糖尿病是一种机体产生的胰岛素不足或不能对胰岛素作出正常应答，导致血糖（葡萄糖）水平异常高的疾病。
糖尿病的症状包括多尿、烦渴，未尝试减肥体重即可减轻。
糖尿病可损伤神经并导致触觉异常。
糖尿病可损伤血管并增加心脏病发作、卒中、慢性肾病和失明的风险。
医生通过测定血糖水平诊断糖尿病
糖尿病患者需坚持健康饮食，少吃精制碳水化合物（包括糖）、饱和脂肪和加工食品。他们还需坚持锻炼，保持健康的体重，平时使用降血糖的药物；如果体重高于健康水平，还应减肥。
糖尿病是一种表现为血糖水平升高的疾病。医生通常使用全称“Diabetes mellitus”（糖尿病），而不是“Diabetes”，以此将糖尿病与血管加压素缺乏症（以前称为“尿崩症”[Diabetes insipidus]）区分开来。血管加压素缺乏症是一种相对少见的疾病，不会影响血糖水平，但与糖尿病一样，会导致排尿增加。
（另见儿童和青少年糖尿病。）
血糖
构成大多数食物的三大营养素是碳水化合物、蛋白和脂肪。碳水化合物有三类，糖类是其中之一，除此之外还有淀粉和纤维。
糖有很多种类型。有些糖是单糖，有些是复合糖。蔗糖由两种单糖即葡萄糖和果糖构成。乳糖由葡萄糖和被称为半乳糖的单糖构成。淀粉中的碳水化合物（如面包、意大利面食、米饭和其他类似食物）以不同单糖分子的长链形式存在。蔗糖、乳糖、碳水化合物和其他复合糖须在消化道内被酶分解成单糖后才可以被人体吸收。
单糖一旦被人体吸收，通常会全部转化成葡萄糖，而葡萄糖则是身体能量的主要来源。葡萄糖是通过血液运输和由细胞吸收的糖。人体还可以从脂肪和蛋白中获取葡萄糖。血液中的“糖”的真正含义是血中的葡萄糖。
你知道吗……
胰岛素
胰岛素是胰腺（胃后面的一个器官，也生成消化酶）释放的一种激素，可控制血糖水平。血液中的葡萄糖刺激胰腺产生胰岛素。胰岛素有助于葡萄糖从血液进入细胞。一旦进入细胞，葡萄糖就会转化为能量并立刻被利用，或者葡萄糖以脂肪或淀粉糖原的形式储存起来备用。
正常情况下每天的血糖水平在不断发生变化。餐后血糖升高，进食后两小时左右恢复到餐前水平。一旦血糖水平恢复到餐前水平，胰岛素生成就会减少。在健康人中，血糖水平的变化范围通常较窄，约 70-110 毫克/分升 (mg/dL) 或 3.9-6.1 毫摩尔/升 (mmol/L)。如果一个人进食了大量的碳水化合物，其血糖水平可能会升得更高。65岁以上的老年人血糖水平可能会轻度增高，尤其是在进餐后。
如果人体不能产生足够的胰岛素来使葡萄糖进入细胞，或者细胞停止对胰岛素作出正常反应（称为胰岛素抵抗），那么由此导致的血液内葡萄糖水平升高和细胞内葡萄糖含量不足的问题会引起糖尿病的症状和并发症。
糖尿病的类型
糖尿病前期
血糖水平高于正常但还未达到糖尿病诊断标准的状态，称为糖尿病前期。如果空腹血糖水平介于 100 mg/dL (5.6 mmol/L) 和 125 mg/dL (6.9 mmol/L) 之间，或葡萄糖耐量试验后两小时的血糖水平介于 140 mg/dL (7.8 mmol/L) 和 199 mg/dL (11.0 mmol/L) 之间，则患者被认为是有前驱糖尿病。前驱糖尿病人群将来发生糖尿病以及心脏病的风险更高。通过饮食控制和锻炼使体重下降 5%～10% 能显著降低发生糖尿病的风险。
1 型糖尿病
在 1 型糖尿病（曾被称为胰岛素依赖型糖尿病或青少年发病型糖尿病）中，机体免疫系统会攻击胰腺产胰岛素的细胞，超过 90% 的这类细胞会被永久破坏。因此胰腺仅产生极少量或根本不产生胰岛素。不到 10% 的糖尿病患者患有 1 型糖尿病。大多数1型糖尿病患者在30岁以前起病。
