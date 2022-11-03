皮疹是皮肤纹理或颜色的异常改变。
皮疹的已知原因包括刺激、过敏、药物和细菌、真菌或病毒感染。
皮疹包括发红、白色或黄色鳞屑和珍珠状丘疹、肿块或囊肿。
皮疹可瘙痒、刺激或疼痛，或无症状。
温和清洁剂、保湿膏、抗生素或皮质类固醇膏和／或止痒药对需要治疗的皮疹很有帮助。
婴儿和年幼儿童皮疹通常并不严重，可能有多种原因。引起炎症的刺激性物质、药物、过敏反应和疾病可能引起皮疹。
婴幼儿皮疹的一些常见原因包括：
尿布疹（尿布性皮炎）
尿布疹是一种鲜红色皮疹，通常在婴儿皮肤接触被尿液、粪便或两者污染的尿布时形成。婴儿皮肤上的水分会引起刺激。通常，接触尿布的皮肤部位所受影响最大。
尿布疹也可由念珠菌这种真菌感染引起，通常在皮肤褶皱处产生亮红色皮疹以及出现小红斑。细菌引起的尿布疹较不常见。
母乳喂养的婴儿往往较少出现尿布疹，因为他们大便中所含的酶及其他可刺激皮肤的物质较少。
尿布疹并不总会困扰儿童。可通过以下方法预防或尽可能减少：使用由吸水性凝胶制成的尿布，避免使用可留存水分的限制性塑料尿布或短裤，并频繁更换变脏的尿布。
尿布疹的主要治疗方法是频繁取出或更换儿童尿布。应使用温和皂及水轻洗儿童皮肤。通常仅采取这些措施即可消除此皮疹。使用皮肤保湿剂和在孩子皮肤和尿布之间可形成屏障的药膏（例如锌、凡士林或维生素 A 和 D 药膏）可能会有所帮助。如果医生诊断结果为念珠菌感染，可能需使用抗真菌药膏。如果皮疹由细菌引起，可使用抗生素药膏。
乳痂（）
乳痂是一种红色和黄色鳞屑、结痂疹，发生在婴儿头上。婴儿的皮褶处偶尔会出现类似的皮疹。病因不明。乳痂无害，大多数儿童在 6 个月时消失。
乳痂的治疗方法是，用硫化硒洗发剂定期洗发，并在头皮上涂抹矿物油，以帮助硬皮变软然后洗发。硬皮可用细梳清除。如果采用这些措施无法减少乳痂，可能需要进一步治疗，如施用皮质类固醇药膏。
（湿疹）
特应性皮炎是一种红色、鳞状和发痒的皮疹。皮疹往往表现为反复发作的斑块，通常在寒冷干燥的天气中恶化。婴幼儿往往在面部、头皮、尿布区域、手、胳膊、脚或腿部出现有液体渗出的红色硬皮皮疹。大一点的孩子通常会在手上、上臂、肘前或膝盖后出现一个或几个斑点。
特应性皮炎往往是家族性的，在许多情况下，认为是由于基因变异影响皮肤保持水分和预防细菌、刺激物、过敏原和环境因素的能力。这种薄弱的皮肤屏障功能也可能触发免疫反应，导致皮肤发炎和瘙痒。大多数儿童长大后不再患特应性皮炎，但其他儿童则是终生患病。重症儿童可能会在皮肤划伤和撕裂处出现间歇性感染。
特应性皮炎的治疗包括使用皮肤保湿剂、温和肥皂、湿化空气、皮质类固醇乳膏和止痒药。避免引发儿童过敏的措施可能有助于缓解这种情况。
病毒感染引起的皮疹
其他原因导致的皮疹
皮肤癣菌病（也称为癣菌病或癣）是皮肤真菌感染。在儿童中，头皮感染（头癣）和身体感染（体癣）最为常见。
皮肤癣菌病的诊断和治疗在儿童和成人中相同，通常包括涂在皮肤上或口服的抗真菌药。一些孩子对真菌感染有炎症反应，导致头皮上疼痛、发炎、肿胀的斑块，称为癣脓肿。癣脓肿可能需要额外的治疗。
传染性软疣是一团由病毒皮肤感染引起的肉色珍珠状丘疹或肿块，通常未经治疗即可消失。但是，致病病毒是有传染性的。
粟丘疹是新生儿脸上的小的珍珠状囊肿。它们是由孩子汗腺的最初分泌物引起。与新生儿痤疮一样，粟粒疹无需治疗，出生后数周就会消失。