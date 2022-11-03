尿布疹是一种鲜红色皮疹，通常在婴儿皮肤接触被尿液、粪便或两者污染的尿布时形成。婴儿皮肤上的水分会引起刺激。通常，接触尿布的皮肤部位所受影响最大。

刺激引起的尿布疹 隐藏详情 这张照片显示的是婴儿受刺激的皮肤。这种刺激是由于婴儿的皮肤与尿和粪便弄脏的尿布接触导致。 © Springer Science+Business Media

尿布疹也可由念珠菌这种真菌感染引起，通常在皮肤褶皱处产生亮红色皮疹以及出现小红斑。细菌引起的尿布疹较不常见。

念珠菌引起的尿布疹 隐藏详情 这张照片显示由酵母菌，念珠菌引起的皮疹。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

母乳喂养的婴儿往往较少出现尿布疹，因为他们大便中所含的酶及其他可刺激皮肤的物质较少。

尿布疹并不总会困扰儿童。可通过以下方法预防或尽可能减少：使用由吸水性凝胶制成的尿布，避免使用可留存水分的限制性塑料尿布或短裤，并频繁更换变脏的尿布。

尿布疹的主要治疗方法是频繁取出或更换儿童尿布。应使用温和皂及水轻洗儿童皮肤。通常仅采取这些措施即可消除此皮疹。使用皮肤保湿剂和在孩子皮肤和尿布之间可形成屏障的药膏（例如锌、凡士林或维生素 A 和 D 药膏）可能会有所帮助。如果医生诊断结果为念珠菌感染，可能需使用抗真菌药膏。如果皮疹由细菌引起，可使用抗生素药膏。