科学家们相信，可能是在孩童时期或刚刚成年的时期由于病毒感染或营养因素等环境因素影响，导致了胰岛产生胰岛素-的细胞受到免疫系统破坏。遗传易感性会使有些人对某种环境因素更加敏感。
当成人的免疫系统攻击胰腺细胞时，相比儿童的免疫系统攻击胰腺细胞，糖尿病的发病速度更慢。一些成人在糖尿病初发时不需要使用胰岛素。这种类型的糖尿病，称为成人潜伏性自身免疫性糖尿病 (LADA)，很少见，但最初可能被误诊为 2 型糖尿病。
2 型糖尿病
在 2 型糖尿病（曾被称为非胰岛素依赖型糖尿病或成年发病型糖尿病）中，胰腺通常会继续分泌胰岛素，有时甚至比正常水平还高，尤其是糖尿病早期。但机体对胰岛素的作用产生了抵抗，从而就没有足够胰岛素来满足机体的需求。随着 2 型糖尿病的进展，胰腺产胰岛素的能力下降。
以往 2 型糠尿病在儿童和青少年中很罕见，而现在则更为常见。通常 2 型糖尿病在 30 岁以后发病，并随年龄增长发病率逐渐增加。65 岁以上人群中有 30% 左右的人患有 2 型糖尿病。
肥胖是发生 2 型糖尿病的主要风险因素，80%-90% 的 2 型糖尿病患者超重或肥胖。因为肥胖导致胰岛素抵抗，肥胖的人可能需要大量的胰岛素才能维持正常的血糖水平。
非洲人、亚裔美国人、美洲印第安人、阿拉斯加原住民，以及西班牙裔或拉丁美洲裔患 2 型糖尿病的风险更高。2 型糖尿病有家族发病的倾向。
一些疾病或药物能影响机体利用胰岛素并导致 2 型糖尿病。
导致胰岛素利用能力下降的常见状况（疾病）例子如下
糖尿病还可能发生在生长激素分泌过多（肢端肥大症）以及患有某些激素分泌瘤的患者中。重度或反复发作的胰腺炎以及其他直接损伤胰腺的疾病都会导致糖尿病。
糖尿病的症状
许多糖尿病患者可能没有症状，尤其是在疾病早期。但这两类糖尿病在血糖水平显著升高时引起的症状非常相似。
高血糖水平的症状包括
口渴感增强
排尿增多
饥饿增加
当血糖水平超过 160-180 mg/dL (8.9-10.0 mmol/L) 时，葡萄糖会溢到尿液中。当尿中的糖进一步升高时，肾脏就会排出更多的水来稀释这些过量的糖。肾脏会过量生成尿液，因此糖尿病患者会经常大量排尿（多尿）。过多的排尿产生异常的口渴（烦渴）。由于过多的热量都从尿中丢失了，患者体重会下降。为了代偿，患者常会感到非常饥饿。
糖尿病的其他症状包括
视力模糊
瞌睡
恶心
运动耐量下降
1 型糖尿病
1型糖尿病患者的症状往往突然开始并且很明显。可能迅速出现一种称为糖尿病酮症酸中毒的严重病症，这是一种表现为体内过量产酸的并发症。除了极度口渴和过度排尿这些常见的糖尿病症状之外，糖尿病酮症酸中毒的早期症状还包括恶心、呕吐、疲劳以及尤其在儿童中常见的腹痛。随着机体尝试纠正血液的酸度，呼吸趋于深快（见酸中毒），呼出的气体闻起来有水果味或像洗甲水。如果不治疗，糖尿病酮症酸中毒有时在数小时内即可发展为昏迷和死亡。
1 型糖尿病分期进展：
第一阶段：血糖水平正常且没有糖尿病症状，但血液中存在两种或更多种糖尿病特异性抗体（提示胰腺生成胰岛素的细胞发炎或损伤的物质或标志物）
第二阶段：无症状但血糖水平高于正常
第三阶段：糖尿病的症状
1 型糖尿病发病后，由于胰岛素分泌功能部分恢复，有些人的血糖水平会暂时接近正常水平（蜜月期）。
2 型糖尿病
糖尿病并发症
糖尿病的诊断
检测血糖水平
当一个人出现血糖水平异常升高时应考虑诊断糖尿病。医生会对有糖尿病风险但无症状的人进行筛查。
你知道吗……
检测血糖
如果患者有烦渴、多尿或饥饿感增强等糖尿病症状，医生会检测血糖水平。当一个人出现逐渐加重的口渴、多尿和饥饿时、或者出现糖尿病并发症，如反复感染、足部溃疡和真菌感染时，医生也会检测血糖水平。
