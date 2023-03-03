逐渐变窄（狭窄）或突然完全的阻塞（闭塞）可能影响为右侧或左侧肾、分支或它们整体供血的动脉。

肾动脉阻塞可引起肾衰竭或高血压。

影像学检查可显示狭窄或阻塞的动脉。

可以清除阻塞物或扩张狭窄的动脉，改善病情。

（也请参阅肾血管疾病概述。）

肾动脉有两条，一条为右肾供血，另一条为左肾供血。这些动脉进一步分为很多小动脉。

一侧或双侧肾动脉逐渐阻塞可引起高血压或使原先得到控制的高血压变得难以控制。尽管服用多种降压药物，血压可能仍无法得到控制。在服用血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂、血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB) 或肾素抑制剂治疗高血压的肾动脉狭窄患者中，肾功能会迅速恶化。如果及时停药，肾功能可以恢复。

肾动脉阻塞的病因 肾动脉及其较大或中等分支的阻塞并不常见。原因包括 血栓从身体其他部位进入肾动脉

肾动脉内形成血栓

主动脉或肾动脉内膜撕裂

肾动脉壁变厚 多数情况下，阻塞由来源于身体其他部位的栓子流入肾动脉所致。在典型病例中，血栓常来源于心脏内的大块血栓或主动脉内脂肪沉积（粥样斑块）的碎块（请参阅动脉粥样栓塞性肾脏疾病）。 另外，肾动脉内原位的血栓形成也可以造成肾动脉阻塞，肾动脉受损的部位常易形成血栓。突发损伤可以由医疗操作引起，如外科手术、血管造影或血管成形术。肾动脉的动脉粥样硬化、动脉炎（动脉的炎症）或动脉瘤（动脉壁缓慢形成的凸出部分）的逐渐损伤或破坏也会促发局部血栓形成。 主动脉或肾动脉内膜撕裂可引起肾动脉血流的突然中断。撕裂还可以导致动脉破裂。由于脂质沉积（动脉粥样硬化）或纤维物质形成（纤维肌性发育不良）而引起动脉管壁增厚、弹性降低的疾病，使得受累动脉易于撕裂。即便没有血栓，这些疾病也可以导致肾动脉的显著狭窄和部分阻塞。这种不伴有血栓的狭窄或阻塞称为肾动脉狭窄。 纤维肌性发育不良 纤维肌性发育不良是肾动脉阻塞的原因。纤维肌性发育不良好发于 15～50 岁的女性。病因不明。发病后，纤维物质使肾动脉变窄（肾动脉狭窄），通常为多个部位。 成人的肾动脉狭窄约10%是由于纤维肌性发育不良。因纤维肌性发育不良引起的肾动脉狭窄常导致高血压。

肾动脉阻塞的症状 肾动脉的部分阻塞通常不会引发任何症状。如果是突然的完全闭塞，患者可出现下腰部持续疼痛，偶尔也出现下腹痛。完全阻塞可引起发热、恶心、呕吐和背痛。阻塞引起的出血可以使尿色变红或呈暗褐色，但较少见。当双侧肾动脉完全阻塞，或仅有一侧肾脏的患者一侧肾动脉完全阻塞时，可出现突然无尿和肾脏停止工作（一种称作急性肾损伤的疾病）。 如果阻塞由肾动脉的栓子造成，患者还可能出现身体其他部位的栓塞，如小肠、大脑以及手指和足趾的皮肤。这些栓子可以造成相应部位的疼痛、小溃疡或坏疽或小卒中。 若阻塞发展缓慢，则症状也会发展得更缓慢。即便得到了最佳治疗，患者仍有可能发生难以控制的高血压。还可能出现各种慢性肾病的症状，初期是疲劳、恶心、食欲下降、瘙痒和注意力不集中。症状反映了肌肉、大脑、神经、心脏、消化道和皮肤中的异常。