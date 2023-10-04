构成大多数食物的三大营养素是碳水化合物、蛋白和脂肪。碳水化合物有三类，糖类是其中之一，除此之外还有淀粉和纤维。

糖有很多种类型。有些糖是单糖，有些是复合糖。蔗糖由两种单糖即葡萄糖和果糖构成。乳糖由葡萄糖和被称为半乳糖的单糖构成。淀粉中的碳水化合物（如面包、意大利面食、米饭和其他类似食物）以不同单糖分子的长链形式存在。蔗糖、乳糖、碳水化合物和其他复合糖须在消化道内被酶分解成单糖后才可以被人体吸收。

单糖一旦被人体吸收，通常会全部转化成葡萄糖，而葡萄糖则是身体能量的主要来源。葡萄糖是通过血液运输和由细胞吸收的糖。人体还可以从脂肪和蛋白中获取葡萄糖。血液中的“糖”的真正含义是血中的葡萄糖。