为了准确评估血糖水平，医生通常会在患者禁食过夜后采血。如果空腹血糖水平不低于 126 mg/dL (7.0 mmol/L)，则可诊断为糖尿病。但也可能在患者进食之后采血。进食后血糖水平有一定程度的升高是正常的，但不应该太高。如果随机（不是在空腹后进行）血糖水平高于 200 mg/dL (11.1 mmol/L)，则可诊断为糖尿病。
血红蛋白 A1C
医生还会检测血液中一种蛋白——血红蛋白 A1C（亦称为糖基化血红蛋白或糖化血红蛋白）的水平，其反映血糖水平的长期趋势，而非短期变化。
血红蛋白是红细胞的红色携氧物质。当血液处于高血糖水平一段时间后，葡萄糖会附着于血红蛋白上，形成糖化血红蛋白。在血检报告中，血红蛋白 A1C 水平即血红蛋白 A1C 的百分比。
通过认证的实验室（不是家中或医生诊所使用的仪器）测量的HbA1C可以被用来诊断糖尿病。HbA1C水平为6.5％或以上的人患有糖尿病。如果 HbA1C 水平在 5.7 至 6.4 之间，则他们处于糖尿病前期，有患糖尿病的风险。
口服葡萄糖耐量试验
在某些情况下，例如筛查孕妇有无孕期糖尿病或对有糖尿病症状但空腹血糖水平正常的老年人做检查，可行另一种血液检查，即口服葡萄糖耐量试验。然而，这项检查非常繁琐，因此不作常规糖尿病检测项目。
在这个试验中，患者先空腹采集血样来检测空腹血糖水平，然后再饮用含有标准剂量葡萄糖的特制溶液。在随后的2至3个小时再采集血样并进行检测，以确定血糖水平是否异常升高。
糖尿病筛查
血糖水平通常在常规体检中进行检测。定期检查血糖水平对老年人尤其重要，因为糖尿病在晚年很常见。一个人可能患有糖尿病，尤其是2型糖尿病，而自己却并不知道。
1 型糖尿病筛查
1 型糖尿病筛查并不推荐用于所有儿童或成人。医生有时对 1 型糖尿病风险较高的人（例如 1 型糖尿病患者的兄弟姐妹或子女）进行检查来筛查 1 型糖尿病。胰岛素抗体检测使医生能够识别 1 型糖尿病早期患者并开始采取预防措施。
2 型糖尿病筛查
糖尿病的治疗
饮食
锻炼
体重减轻
受教育程度
对于 1 型糖尿病，注射胰岛素
对于 2 型糖尿病，通常口服药物，有时注射胰岛素或其他药物
饮食、锻炼和教育是治疗糖尿病的基础。减肥对超重患者至关重要。一些 2 型糖尿病和轻度血糖水平升高的患者可以只从饮食、锻炼和减重开始。但是，对于血糖异常较严重的患者，或生活方式改变不足以使血糖恢复正常的患者，则需要使用糖尿病药物。1 型糖尿病患者（无论血糖水平如何）首次诊断时需要药物治疗。
严格控制血糖水平的糖尿病患者较少出现并发症，因此糖尿病的治疗目标是尽可能将血糖水平保持接近正常范围。
糖尿病患者应该一直佩戴有医学证明的腕带或标签来向医疗保健专业人员提示他们患有糖尿病。此信息可以使医疗保健专业人员迅速开始抢救治疗，尤其是在受伤或精神状态改变的情况下。
糖尿病酮症酸中毒和高渗性高血糖状态可导致昏迷和死亡，因此属于医学急症。这两种状况的治疗方法相似，重点都是静脉输注液体和胰岛素。
糖尿病的常规治疗
糖尿病患者能从学习糖尿病知识中获益，了解饮食和运动如何影响他们的血糖水平，以及懂得如何避免并发症的发生。受过糖尿病教育培训的护士能提供包括饮食控制、运动、血糖监测和服药等方面的信息。
糖尿病患者应该戒烟，适量饮酒（女性每天最多一杯，男性每天最多两杯）。
糖尿病患者饮食
饮食控制对于任何类型糖尿病患者都非常重要。医生建议采取平衡的膳食并保持正常的体重。一些患者能从与营养学家一起制定的最佳饮食计划中受益。这样的计划包括
不食用单糖和加工食物
补充膳食纤维
限制富含碳水化合物和脂肪的食物（尤其是饱和脂肪）
