约一半的急性肾小球肾炎没有症状。有症状者，最早出现的是液体潴留引起的组织肿胀（水肿）、尿量减少以及因带血导致的尿色发深。水肿首先出现在面部和眼睑，随后在下肢明显。血压升高（请参阅身体对血压的控制），因为肾功能受损。有些人会感到困倦或意识混乱。在老年人，恶心、全身不适等非特异性症状较常见。

急进性肾小球肾炎患者早期最常出现虚弱、疲乏和发热。食欲下降、恶心、呕吐、腹痛和关节痛也很常见。约 50% 的人在肾衰竭发生前一个月出现流感样症状。这些人有水肿且一般尿量很少。高血压不常见，且发病时也少见严重。

慢性肾小球肾炎通常仅引起轻微或极轻微的症状，在大多数患者长期不被察觉。可以出现水肿。高血压较常见。当进展为肾衰竭时，会出现瘙痒、疲乏、食欲降低、恶心、呕吐、呼吸困难等症状。