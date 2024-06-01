克雷伯杆菌、肠杆菌和沙雷氏菌与偶尔感染医院或长期托管所中患者的泌尿道或呼吸道的革兰氏阴性菌密切相关。

这些细菌常感染泌尿道或呼吸道、输注药物或液体的静脉输液管，也可见于烧伤、手术伤口和血流途径感染。

从血液样本或感染组织样本中查到细菌可确立诊断。

所有 3 种细菌引起的感染都通过静脉（静脉内）给予抗生素治疗。

（另见细菌概述。）

克雷伯杆菌、肠杆菌和沙雷氏菌寄居于很多健康人的肠道内，但极少导致感染。这些细菌的感染通常在医院和长期照护机构获得。它们一般发生于抗感染能力低下和/或身体上带有医疗装置（如导管、引流管和气道插管）的人。

这些细菌可感染身体不同部位：

泌尿道或呼吸道（导致肺炎、膀胱感染或肾脏感染）

输注药物或液体的置入静脉的输液管（静脉导管）

烧伤

手术伤口

血流（导致菌血症或脓毒症）

少数情况下，克雷伯氏杆菌可导致医疗机构外获得性肺炎（社区获得性肺炎），多见于有酒精使用障碍者、老年人、糖尿病患者或免疫系统受损者。通常，这种严重感染可导致咳嗽（患者可咳出暗棕色或暗红色粘痰）和肺内（脓肿）或肺与胸壁之间的膜内（脓胸）的脓包形成。

一种克雷伯杆菌在应用抗生素后可生成毒素，该毒素可导致结肠炎症和出血（出血性结肠炎）。称其为抗生素相关性结肠炎。由于抗生素杀灭了寄生于肠道的正常菌群。克雷伯杆菌之后得以繁殖并生成毒素。不过，抗生素相关性结肠炎一般是由艰难梭菌产生的毒素导致。

克雷伯氏杆菌 、 肠杆菌 和 沙雷氏菌 感染的诊断 取感染组织的样本检查和培养 医生可能对感染风险较高的人疑诊上述其中一种细菌感染，例如居住在在长期托管所或疾病暴发区的人。 为明确诊断，医生可采集痰、肺的分泌物（支气管镜获得）、血、尿或感染组织的标本。通过革兰氏氏染色、培养及显微镜下检查可检测到这些标本中的细菌。这些细菌很容易鉴定。 其他检测依赖于感染的类型。包括影像学检查，如超声、X 线检查和计算机断层扫描 (CT)。 对样本中查到的细菌可进一步检测以确定哪种抗生素有效（称药敏试验）。