使用胰岛素的患者应避免两餐间隔时间太长，以防发生低血糖。虽然饮食中的蛋白和脂肪对所摄入的热量也有贡献，但只有碳水化合物的量才会直接影响血糖水平。美国糖尿病协会提供了许多有帮助的饮食小建议，包括食谱。即使患者饮食得当，也需服用降胆固醇药物来降低心脏病风险。
1 型糖尿病患者和某些 2 型糖尿病患者可使用碳水化合物计数或碳水化合物交换法，使胰岛素剂量与每餐的碳水化合物含量相匹配。使用一餐中的碳水化合物“计”量计算餐前需使用的胰岛素剂量。但碳水化合物-胰岛素比（对于用餐时摄入的每克碳水化合物所需的胰岛素量）因人而异，糖尿病患者需多咨询在治疗糖尿病患者方面有经验的营养师，以便掌握这种方法。一些专家建议使用血糖指数（一个衡量所摄入含碳水化合物的食物对血糖水平的影响的指标）来区分代谢迅速与代谢缓慢的碳水化合物，但目前支持这种方法的证据很少。
糖尿病患者需坚持锻炼
适量锻炼（每周至少锻炼 3 天，总时至少 150 分钟）也可帮助患者控制体重，并改善血糖水平。锻炼时血糖水平会下降，因此患者必须警惕低血糖症状。有些患者需要在长时间的运动锻炼中进食少量含糖食物和/或减少胰岛素的剂量。
糖尿病患者需减肥
许多人，尤其是 2 型糖尿病患者，都超重或肥胖。有些 2 型糖尿病患者可以通过达到并维持正常体重来避免或推迟用药。减肥对这些人而言也很重要，因为超重会引起糖尿病并发症。如果糖尿病肥胖患者仅通过饮食和锻炼的方式难以减肥，医生可给予减肥药或建议做减肥手术（通过手术实现减肥）。某些糖尿病药物可导致体重减轻，尤其是胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 和钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂。
预防糖尿病并发症的治疗
糖尿病的药物治疗
用于治疗糖尿病的药物很多。1 型糖尿病患者需要注射胰岛素来降低血糖水平。大多数 2 型糖尿病患者需要口服药物来降低血糖水平，但也有一些人需要胰岛素或其他可注射的药物。
胰腺移植
1 型糖尿病患者有时会接受全胰腺移植，或仅植入供者胰腺产胰岛素的细胞。这种手术可以让 1 型糖尿病患者维持正常的血糖水平。然而，由于必须给予免疫抑制剂来防止机体排斥移植的细胞，因此胰腺移植通常仅适用于糖尿病导致严重并发症的患者，或正在接受另一种移植器官（如肾脏）并因此无论如何也要使用免疫抑制剂的患者。
身体虚弱或患有疾病的人群
老年人及患有多种疾病（尤其是严重疾病）的人群需要遵循糖尿病管理的基本准则，即教育、饮食、运动和药物，这个准则也适用于年轻人或健康人群。然而，尝试严格控制血糖水平会引起低血糖（血糖水平低）风险，可能会对身体较为虚弱或有多种疾病的患者造成伤害。
视力减退可能让患者无法看清血糖仪上的数值和胰岛素注射器的刻度。患有关节炎、帕金森病或中风的患者可能无法操作注射器。
受教育程度
在学习糖尿病知识的同时，患有多种疾病的患者还可能需要学习如何在治疗他们所患的其他疾病的同时来管理糖尿病。了解如何避免并发症（如脱水、皮肤破损和血液循环问题）以及如何管理可诱发糖尿病并发症的因素（如高血压和高胆固醇水平）尤为重要。无论有无糖尿病，这些问题在老年患者中都比较常见。
饮食
许多老年患者很难实行有利于控制血糖和体重的健康均衡饮食。改变长期以来养成的饮食嗜好和习惯是十分困难的。一些人可能患有其他受饮食影响的疾病，但并不了解如何将他们所患的多种疾病的饮食建议进行整合。
一些患者由于在家中、养老院或其他地方由别人为其提供餐食而无法控制他们的饮食。当患者无法自己做饭时，为其购买和烹饪食物的人必须了解患者需要控制饮食。通过与营养师会面来制定一个健康可行的饮食计划，能够使这些患者和他们的看护人从中获益。
