后

对患者采取某种措施后（如空腹）

内分泌疾病的治疗方法通常是替代缺乏的激素或降低过量激素的水平。但有时需针对病因治疗。例如，可以切除累及内分泌腺的肿瘤。

（另见内分泌腺。）