精氨酸加压素缺乏症（中枢性尿崩症）

禁水试验

对于多尿患者，医生会怀疑存在精氨酸加压素缺乏症。首先检查尿糖以排除糖尿病（导致排尿过多的一个更常见的原因）。血液检查提示许多电解质水平异常，包括血钠升高。

禁水试验是诊断精氨酸加压素缺乏症的最佳检查。在禁水试验中，患者需在 12 小时左右的时间内禁水，医生在此期间会定时检测尿量、血电解质水平和体重。由医生全程监护试验中病人的情况。在 12 小时结束时或更早时间，如果患者血压下降、心率加快或体重减轻 5% 以上，医生会停止试验，并注射加压素。如果使用加压素后，患者的多尿症状消失、尿渗变浓、血压上升以及心率恢复正常，那么精氨酸加压素缺乏症的诊断就可以成立。如注射加压素后多尿症状持续存在、尿渗透压仍低、血压和心率未恢复，则诊断为肾性尿崩症。

医生有时会测量血液中循环加压素或和肽素（加压素激素的一部分）的水平，以确认精氨酸加压素缺乏症。然而，加压素与和肽素水平难以测量，且这些检测并非常规可提供。非禁水情况下测定和肽素和加压素水平通常对诊断没有帮助。此外，禁水试验的结果非常准确，因此通常不需要直接测量加压素或和肽素。