锻炼
一些患者，特别是以前已经无法活动或者因患病（如关节炎）而导致活动受限的患者，日常生活中可能难以增加锻炼时间。但是他们可以在常规生活中增加锻炼。例如患者可以用步行来代替开车，或者爬楼梯而不坐电梯。
药物
通过药物来控制血糖，特别是胰岛素，对一些患者而言可能存在困难。一些有视力或其他问题的老年患者无法准确地为胰岛素注射器填充胰岛素。如果患者使用的胰岛素剂量稳定，可以购买预充式注射器。预充式胰岛素笔对躯体活动受限的患者来说是比较容易操作的。一些注射器上的数字很大而且转动方便。
监测血糖水平
视力差、由于关节炎而手脚不灵便、震颤、中风或其他体力受限可能使一些患者检测血糖水平变得更为困难。但是有一些特殊的检测仪可以使用。一些仪器的数字显示很大有利于识别。有些提供语音播报指令和数据。一些仪器通过皮肤来监测血糖而不需要采血。患者可以咨询糖尿病教育专家来选择一种合适的仪器。
低血糖
难以维持血糖水平的患者
1 型糖尿病患者体内完全不生成胰岛素，因此血糖水平可能会更频繁地波动。感染、食物延缓通过胃以及其他激素紊乱也可能导致血糖波动。
对于所有血糖很难受控的患者，医生会检查有无其他疾病导致血糖难以受控，也会在如何监测糖尿病并服用药物方面给予患者额外指导。
监测糖尿病治疗
监测血糖水平是糖尿病治疗的基本环节。常规血糖监测可提供所需的信息，以对药物、饮食和锻炼方案作出必要调整。等到出现低血糖或高血糖症状时再测量血糖可能是有危害的做法。
糖尿病治疗目标
专家建议血糖水平应符合以下要求
空腹（餐前）为 80-130 mg/dL (4.4-7.2 mmol/L)
餐后两小时低于 180 mg/dL (10.0 mmol/L)
血红蛋白 A1C 水平应低于 7%。
有些患者会使用动态血糖监测仪 (CGM)，CGM 是一种连接于身体并持续记录血糖水平的外部设备。当使用此类设备时，医生会使用其他测量方法来确定血糖水平的控制情况。医生会使用一个称为时间范围的值。时间范围是指患者血糖水平达到目标水平的特定时间段所占的百分比。通常来说目标血糖范围为 70 至 180 mg/mL (3.9 至 9.9 mmol/L)。
为达到上述目标而采取的高强度治疗措施会增加血糖过低（低血糖）的风险，因此应对低血糖会造成非常不利影响的一些患者（如老年人）调整这些目标。
一些其他目标是保持收缩压低于 140 mmHg、舒张压低于 90 mmHg。对于有心脏病或心脏病风险高的糖尿病患者，血压目标应设定为低于 130/80 mmHg。
许多因素都会引起血糖水平变化：
饮食
锻炼
压力性
疾病
药物
一天中不同的时间
患者进食高碳水食物可使血糖水平迅速升高。情绪紧张、感染和许多药物会导致血糖水平升高。许多患者由于激素（生长激素和皮质醇）的正常分泌而在清晨数小时内出现血糖水平升高，这种反应被称为黎明现象。如果机体在血糖水平低时释放某些激素，血糖可能会迅速飙升（索莫吉效应）。锻炼可能会导致血糖水平下降。
监测血糖水平
在家里或任何地方都可以很容易检测血糖水平。
指尖血糖测试是最常用的血糖监测方法。大多数的血糖监测仪只需要用采血针刺破指尖取一滴血就可以进行检测。采血针有一个能刺入手指的微小针头，或者被安置在弹簧装置上，以便能容易且迅速地刺破皮肤。大多数人觉得针刺指尖测血糖几乎没有疼痛。然后，一滴血滴在一个试纸条上。试纸条内含有化学物质，根据血糖水平发生变化。用血糖仪读取试纸条的变化，并在数码显示屏上报告结果。一些血糖仪允许在身体的其他部位采血，例如手掌、前臂、上臂、大腿或小腿。家用血糖仪比扑克牌还小。
连续血糖监测 (CGM) 系统使用放置在皮肤下的小型血糖传感器。传感器每隔几分钟测量一次血糖水平。有两类不同用途的 CGM：
专业版
个人版
专业版 CGM 可在一段时间内（72 小时至最长 14 天）连续采集血糖信息。医生根据这些信息给出治疗建议。专业版 CGM 不向糖尿病患者提供数据。
个人版 CGM 供患者使用，可在小型便携式监测仪或已连接的智能手机上提供实时血糖数据。CGM 系统的报警装置可被设置为在血糖水平降至过低或升至过高时发出报警提示音，因此设备可帮助患者快速识别令人担忧的血糖变化。
CGM 可以佩戴最长 14 天，通常不需要校准，并可用于胰岛素给药，无需指尖测血糖确认。还有可使 CGM 装置与胰岛素泵建立通信的系统，可在血糖下降时停止给予胰岛素（阈值暂停）或可每天给予胰岛素（混合闭环系统）。
CGM 系统在某些情况下非常有帮助，例如 1 型糖尿病患者的血糖经常迅速变化（尤其是有时血糖水平非常低），这时用指尖测试很难发现。CGM 系统可测量患者血糖处在一定范围内的时间段，医生可基于该测量值设定治疗目标，调整胰岛素剂量。即使在不使用胰岛素的人群中，CGM 系统也能提供有关不同食物和活动如何影响血糖的宝贵信息。
患者应记录血糖水平，并将其报告给医生或护士，并在访视时带上他们的血糖仪或 CGM 装置，为调整胰岛素或口服抗高血糖药物剂量提供信息。如果需要，许多患者可以学会自己调整胰岛素剂量。对于某些轻度或早期 2 型糖尿病使用一种或两种药物即可得到良好控制的患者，可能能够相对不那么频繁地监测指尖血糖水平。
血红蛋白 A1C
医生可以通过检测血糖化血红蛋白（HbA1C）来监测治疗。血红蛋白是血中运输氧气的蛋白质，当血糖水平升高的时候，血红蛋白会发生变化。这些变化在一定时期内与血糖水平成正比。血红蛋白 A1C 水平越高，患者的血糖水平就越高。因此，与只显示某一时刻血糖水平的血糖检测不同，HbA1C的检测可显示前几月内的血糖水平是否得以控制。
糖尿病患者的治疗目标为HbA1C水平低于7％。虽然有时达到这个水平很困难，但 HbA1C 的水平越低，患者发生并发症的可能性越低。根据某些患者的具体健康状况，医生可能建议略微提高或降低目标值。但高于 9% 表示血糖控制差，而高于 12% 则表示血糖控制非常差。多数糖尿病专科医生建议每3～6个月检测一次HbA1C。
果糖胺
尿糖
虽然可以检测尿糖水平，但尿液检测不是进行监测和调整治疗的好办法。由于尿糖水平不一定能够反映目前的血糖水平，尿糖检测可能产生误导作用。在血糖水平很低或极高的时候，尿糖水平可能没有任何变化。
糖尿病的预防
1 型糖尿病
尚无治疗可完全预防 1 型糖尿病的发病。但是，1 型糖尿病患者的家庭成员可进行筛查，如果这些筛查显示他们有抗胰岛素抗体，但尚未出现糖尿病（1 期）症状，他们可能会从药物 (teplizumab) 治疗中获益。这种药物可能会延长胰腺产生胰岛素的能力，并延迟 1 型糖尿病症状的出现。
2 型糖尿病
改变生活方式可以预防 2 型糖尿病。超重的人只要将体重减轻 7% 并增加体力活动（例如，每天走 30 分钟）就可使糖尿病风险降低 50% 以上。二甲双胍是一种糖尿病治疗药物，可降低血糖调控功能受损的患者发生糖尿病的风险。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担任何责任。
美国糖尿病协会：糖尿病综合信息，包括适用于糖尿病患者的资料
JDRF（以前称为国际青少年糖尿病研究基金会）：1 型糖尿病的一般信息
美国国家糖尿病、消化病和肾病研究所：糖尿病的一般信息，包括有关最新研究和社区外展计划的信息